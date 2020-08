Shelby American ra mắt gói độ cho Ford Shelby GT500 và GT350

Theo như công bố của Shelby American, hãng sẽ chỉ sản xuất mỗi dòng Carroll Shelby Signature Edition của GT350, GT350R và GT500 100 chiếc cho mỗi đời xe. Gói nâng cấp này sẽ được bán ra cho Ford Shelby GT500 và GT350 từ đời xe 2015 đến 2020. Giống như những phiên bản đặc biệt khác mà Shelby American thực hiện với Mustang, mỗi chiếc xe thuộc dòng sản phẩm này đều sẽ được đánh số CSM và thông tin sẽ được lưu trữ lại trên hệ thống Shelby American Registry. Về bản độ dành cho Ford Shelby GT500 mới, Shelby American sẽ nâng cấp chiếc xe cơ bắp này lên công suất cực đại 800 mã lực, cao hơn 60 mã lực so với xe nguyên bản. Để giúp động cơ 5.2-liter “Predator” V8 của xe tạo được công suất này, nhà độ nổi tiếng của Mỹ đã thay thế bộ đai truyền động mới và thêm vào bộ tản nhiệt mới nhằm giúp bộ siêu nạp của xe đỡ nóng hơn, từ đó giúp nó có thể hoạt động ở áp suất nén cao hơn. Ở ngoại thất, GT500SE sẽ có được nắp động cơ mới được làm hoàn toàn bằng sợi carbon khô, mâm xe mới, lốp xe hiệu năng cao. Hệ thống treo được nâng cấp với bán trục mới, thanh chống lật nâng cấp ở cả phía trước lẫn phía sau, tấm canh góc caster và camber. Giá của gói độ GT500SE sẽ ở mức 29.995 USD. Với Ford Shelby GT350 và GT350R, gói nâng cấp mà Shelby mang đến sẽ tập trung vào khả năng vận hành của xe trên đường đua. Cùng với đó, nội thất của xe cũng sẽ được bọc lại, thể thao hơn và ngoại thất có được mâm xe mới, lốp xe hiệu năng cao, các đường kẻ sọc thể thao cũng như một vài chi tiết về ngoại hình. Ngoài ra, 15 khách hàng đầu tiên đặt mua bản độ này sẽ được giới thiệu đến với chương trình First 15. Chương trình đặc biệt này của Shelby cung cấp sẽ tạo cho khách hàng cơ hội thấy được chiếc xe của mình đang được nâng cấp tại Las Vegas, cùng với đó là một đêm nghỉ tại D Las Vegas Casino and Hotel. Gary Patterson, chủ tịch của Shelby American cho biết: Cả Ford Shelby GT350 và Shelby GT500 đều là những chiếc xe thể thao đẳng cấp thế giới với hiệu năng đáng nể. Các gói Carroll Shelby Signature Edition giới hạn của chúng tôi được thiết kế dựa trên khả năng tuyệt vời của chúng để mang đến một phiên bản thậm chí còn mạnh mẽ, tinh tế và độc quyền của hai chiếc xe này. Video: Ngắm GT500 Mustang vs Supercharged GT350 Mustang.

Theo như công bố của Shelby American, hãng sẽ chỉ sản xuất mỗi dòng Carroll Shelby Signature Edition của GT350, GT350R và GT500 100 chiếc cho mỗi đời xe. Gói nâng cấp này sẽ được bán ra cho Ford Shelby GT500 và GT350 từ đời xe 2015 đến 2020. Giống như những phiên bản đặc biệt khác mà Shelby American thực hiện với Mustang, mỗi chiếc xe thuộc dòng sản phẩm này đều sẽ được đánh số CSM và thông tin sẽ được lưu trữ lại trên hệ thống Shelby American Registry. Về bản độ dành cho Ford Shelby GT500 mới, Shelby American sẽ nâng cấp chiếc xe cơ bắp này lên công suất cực đại 800 mã lực, cao hơn 60 mã lực so với xe nguyên bản. Để giúp động cơ 5.2-liter “Predator” V8 của xe tạo được công suất này, nhà độ nổi tiếng của Mỹ đã thay thế bộ đai truyền động mới và thêm vào bộ tản nhiệt mới nhằm giúp bộ siêu nạp của xe đỡ nóng hơn, từ đó giúp nó có thể hoạt động ở áp suất nén cao hơn. Ở ngoại thất, GT500SE sẽ có được nắp động cơ mới được làm hoàn toàn bằng sợi carbon khô, mâm xe mới, lốp xe hiệu năng cao. Hệ thống treo được nâng cấp với bán trục mới, thanh chống lật nâng cấp ở cả phía trước lẫn phía sau, tấm canh góc caster và camber. Giá của gói độ GT500SE sẽ ở mức 29.995 USD. Với Ford Shelby GT350 và GT350R , gói nâng cấp mà Shelby mang đến sẽ tập trung vào khả năng vận hành của xe trên đường đua. Cùng với đó, nội thất của xe cũng sẽ được bọc lại, thể thao hơn và ngoại thất có được mâm xe mới, lốp xe hiệu năng cao, các đường kẻ sọc thể thao cũng như một vài chi tiết về ngoại hình. Ngoài ra, 15 khách hàng đầu tiên đặt mua bản độ này sẽ được giới thiệu đến với chương trình First 15. Chương trình đặc biệt này của Shelby cung cấp sẽ tạo cho khách hàng cơ hội thấy được chiếc xe của mình đang được nâng cấp tại Las Vegas, cùng với đó là một đêm nghỉ tại D Las Vegas Casino and Hotel. Gary Patterson, chủ tịch của Shelby American cho biết: Cả Ford Shelby GT350 và Shelby GT500 đều là những chiếc xe thể thao đẳng cấp thế giới với hiệu năng đáng nể. Các gói Carroll Shelby Signature Edition giới hạn của chúng tôi được thiết kế dựa trên khả năng tuyệt vời của chúng để mang đến một phiên bản thậm chí còn mạnh mẽ, tinh tế và độc quyền của hai chiếc xe này. Video: Ngắm GT500 Mustang vs Supercharged GT350 Mustang.