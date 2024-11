Toyota Fortuner 2025 sắp bán tại Việt Nam, từ gần 1,2 tỷ đồng?

Toyota Fortuner tại Việt Nam hiện chỉ nhập khẩu các bản máy xăng thường từ Indonesia. Tuy nhiên, vào tháng 12 tới, Toyota sẽ nhập khẩu thêm phiên bản máy xăng Legender một cầu và hai cầu về Việt Nam. Các tư vấn bán hàng chia sẻ, xe có sẵn giao ngay nhưng số lượng không nhiều. Khả năng cao phiên bản của mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2025 mới sẽ được trang bị động cơ xăng dung tích 2.694cc, cho công suất 164 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm. Động cơ vẫn đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Giá bán của bản Legender máy xăng mới sẽ nhỉnh hơn so với bản máy dầu đang bán. Cụ thể, Fortuner Legender 2.7L 4x2 một cầu dự kiến sẽ có giá từ 1,185 tỷ đồng. Trong khi đó, mức giá xe Fortuner Legender 2.7L 4x4 hai cầu dự kiến lên tới 1,395 tỷ đồng. Khách mua xe màu trắng ngọc trai sẽ phải chi thêm 8 triệu đồng và thêm 12 triệu đồng nếu muốn màu trắng ngọc trai nóc đen. Bên cạnh việc tinh chỉnh động cơ thì các trang bị khác trên Toyota Fortuner bản mới vẫn được giữ nguyên như cũ. Bên trong khoang cabin của xe vẫn sở hữu các tiện ích được nâng cấp. Cụ thể, vô-lăng 3 chấu bọc da và được tích hợp nhiều phím chức năng. Đồng hồ của xe hiển thị gồm 2 đồng hồ cơ truyền thống kèm màn hình TFT kích cỡ 4,2 inch. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 11 loa JBL. Xe có nội thất bọc da toàn bộ, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế thứ hai có khả năng gập 60:40, hàng ghế thứ ba gập 50:50. Về trang bị an toàn, Toyota Fortuner phiên bản mới vẫn sở hữu gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng bao gồm: Cảnh báo tiền va chạm (PSC), Cảnh báo chệch làn đường (LDA), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC)... Video: Xem trước mẫu SUV Toyota Fortuner hybrid có thể về Việt Nam.

