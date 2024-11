Lý do nào khiến Honda triệu hồi Civic và CR-V trên toàn cầu?

Video: Đánh giá Honda Civic e:HEV RS mới tại Việt Nam.



Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã yêu cầu Honda triệu hồi xe toàn cầu do vấn đề hạn chế chức năng của hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) có thể gây va chạm khi ôtô đang di chuyển trên đường.

Tổng cộng có 16.965 chiếc ôtô Honda bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này trên toàn cầu, với các mẫu xe: Civic, CR-V, e:Ny1 và ZR-V; tất cả đều được sản xuất trong năm 2023. Phương án xử lý là ôtô Honda Civic và CR-V dính lỗi thuộc diện triệu hồi sẽ được cập nhật phần mềm cho cụm camera đa năng trên kính chắn gió. Có khoảng gần 17.000 xe Honda đang bị triệu hồi trên toàn cầu, trong đó có các mẫu Civic và CR-V, do vấn đề về tính năng kiểm soát hành trình.



Trước đó, vào tháng 10/2024, Honda cũng phải triệu hồi tới 1,7 triệu xe Honda và Acura tại thị trường Mỹ do vấn đề của hệ thống lái, ảnh hưởng đến các mẫu Civic và CR-V; sau đó, thị trường Việt Nam cũng có đợt triệu hồi liên quan với số lượng hơn 11.000 chiếc. Cách đây ít ngày, gần 3.000 chiếc Honda CR-V e:HEV RS cũng phải triệu hồi ở nước ta do vấn đề bơm nhiên liệu.

Video: Đánh giá Honda Civic e:HEV RS mới tại Việt Nam.



Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã yêu cầu Honda triệu hồi xe toàn cầu do vấn đề hạn chế chức năng của hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) có thể gây va chạm khi ôtô đang di chuyển trên đường.

Tổng cộng có 16.965 chiếc ôtô Honda bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này trên toàn cầu, với các mẫu xe: Civic, CR-V, e:Ny1 và ZR-V; tất cả đều được sản xuất trong năm 2023. Phương án xử lý là ôtô Honda Civic và CR-V dính lỗi thuộc diện triệu hồi sẽ được cập nhật phần mềm cho cụm camera đa năng trên kính chắn gió. Có khoảng gần 17.000 xe Honda đang bị triệu hồi trên toàn cầu, trong đó có các mẫu Civic và CR-V, do vấn đề về tính năng kiểm soát hành trình.



Trước đó, vào tháng 10/2024, Honda cũng phải triệu hồi tới 1,7 triệu xe Honda và Acura tại thị trường Mỹ do vấn đề của hệ thống lái, ảnh hưởng đến các mẫu Civic và CR-V; sau đó, thị trường Việt Nam cũng có đợt triệu hồi liên quan với số lượng hơn 11.000 chiếc. Cách đây ít ngày, gần 3.000 chiếc Honda CR-V e:HEV RS cũng phải triệu hồi ở nước ta do vấn đề bơm nhiên liệu.