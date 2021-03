Audi e-tron GT 2022 từ 4,7 tỷ đồng, chào Đông Nam Á

Audi Thái Lan vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe thể thao chạy điện Audi e-tron GT 2022 mới. Đây cũng là thị trường đầu tiên tại châu Á trình làng mẫu xe này, chỉ một tháng sau khi được ra mắt trực tuyến. Xe có 3 phiên bản gồm e-tron GT quattro, e-tron GT quattro Performance và RS e-tron GT quattro. Mẫu xe sang thể thao Audi e-tron GT là phiên bản coupe 4 cửa thuộc phân khúc E, được phát triển dựa trên nền tảng hiệu suất J1 giống với Porsche Taycan. Kích thước dài x rộng x cao của mẫu xe này lần lượt là 4.990 x 1.960 x 1.410 mm, trục cơ sở 2.900 mm, khối lượng 2.200 kg. Hệ thống truyền động của Audi e-tron GT gồm 2 động cơ điện gắn ở 2 trục, hệ dẫn động AWD, hộp số 2 cấp. Xe được trang bị pin lithium-ion 86 kWh và bộ sạc 270 kW có hỗ trợ chế độ sạc nhanh. Audi e-tron GT có thể di chuyển quãng đường khoảng 488 km với một lần sạc đầy. Với cấu trúc điện 800 V, e-tron GT có thể sử dụng bộ sạc nhanh 270 kW, cho phép cung cấp 80% pin trong chỉ 22,5 phút. Nói cách khác, chiếc sedan này chỉ cần 5 phút sạc cho quãng đường 100 km. Để tiện dụng cho khách hàng, Audi e-tron GT có đến 2 ổ cắm sạc ở 2 bên, nằm ở vòm bánh trước. Tất cả phiên bản đều có công nghệ giả lập âm thanh điện tử để tạo ra tiếng động cơ khi di chuyển. Ngoài ra, xe còn có chức năng thu hồi năng lượng khi phanh hoặc tăng ga. Bên trong, cabin được thiết kế thể thao, vô lăng chỉnh điện. Hệ thống buồng lái ảo gồm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống giải trí MMI Navigation Plus với màn hình cảm ứng 10,1 inch. Hệ thống âm thanh 3D của Bang & Olufsen, đèn trang trí nội thất 30 màu, điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Dưới nắp capo phía trước là cốp chứa đồ 85 lít, trong khi phía sau là 405 lít. Những công nghệ an toàn và hỗ trợ lái có trên Audi e-tron GT gồm hệ thống cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù khi chuyển làn, cảnh báo giao lộ, cảnh báo quanh xe khi mở cửa và cảm biến lùi. Phiên bản tiêu chuẩn Audi e-tron GT quattro được trang bị đèn pha LED ma trận, cụm đèn hậu LED, cửa sổ trời toàn cảnh và rèm tránh nắng. Mâm xe hợp kim 20 inch và kẹp phanh màu đen. Công suất của phiên bản này là 530 mã lực, mô-men xoắn 628,6 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 245 km/h. Phiên bản Audi e-tron GT quattro Performance có 3 trang bị bổ sung gồm mâm hợp kim 21 inch, bộ sạc trên bo mạch AC hỗ trợ sạc 22 kV, kẹp phanh màu cam. Audi tuyên bố bộ phanh của GT quattro Performance có khả năng làm mát tốt hơn, tuổi thọ cao hơn 30% so với đĩa phanh thép. Trong khi đó bản cao cấp nhất là Audi RS e-tron GT quattro cũng được trang bị tương tự bản Performance, kẹp phanh màu đỏ và có thêm gói trang trí ngoại hình, bao gồm lưới tản nhiệt, ốp sườn và ốp gương màu đen bóng. Phiên bản này có khoang hành lý phía trước 85 lít và 350 lít phía sau. Khoang cabin được trang trí bằng chất liệu Matte Carbon Twill, da Alcantara đen chỉ đỏ, da Nappa Fine chỉ đỏ, bộ thảm đen trang trí chỉ đỏ, ghế trước Sports Pro trang trí họa tiết Honeycomb có chức năng thông hơi và massage, vô lăng thể thao. Ốp da Alcantara với logo RS và thêm tiện ích với màn hình Head-up. Audi RS e-tron GT quattro có công suất cực đại 646 mã lực, mô-men xoắn cực đại 828,6 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Giá xe Audi e-tron GT 2022 phiên bản cao cấp là 9,49 triệu baht (307.278 USD - khoảng 7,11 tỷ đồng), bản Audi e-tron GT quattro Performance có giá 6,79 triệu baht (219.854 USD - 5,09 tỷ đồng) và bản tiêu chuẩn có giá 6,39 triệu baht (206.903 USD - 4,7 tỷ đồng). Video: Chi tiết Audi e-tron GT 2022 mới.

