TWR hồi sinh Jaguar XJS chỉ 88 chiếc, rao bán từ 285.000 USD

Thương hiệu TWR đã hồi sinh Jaguar XJS được thiết kế táo bạo với thân xe bằng sợi carbon do Khyzyl Saleem chấp bút. Được thành lập vào năm 2020 với tư cách là một hãng nâng cấp riêng biệt và được điều hành bởi Tom Walkinshaw Racing, TWR là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực này. TWR không chỉ sản xuất Jaguar và các mẫu restomod mà dự án đầu tiên của họ sẽ thổi “luồng sinh khí mới” vào Jaguar XJS cổ điển này Được đặt tên khéo léo là “Supercat”, chiếc xe này nhẹ hơn gần 10% so với bản gốc. Mẫu xe chỉ nặng 1.605 kg sau khi lắp thân xe bằng carbon được thiết kế độc đáo đó. Khách hàng cũng có thể lựa chọn phanh gốm carbon ở cả hai trục. TWR đã trang bị cho Supercat một ống xả bên hông không chỉ để trưng bày mà còn để tạo không gian cho gầm xe phẳng hơn và bộ khuếch tán sau khổng lồ. Chiếc xe cũng rộng hơn một chút so với XJS ban đầu và được trang bị bộ mâm xe lớn hơn nhiều so với bộ mâm xe 15 inch tiêu chuẩn: 18 inch ở phía trước và 19 inch ở phía sau. Mẫu xe cũng sở hữu phần khung xe đã được gia cố bằng sợi carbon trong khi khung phụ sử dụng thép không gỉ dạng ống T45 cường độ cao do TWR thiết kế. Hệ thống treo xương đòn kép hiện có bộ giảm chấn chủ động và có thể điều chỉnh trong khi bộ vi sai chống trượt giới hạn cũng đã được bổ sung. Để tăng cường độ ổn định ngoài LSD, Supercat cũng có hệ thống kiểm soát lực kéo và xe thậm chí còn có năm chế độ lái có thể lựa chọn. Hiệ mẫu xe còn được trang bị khối động cơ hiện là động cơ V-12 siêu nạp 6.5 lít thay vì động cơ 6.3 lít ban đầu. Hệ thống truyền động được mở rộng tạo ra công suất 660 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm được truyền tới trục sau thông qua hộp số sàn sáu cấp có chức năng kiểm soát khởi động. Động cơ XJS V12 HE tiêu chuẩn chỉ có công suất 281 mã lực và mô-men xoắn 431 Nm được truyền tới bánh xe thông qua hộp số tự động ba cấp. Trong khi xe nguyên bản có bố cục 2+2, Supercat chỉ dành cho hai người với ghế chỉnh điện và khoang chứa đồ lớn hơn. Bảng đồng hồ kỹ thuật của xe cũng được thay thế bằng đồng hồ điện tử, xe còn có ghế da bọc sợi carbon và cần số. Cụm đồng hồ kỹ thuật số không phải là màn hình duy nhất vì TWR cũng đã thêm màn hình thông tin giải trí trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. TWR chỉ nâng cấp tổng cộng 88 xe XJS sang phiên bản Supercat. Đây không phải là một con số ngẫu nhiên vì con số này gợi nhớ đến năm 1988 khi XJR-9 của Tom Walkinshaw giành chiến thắng tại Le Mans với chiếc xe đua sức bền của đội Silk Cut Jaguar do Andy Wallace (tay đua thử nghiệm hiện tại của Bugatti), Johnny Dumfries và Jan Lammers cầm lái. Năm đó, một chiếc XJR-9 khác từ Silk Cut Jaguar đã về đích thứ tư. Cả cấu hình lái tay trái và tay phải đều có sẵn để người mua có thể đặt hàng theo nhu cầu. TWR hiện đã nhận đơn đặt hàng tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Châu Âu, Châu Á và Trung Đông. Chỉ còn một số lượng xe hạn chế vẫn còn sẵn có. Tại Anh, mức giá xe Jaguar XJS khởi điểm là 225.000 bảng Anh (285.000 Đô) trước thuế và người mua cần đặt cọc trước 35.000 bảng Anh (44.000 Đô) để có thể đặt hàng chiếc xe này. Video: TWR hồi sinh Jaguar XJS siêu bắt mắt.

