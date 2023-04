Năm 2023 đã qua được gần 4 tháng nhưng các đại lý có vẻ vẫn chưa bán hết xe sản xuất năm 2022 (số VIN 2022). Ngay cả những mẫu ôtô "hot" như Mitsubishi Xpander tại Việt Nam cũng bị tồn xe sản xuất năm 2022. Đó là lý do vì sao các đại lý hiện vẫn đang chạy chương trình ưu đãi nhằm giải phóng Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2022.

Cụ thể, một đại lý ở khu vực Hà Nội đang chào bán Mitsubishi Xpander bản Premium cao cấp nhất sản xuất năm 2022 với giá chỉ 595 triệu đồng. So với mức giá niêm yết, xe rẻ hơn đến vài chục triệu đồng. Mitsubishi Xpander “xả hàng”, bản Premium cao cấp chưa đến 600 triệu.

So với xe sản xuất năm 2023, Mitsubishi Xpander có số VIN 2022 không khác biệt nhiều về thiết kế hay trang bị. Ở phiên bản 2023 ra mắt vào hồi đầu tháng 3 năm nay, mẫu MPV cỡ nhỏ này có thêm màu sơn ngoại thất mới là đỏ. Ngoài ra, bản AT Premium còn có thêm tính năng gạt mưa tự động và đèn pha tự động bật/tắt cũng như tùy chỉnh độ cao của luồng sáng. Với bản AT, mẫu MPV ăn khách này có thêm giá để cốc trên bệ tì tay hàng ở ghế thứ hai và màu nâu mới.

Trong tháng 4/2023 này, dòng xe Mitsubishi Xpander cũng đang nhận ưu đãi từ chính hãng. Theo đó, khách mua bản MT tiêu chuẩn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng và camera lùi 2,5 triệu đồng. Với bản AT, khách hàng được tặng gói hỗ trợ chi phí tài chính trị giá 15 triệu đồng. Riêng bản AT Premium được khuyến mại camera toàn cảnh 360 độ trị giá 20 triệu đồng. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander Cross được tặng kèm bảo hiểm thân vỏ trị giá 10 triệu đồng, camera toàn cảnh 360 độ (20 triệu đồng) và camera hành trình (5 triệu đồng). So với xe sản xuất năm 2023, Mitsubishi Xpander có số VIN 2022 không khác biệt nhiều về thiết kế hay trang bị.

Mitsubishi Xpander hiện vẫn là mẫu MPV ăn khách nhất thị trường Việt Nam. Trong tháng 3/2023, hãng Mitsubishi đã bán được tổng cộng 2.288 chiếc Xpander cho khách hàng Việt Nam. Cộng dồn trong 3 tháng đầu năm nay, người Việt đã mua 4.444 chiếc MPV của thương hiệu Mitsubishi.

Không ngoa khi nói rằng Xpander là mẫu xe gánh phần lớn doanh số cho thương hiệu Mitsubishi tại Việt Nam. Sở dĩ Mitsubishi Xpander làm được điều đó là nhờ giá bán hợp túi tiền, dao động từ 555 - 698 triệu đồng cho 4 phiên bản. Ngoài ra, mẫu MPV này còn sở hữu ngoại thất trẻ trung, hiện đại, nội thất 7 chỗ rộng rãi và trang bị đủ dùng. Mitsubishi Xpander là mẫu MPV ăn khách nhất thị trường Việt Nam.

Mitsubishi Xpander tại Việt Nam dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC 16 van, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ đi cùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

