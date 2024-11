Vén màn SUV điện Kia EV9 GT 2026, sãn sàng đấu Hyundai Ioniq 9

Kia EV9 GT 2026 mới đã chính thức trình làng – đây là phiên bản hiệu suất cao của mẫu SUV ba hàng ghế chạy điện. Kế thừa từ công thức của EV6 GT, mẫu EV9 GT được tối ưu hóa về hiệu năng và phong cách, trở thành mẫu SUV điện mạnh mẽ nhất trong lịch sử thương hiệu, dù công suất thấp hơn một chút so với "người anh em" EV6 GT. Mẫu xe SUV điện Kia EV9 GT sử dụng hệ thống mô-tơ điện kép với tổng công suất 501 mã lực. Mô-tơ phía trước cung cấp công suất 214 mã lực, trong khi mô-tơ phía sau cho công suất 362 mã lực. Dù thấp hơn mức 576 mã lực so với "người anh em" EV6 GT, chiếc SUV cỡ lớn này vẫn có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,3 giây – một con số đáng nể trong phân khúc SUV ba hàng ghế. Kia hiện chưa công bố phạm vi hoạt động chính thức của EV9 GT. Tuy nhiên, xe hỗ trợ cổng sạc NACS và khả năng sạc nhanh DC, giúp sạc từ 10% đến 80% pin trong chưa đầy 25 phút với bộ sạc phù hợp. Một điểm độc đáo là hệ thống Virtual Gear Shift (Chuyển số ảo), mô phỏng trải nghiệm hộp số truyền thống với các "sang số" giả lập và giới hạn tốc độ tại điểm gọi là "giới hạn vòng tua". Dù tính năng này có thể gây tranh cãi, nhưng kết hợp với lẫy chuyển số và hệ thống âm thanh giả lập, Kia nỗ lực mang lại cảm giác lái tương tự xe động cơ đốt trong. Ngoài ra, EV9 GT còn được trang bị vi sai chống trượt điện tử (e-LSD), cải thiện độ bám đường khi vào cua. Bên trong, nội thất sở hữu ghế thể thao bọc Alcantara, đèn nội thất độc quyền và các logo GT rải rác khắp cabin, nhấn mạnh sự khác biệt của phiên bản này. Mẫu SUV điện EV9 GT sở hữu những cải tiến ngoại thất vừa đủ để tạo điểm nhấn mà không quá phô trương. Xe được trang bị mâm 21 inch thiết kế riêng, phanh sơn màu xanh lá đặc trưng, cùng các chi tiết như lưới tản nhiệt hoạt động và cụm đèn được tinh chỉnh. EV9 GT sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc và lô xe đầu tiên dự kiến có mặt tại Mỹ vào nửa cuối năm 2025. Giá xe Kia EV9 GT 2026 hiện vẫn là ẩn số, nhưng theo truyền thống, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ có giá cạnh tranh so với các đối thủ. Ông Steven Center, Giám đốc điều hành Kia America, nhận định: "EV9 đã là một cú hit lớn với tư cách là mẫu SUV điện ba hàng ghế đầu tiên trên thị trường đại chúng. EV9 GT tiếp tục nâng tầm trải nghiệm, mang lại niềm vui lái xe mà vẫn đáp ứng nhu cầu thực tế của một chiếc SUV sáu chỗ". Video: Giới thiệu xe SUV điện Kia EV9 GT 2026 mới.

