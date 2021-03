Bán tải MG Extender 2021 ra mắt tại Thái Lan, sắp về Việt Nam?

Thị trường Thái Lan là nơi tiêu thụ xe bán tải hàng đầu Đông Nam Á, trong đó các dòng sản phẩm như Toyota Hilux và Isuzu D-Max luôn nằm trong TOP bán chạy. Ôm tham vọng cạnh tranh với xe Nhật trên đất Thái, MG đã giới thiệu bán tải Extender hồi năm 2019, tuy nhiên doanh số của Extender khá “lẹt đẹt” chưa đủ “làm khó” xe bán tải Nhật. Để tăng sức cạnh tranh, “gã khổng lồ” SAIC của Trung Quốc đang sở hữu thương hiệu xe MG gốc Anh đã giới thiệu bán tải bán tải MG Extender 2021 mới tại Thái Lan. Phiên bản nâng cấp facelift của MG Extender 2021 được thay đổi toàn bộ phần đầu xe với thiết kế mới, trang bị lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn, đèn pha LED hai tầng tự động bật tắt và điều chỉnh chuyển hướng theo góc lái, có dèn LED ban ngày. “Dàn chân” lắp bộ mâm hợp kim 18 inch với lốp 255/60 R18. Đèn sương mù LED phía trước, đèn phanh thứ 3. Tay nắm cửa mạ crôm bên ngoài. Hệ thống gạt mưa tự động,… MG Extender sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L (1.996 cc), cam đôi DOHC 16 van, tăng áp cho công suất cực đại 158 mã lực (160PS) tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 375 Nm đại được tại dải vòng tua 1.500 - 2.400 vòng/ phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số sàn 6 cấp (6MT) hoặc hộp số tự động 6 cấp (6AT), đi kèm với hệ dẫn động cầu sau (4x2) hoặc 4 bánh (4x4) có khoá vi sai cầu sau. Động cơ 2.0L của MG Extender đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro6. Động cơ trên Maxus T70 sử dụng turbo kép sản sinh công suất hơn 200 mã lực, nhưng động cơ trên Extender tại Thái Lan sử dụng turbo đơn + Intercooler sản sinh công suất khiêm tốn hơn. Làm so sánh kích thước so với các đối thủ, MG Extender 2021 bản cabin đôi có kích thước (DxRxC): 5.365 x 1.900 x 1.850mm. Chiều dài cơ sở: 3.155 mm. Khoảng sáng gầm xe 216 mm. Kích thước của MG Extender 2021 không hề thua kém đối thủ như Toyota Hilux (DxRxC): 5.330 x 1.855 x 1.815 mm. Chiều dài cơ sở 3.085 mm. Ford Ranger (DxRxC): 5.362 x 1.860 x 1.815 mm và chiều dài cơ sở 3.220 mm. Nội thất MG Extender 2021 khá hấp dẫn với nhiều “đồ chơi”, cabin mang hai tông màu đen nâu. Ghế được bọc da đen và nâu. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Vô lăng bọc da chỉnh được 2 hướng (lên-xuống), tích hợp kiểm soát hành trình. Nút bấm khởi động, màn hình cảm ứng 10 inch có tích hợp định vị, hệ thống I-SMART hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói, 6 loa gương chiếu hậu chỉnh mờ tự động. Hệ thống điều hòa tự động có cửa gió cho hành khách phía sau và hơn thế nữa. MG Extender 2021 được trang bị phanh trước và sau, hệ thống chống bó cứng (ABS); Hệ thống phân bổ lực phanh (EBD); Hệ thống trợ lực phanh (EBA); Hệ thống kiểm soát ổn định (SCS); Chống trượt (TCS); Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS); Cảnh báo áp suất lốp (TPMS); Cảnh báo điểm mù (BSD); Hệ thống chệch là (LDW) và 6 túi khí – có túi khí rèm an toàn phía trước. Camera quan sát toàn cảnh 360 độ và cảm biến khoảng cách hỗ trợ đỗ xe. Theo kế hoạch, bán tải MG Extender 2021 sẽ được ra mắt tại Thái Lan vào ngày 22 tháng 3 sắp tới, ngay trước thềm Triển lãm Ô tô Thái Lan 2021 được tổ chức từ 24 tháng 3 - 2 tháng 4 năm 2021. Thái Lan là quốc gia lắp ráp và tiêu thụ bán tải hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Trong năm ngoái, tổng doanh số bán hàng trong phân khúc bán tải cỡ trung ở Thái đạt 364.887 xe. Trong đó, dòng Isuzu D-,Max bán chạy nhất có doanh số 160,328 xe (chiếm 44.1% thị phần), Toyota Hilux đứng vị trí thứ 2 với doanh số 129.893 xe (chiếm 35.1% thị phần) Mitsubishi Triton đứng vị trí thứ 3 với doanh số 25.704 xe (chiếm thị phần 7.3%). Vị trí thứ 4 và 5 lần lượt thuộc về Ford Ranger và Nissan Navara. Trong khi MG Extender đứng vị trí thứ 6 với doanh số 5.387 xe (chiếc 1,4% thị phần). Khác với thị trường Việt, thị hiếu người dùng bán tải ở Thái Lan khác biệt hơn khi người Thái vốn không chuộng kiểu dáng và “đồ chơi” options mà chỉ chú trọng vào tính thực dụng, kinh tế, độ bền bỉ và dễ sửa chữa để phục vụ cho công việc. Chính vì thế, các mẫu xe bán tải thực dụng của Nhật vốn “ăn nên làm ra” tại thị trường này. Để giành lấy thêm thị phần bán tải ở Thái Lan trước các đối thủ Nhật Bản, rõ ràng mẫu xe MG Extender 2021 đang đứng trước một thử thách rất lớn.



Mức giá xe MG Extender 2021 mới hiện chưa được công bố, nhưng khả năng cao MG Việt Nam có thể sẽ mang bán tải Extender 2021 về phân phối tại thị trường Việt Nam trong tương lai gần.

Video" Chi tiết bán tải MG Extender 2021 tại Thái Lan.





