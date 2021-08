MG One 2021 giá rẻ trình làng, sẵn sàng "đấu" Honda CR-V

Đúng như thông tin từ trước đó, vào hôm 30/7/2021 vừa qua, hãng MG đã chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới mang tên One tại thị trường Trung Quốc. Tuy ra mắt tại quốc gia tỷ dân này nhưng MG One 2021 mới được khẳng định là xe dành cho thị trường toàn cầu. Ngoài Trung Quốc, mẫu SUV này còn được lắp ráp cả ở Ấn Độ. Như thông tin đã đưa từ trước đó, One được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ SIGMA mới của thương hiệu MG. Đồng thời, MG One hoàn toàn mới này được định vị trong phân khúc SUV cỡ C với chiều dài 4.579 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.601 mm hoặc 1.617 mm tùy phiên bản và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Tương tự mẫu sedan cỡ C MG5 sắp ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay, mẫu SUV này cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thứ ba mới nhất của thương hiệu MG. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe dốc dần xuống dưới, gợi liên tưởng đến hình ảnh "cá mập săn mồi". Trên đầu xe xuất hiện lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn pha có thiết kế dài, hẹp và sắc sảo. Cụm đèn pha này nằm giữa 3 dải đèn LED định vị ban ngày. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình thang khá rộng, đi kèm mắt lưới hình tổ ong. Bên sườn, MG One được trang bị nóc dốc dần về phía sau theo phong cách xe coupe. Ngoài ra, xe còn có nẹp mạ crôm kéo dài từ cột A đến cột D, ôm lấy nóc và baga màu bạc. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ thấy cụm đèn hậu đèn hậu mới, 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật, cản sau được thiết kế như bộ khuếch tán gió và cánh gió mui chia đôi theo phong cách xe đua. Khi có mặt trên thị trường, MG One sẽ có 2 phong cách thiết kế là α (Alpha) và β (Beta). Với phong cách thiết kế β, xe sẽ dùng lưới tản nhiệt trên đầu xe màu đen, kéo dài sang khe gió hai bên và bộ vành 5 chấu hình ngôi sao. Trong khi đó, phong cách thiết kế α mang đến mắt lưới tản nhiệt mạ crôm và bộ vành 5 chấu hình bông hoa cho mẫu SUV cỡ C này. Đáng tiếc là hiện hãng MG chưa công bố hình ảnh nội thất bên trong One. Chỉ biết rằng, mẫu SUV mới này sẽ được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi. Dự kiến, MG One còn có hệ thống thông tin giải trí mới nhất do công ty mẹ SAIC của Trung Quốc phát triển. Hệ thống này đi kèm màn hình cảm ứng cỡ lớn và giao diện i-Smart. Nằm bên dưới nắp ca-pô của MG One là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 181 mã lực. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 195 km/h. Đặc biệt, MG One còn có công nghệ hỗ trợ lái xe bán tự động. Gói công nghệ này bao gồm hệ thống phát hiện điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ chuyển làn đường. Hiện chưa rõ thời điểm bày bán và giá xe MG One 2021, nhưng theo truyền thống của thương hiệu ôtô Trung Quốc thì nó sẽ không hề cao so với các đối thủ.. Video: MG One 2021 giá rẻ trình làng.

Đúng như thông tin từ trước đó, vào hôm 30/7/2021 vừa qua, hãng MG đã chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới mang tên One tại thị trường Trung Quốc. Tuy ra mắt tại quốc gia tỷ dân này nhưng MG One 2021 mới được khẳng định là xe dành cho thị trường toàn cầu. Ngoài Trung Quốc, mẫu SUV này còn được lắp ráp cả ở Ấn Độ. Như thông tin đã đưa từ trước đó, One được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ SIGMA mới của thương hiệu MG. Đồng thời, MG One hoàn toàn mới này được định vị trong phân khúc SUV cỡ C với chiều dài 4.579 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.601 mm hoặc 1.617 mm tùy phiên bản và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Tương tự mẫu sedan cỡ C MG5 sắp ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay, mẫu SUV này cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thứ ba mới nhất của thương hiệu MG. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe dốc dần xuống dưới, gợi liên tưởng đến hình ảnh "cá mập săn mồi". Trên đầu xe xuất hiện lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn pha có thiết kế dài, hẹp và sắc sảo. Cụm đèn pha này nằm giữa 3 dải đèn LED định vị ban ngày. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình thang khá rộng, đi kèm mắt lưới hình tổ ong. Bên sườn, MG One được trang bị nóc dốc dần về phía sau theo phong cách xe coupe. Ngoài ra, xe còn có nẹp mạ crôm kéo dài từ cột A đến cột D, ôm lấy nóc và baga màu bạc. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ thấy cụm đèn hậu đèn hậu mới, 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật, cản sau được thiết kế như bộ khuếch tán gió và cánh gió mui chia đôi theo phong cách xe đua. Khi có mặt trên thị trường, MG One sẽ có 2 phong cách thiết kế là α (Alpha) và β (Beta). Với phong cách thiết kế β, xe sẽ dùng lưới tản nhiệt trên đầu xe màu đen, kéo dài sang khe gió hai bên và bộ vành 5 chấu hình ngôi sao. Trong khi đó, phong cách thiết kế α mang đến mắt lưới tản nhiệt mạ crôm và bộ vành 5 chấu hình bông hoa cho mẫu SUV cỡ C này. Đáng tiếc là hiện hãng MG chưa công bố hình ảnh nội thất bên trong One. Chỉ biết rằng, mẫu SUV mới này sẽ được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi. Dự kiến, MG One còn có hệ thống thông tin giải trí mới nhất do công ty mẹ SAIC của Trung Quốc phát triển. Hệ thống này đi kèm màn hình cảm ứng cỡ lớn và giao diện i-Smart. Nằm bên dưới nắp ca-pô của MG One là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 181 mã lực. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 195 km/h. Đặc biệt, MG One còn có công nghệ hỗ trợ lái xe bán tự động. Gói công nghệ này bao gồm hệ thống phát hiện điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ chuyển làn đường. Hiện chưa rõ thời điểm bày bán và giá xe MG One 2021 , nhưng theo truyền thống của thương hiệu ôtô Trung Quốc thì nó sẽ không hề cao so với các đối thủ.. Video: MG One 2021 giá rẻ trình làng.