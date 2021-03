Người dùng Việt phải mua Range Rover với giá cao thứ 3 thế giới

Mới đây, trang carinsurance.ae đã tung ra một nghiên cứu mới liên quan đến giá của dòng SUV hạng sang Range Rover tại các quốc gia trên thế giới. Trong nghiên cứu này, carinsurance.ae đã chỉ ra đâu là quốc gia và khu vực nơi người dân mua xe Range Rover với giá cao nhất cũng như thấp nhất.

Đầu tiên là top 10 quốc gia, khu vực nơi người dân phải chi nhiều tiền nhất để mua dòng SUV hạng sang của Anh quốc. Theo đó, đứng đầu tiên là Malaysia - nơi giá xe Range Rover khởi điểm lên đến 1.444.862 RM (khoảng 365.303 USD hoặc 8,15 tỷ đồng). Nguyên nhân khiến giá xe Range Rover tại Malaysia cao đến thế là do thuế tiêu thụ đặc biệt. Range Rover tại Malaysia có giá khởi điểm cao nhất thế giới

Đứng đằng sau Malaysia là Singapore, nơi xe Range Rover giá đắt lên tới 461.999 SGD (354.446 USD hoặc 7,97 tỷ đồng). Điều này khá bất ngờ vì xe tại Singapore thường đắt hơn ở những thị trường Đông Nam Á khác do thuế, phí rất cao nhằm giảm thiểu những chiếc ô tô gây ô nhiễm chạy trên đường.

Quốc gia đứng thứ 3 thế giới về giá xe Range Rover chính là Việt Nam. Theo trang carinsurance.ae, giá xe Range Rover tại Việt Nam khởi điểm từ 8,04 tỷ đồng, tương đương 352.474 USD. Ngoài ra, dòng Range Rover phân phối chính hãng tại Việt Nam còn có các phiên bản là Vogue (9,285 tỷ đồng), Vogue LWB (9,88 tỷ đồng) và Autobiography LWB (11,6 tỷ đồng).

7 vị trí còn lại trong top 10 bao gồm Hồng Kông (2,588 triệu HKD hay 336.828 USD), Campuchia (309.900 Riel hay 314.177 USD), Brunei (340.300 BND hay 259.564 USD), Thái Lan (7,5 triệu Baht hay 246.600 USD), Myanmar (237.000 Kyat hay 240.271 USD), Trung Quốc (1,225 triệu Nhân dân tệ hay 191.046 USD và Hi Lạp (149.000 Euro hay 183.717 USD).

Top 10 quốc gia, khu vực nơi giá xe Range Rover cao nhất thế giới

Như vậy, Hi Lạp là quốc gia, khu vực duy nhất không thuộc châu Á lọt vào top 10. Ngoài Hi Lạp, còn có một số quốc gia, khu vực không thuộc châu Á nhưng giá xe Range Rover cao như Bồ Đào Nha (166.881 USD), Úc (166.141 USD), Hà Lan (165.647 USD), Hàn Quốc (164.671 USD) và New Caledonia (163.951 USD).

Trong khi đó, quốc gia nơi Range Rover rẻ nhất thế giới là Mỹ với giá từ 92.154 USD. Đứng thứ hai là Canada - hàng xóm của Mỹ - với giá khởi điểm của xe Range Rover dừng ở mức 116.100 CAD (khoảng 92.253 USD). Tiếp theo là Bahrain - một quốc gia thuộc khu vực châu Á. Tại Bahrain, khách hàng chỉ phải chi số tiền từ 37.722 BHD (khoảng 101.054 USD) để mua một chiếc Range Rover.

Những vị trí tiếp theo trong top 10 quốc gia nơi giá xe Range Rover thấp nhất thế giới là Qatar (407.700 Riay hay 111.710 USD), Romania (90.800 Euro hay 111.956 USD), Oman (43.600 Rial hay 114.685 USD), Anh quốc (84.015 Bảng hay 115.101 USD), Kuwait (36.320 Dinar hay 120.882 USD), Morocco (1.064.100 Dirham hay 120.999 USD) và Kazakhstan (49.837.000 Tenge hay 122.898 USD).

Top 10 quốc gia, khu vực nơi giá xe Range Rover thấp nhất thế giới

Qua danh sách trên, có thể thấy Anh quốc tuy là quê hương của những chiếc Range Rover nhưng giá của dòng SUV hạng sang tại đây lại không rẻ nhất thế giới. Thay vào đó, vị trí này lại thuộc về Mỹ - thị trường vốn rất ưa chuộng dòng xe Range Rover.

Trong năm 2020 vừa qua, hãng Land Rover đã bán được tổng cộng 13.982 chiếc Range Rover cho khách hàng Mỹ. Trong khi đó, doanh số tổng cộng của thương hiệu Land Rover trên toàn cầu trong năm ngoái là 323.480 xe, giảm 18,3% vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, những thị trường tiêu thụ xe Land Rover nhiều nhất trong năm 2020 là Bắc Mỹ, Trung Quốc và Anh quốc. Trong khi đó, 3 mẫu xe bán chạy nhất của Land Rover trong năm 2020 là Range Rover Evoque, Range Rover Sport và Land Rover Discovery Sport.