Mitsubishi Xpander đạt cột mốc bán ra 30.000 xe tại Việt Nam

Để tạo lợi thế hơn cho mẫu xe Mitsubishi Xpander mới khi cạnh tranh với các đối thủ, cũng như chủ động nguồn cung, đáp ứng hơn nữa nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và thực hiện cam kết tiếp tục mở rộng sản xuất ôtô tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) đã tiến hành lắp ráp trong nước mẫu xe Xpander 2020 phiên bản AT. Là xe lắp ráp trong nước nên Mitsubishi Xpander AT mới sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Chỉ sau 2 năm kể từ khi ra mắt, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc.

Với việc lắp ráp Xpander AT , MMV hiện đang phân phối 3 phiên bản Xpander bao gồm: Xpander AT nhập khẩu (CBU), Xpander MT nhập khẩu (CBU) và Xpander AT lắp ráp trong nước (CKD) cùng 4 màu sắc tùy chọn. Theo MVV, Mitsubishi Xpander phiên bản lắp ráp trong nước sở hữu chất lượng, kiểu dáng thiết kế, thông số kỹ thuật và trang bị tương đồng xe nhập khẩu từ Indonesia.

Bên cạnh đó, với bản Xpander MT vẫn đang chỉ có phiên bản nhập khẩu, không được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ như xe lắp ráp, trong tháng 8/2020, MMV đưa ra ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (trị giá 28 triệu đồng) để tăng sức cạnh tranh. Còn bản AT nhập khẩu khi mua khách hàng sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.

Trong tháng 8/2020, không chỉ Mitsubishi Xpander được ưu đãi mà hàng loạt mẫu xe của MMV cũng có chương trình khuyến mãi riêng.

Trong tháng 8/2020, không chỉ Mitsubishi Xpander được ưu đãi mà hàng loạt mẫu xe của MMV cũng có chương trình khuyến mãi riêng. Khi mua Mitsubishi Attrage, khách hàng sẽ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Hay mua Outlander trong tháng 8 sẽ được tặng bộ ghế da cao cấp, 50% lệ phí trước bạ, camera toàn cảnh 360 và voucher nghỉ dưỡng (áp dụng tùy từng phiên bản)…