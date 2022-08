"Tóm gọn" Hyundai Stargazer 2022 chạy thử tại Việt Nam, ra mắt cận kề

Điều này cho thấy nhiều khả năng Hyundai Stargazer tại Việt Nam sẽ được giới thiệu trong tương lai gần. Hyundai Stargazer 2022 là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ được phát triển với nhiệm vụ cạnh canh cùng các đối thủ như Toyota Avanza, Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 và Ertiga. Xuất hiện trên đường phố Việt Nam, phiên bản chạy thử của Hyundai Stargazer 2022 mới được che chắn rất kỹ lưỡng. Gần như phần trước, thân và đuôi xe đều được phủ một lớp vải đen nhằm tránh lộ thông tin với giới truyền thông. Tuy nhiên, chúng ta vẫn rất dễ dàng nhận diện bởi thiết kế phần nóc xe vuốt cong từ nắp capo theo trụ A và kéo dài về phía sau. Cụm đèn pha cùng với họa tiết lưới tản nhiệt được để hở cũng là một điểm nhận dạng đặc trưng của Hyundai Stargazer 2022. Ở phía sau, nếu nhìn qua các khe hở, chúng ta có thể nhận diện cụm đèn hậu LED hình tam giác và được nối liền với nhau bởi dải đèn LED. Tuy nhiên điều kiện thử nghiệm vào ban ngày khiến cụm đèn hậu này khó nhận diện hơn vào ban đêm. Chiếc xe thử nghiệm được đeo biển tạm và di chuyển trên đường. Vì vậy các tay săn ảnh cũng chưa thể tiếp cận để ghi lại các chi tiết ở bên trong khoang nội thất. Tuy nhiên, qua những hình ảnh trên, thời điểm Hyundai Stargazer được giới thiệu tại Việt Nam không còn quá xa. Phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ đang là mảnh đất màu mỡ được nhiều hãng xe nhắm đến. Và hãng xe Hàn Quốc cũng không thể đứng ngoài cuộc đua khi nhanh chóng tung ra mẫu xe Hyundai Stargazer dành cho thị trường Đông Nam Á. Mẫu xe này được phát triển với nhiệm vụ cạnh canh cùng các đối thủ như Toyota Avanza, Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 và Ertiga. Tại Triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS), Hyundai Stargazer đã được giới thiệu với 6 phiên bản và giá bán từ 243,3 – 307,1 triệu IDR (khoảng 385 – 487 triệu đồng). Về thiết kế, Hyundai Stargazer có nhiều điểm nhấn khá tương đồng với đàn anh Staria. Cụ thể xe trang bị đèn định vị LED mỏng, nằm trên cao gần với viền dưới của cắp capo. Trong khi cụm đèn pha LED được đặt thấp bên dưới. Lưới tản nhiệt cũng có thiết kế trải rộng qua hai bên khá hiện đại. Bên thân xe Hyundai Stargazer lại có thiết kế theo phong cách crossover như các đối thủ. Bộ la-zăng hiện địa với thiết kế hai tông màu thể thao. Trong khi phía sau rất bắt mắt vào ban đêm với cụm đèn hậu LED thiết kế thời thượng. Không gian nội thất Hyundai Stargazer cũng có thiết kế linh hoạt với 2 lựa chọn 6 và 7 chỗ ngồi. Ở phiên bản 6 chỗ, hàng ghế thứ 2 sẽ thiết kế 2 ghế ngồi độc lập dạng Captain với tựa tay riêng biệt. Ghế ngồi được bọc da tổng hợp và vô lăng có thể chỉnh 4 hướng. Đồng hồ lái kỹ thuật số với màn hình LCD Supervision Color TFT 4,2 inch có giao điện thay đổi theo ý muốn. Trung tâm giải trí là màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, 6 loa. Trang bị tiện nghi còn có nút bấm khởi động có đèn chiếu sáng, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử kết hợp giữ phanh tự động, đèn viền nội thất, ghế lái chỉnh 6 hướng, điều hòa có cửa gió cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh với tính năng chống trộm. Hệ thống vận hành trên Hyundai Stargazer được chia sẻ từ người anh em Hyundai Creta 2022. Chính vì vậy trái tim của Hyundai Stargazer sẽ là động cơ Smartstream 1.5L, 4 xi lanh cho công suất 113 mã lực tại 6.300 v/ph và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 v/ph. Đi kèm lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc vô cấp IVT, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống an toàn của mẫu xe MPV Hyundai Stargazer khá đầy đủ với hệ thống an toàn chủ động Hyundai Smartsense, bao gồm: Hệ thống cảnh báo và phanh khẩn cấp, tự động hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Hệ thống giúp kiểm soát xe ở giữa làn đường, Hỗ trợ theo làn đường (LFA). Ngoài ra, trang bị an toàn chủ động còn có Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA), Hệ thống cảnh báo và phanh tự động khi lùi xe, Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA), Đèn pha chủ động (HBA), Cảnh báo mở cửa an toàn, Hỗ trợ thoát hiểm an toàn (SEA), Cảnh báo mất tập trung của người lái (DAW), Điều khiển hành trình với chức năng giới hạn tốc độ. Video: Xem chi tiết Hyundai Stargazer 2022 hoàn toàn mới.

