MG G50 hơn 500 triệu sắp bán tại Việt Nam "đấu" Toyota Innova Cross

Mẫu xe MPV cỡ trung MG G50 2025 mới đã ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 10/2024 vừa qua. Nhưng mãi đến nay, hàng loạt đại lý chính hãng của MG tại Việt Nam mới bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Hiện giá xe MG G50 tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu MPV đến từ Trung Quốc này sẽ có giá khởi điểm chỉ hơn 500 triệu đồng. Nếu giá bán trên là chính xác thì MG G50 rẻ hơn rất nhiều so với những mẫu MPV cỡ trung khác đang bán tại Việt Nam như Toyota Innova Cross (810 - 999 triệu đồng), Haima 7X (865 triệu đồng) và GAC M6 Pro (699 - 799 triệu đồng). Tuy nhiên, các mẫu xe MG tại Việt Nam thường có giá khởi điểm thấp nhưng trang bị ở bản tiêu chuẩn khá nghèo nàn và G50 dự kiến cũng được áp dụng công thức đó. Cụ thể, MG G50 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.825 x 1.825 x 1.778 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. So với các đối thủ, xe có chiều dài cơ sở khiêm tốn hơn. Bên ngoài, MG G50 được thiết kế theo phong cách truyền thống xe MPV truyền thống. Điểm nhấn ở ngoại hình của mẫu xe này nằm ở lưới tản nhiệt cỡ lớn, kéo dài gần hết cản trước, và đi kèm những nan mạ crôm nằm ngang. Lưới tản nhiệt nối liền với cụm đèn pha vuốt mượt mà về phía sau. Ngoài ra, xe còn có những đường dập gân nổi bật trên nắp ca-pô và sườn xe. Vành la-zăng 17 inch, khá nhỏ so với tổng thể. Tương tự các mẫu MPV cỡ trung khác tại Việt Nam, MG G50 vẫn dùng cửa sổ truyền thống thay vì cửa lùa chỉnh điện bên sườn. Xe có cửa cốp thẳng đứng, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và cụm đèn hậu gọn gàng. Bên trong mẫu MPV MG G50 2025 tại Việt Nam này được chia làm hai cấu hình nội thất, bao gồm 7 chỗ (2+2+3) và 8 chỗ (2+3+3). Ở cấu hình 7 chỗ, xe sẽ sở hữu 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa. Bước vào mẫu xe này, người dùng sẽ bắt gặp những trang bị như ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cần số nằm sau vô lăng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và chìa khóa thông minh. Nằm bên dưới nắp ca-pô của MG G50 tại Việt Nam là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp ướt và hệ dẫn động cầu trước. Đáng tiếc là trang bị an toàn của xe khá cơ bản với 4 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến lùi, camera lùi và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe không có các tính năng an toàn chủ động ADAS như GAC M6 Pro và Toyota Innova Cross. Mẫu xe MPV MG G50 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Đại lý cho biết xe sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng vào đầu tháng 12/2024 tới đây. Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV MG G50 tại Việt Nam.

