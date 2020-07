MG mới từ 518 triệu tại Việt Nam, loại bỏ mặc cảm xe "Tàu"?

Thương hiệu xe Anh quốc MG quay trở lại thị trường Việt Nam với đơn vị phân phối mới là Tan Chong, hiện đang phân phối Nissan tại Việt Nam. Ở lần trở lại này, MG mang tới 2 mẫu xe, ZS ở phân khúc crossover hạng B sẽ cạnh tranh với Hyundai Kona, Ford EcoSport. Trong khi đó, HS ở phân khúc cao hơn cạnh tranh Honda CR-V, Mazda CX-5... Cả 2 mẫu xe MG phiên bản 2020 này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Trong bộ đôi xe mới mà MG mang đến người dùng Việt, ZS là mẫu xe ở phân khúc thấp hơn. MG ZS nằm ở phân khúc SUV hạng B, tương tự Ford EcoSport hay Hyundai Kona tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên đối với mẫu MG ZS 2020 mới thuộc phân khúc crossover hạng C, xe sở hữu phong cách thiết kế trẻ trung và năng động cùng số đo kích thước tương ứng DxRxC đạt 4.314 x 1.809 x 1.648 mm, chiều dài trục cơ sở 2.585 mm. Ngoại thất của xe có phần tương tự với MG HS, nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn đặc trưng, dải đèn LED định vị ban ngày, cụm đèn hậu LED và mâm hợp kim 17 inch có tạo hình khá thể thao. MG ZS thế hệ mới dù được phân phối với 3 phiên bản nhưng chỉ có 1 động cơ duy nhất tại thị trường Việt Nam là máy xăng dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Nội thất bên trong thể thao với logo 3 chấu vát đáy, màn hình giải trí 8 inch đặt liền vào táp-lô nhưng có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, ghế ngồi bọc da màu đen thêu chỉ đỏ và đương nhiên không thiếu cửa sổ trời toàn cảnh cùng bộ lọc không khí. Các trang bị an toàn gồm có cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, camera lùi và 6 túi khí an toàn. Tiếp theo là mẫu xe MG HS 2020 mới, mẫu crossover thuộc phân khúc trung, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson... Tương tự như người anh em MG ZS, MG HS được thiết kế theo hướng hiện đại và trẻ trung. Mẫu xe này có kích thước tổng thể DxRxC tương ứng 4.574 x 1.876 x 1.664 mm, chiều dài trục cơ sở 2.720 mm. Thiết kế ngoại thất của MG HS thế hệ mới này khá trẻ trung và hiện đại, không khỏi gợi nhớ đến mẫu Mazda CX-5 cùng phân khúc nhưng lại chất chơi hơn với lưới tản nhiệt có phần giống kiểu “sao rơi” trên những chiếc xe trang bị gói AMG của Mercedes-Benz. Phía bên dưới của xe, khu vực cản trước khá khỏe khoắn với phần ốp tương đối dày được sơn màu kim loại. Các trang bị ngoại thất nội bật bao gồm hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim 5 chấu kép khá thể thao có kích cỡ 18 inch. Tương tự như những sản phẩm khác cũng đến từ Trung Quốc, nội thất của MG HS tương đối hiện đại và cao cấp với chất liệu da. Các trang bị hấp dẫn bao gồm màn hình giải trí dạng cảm ứng kích cỡ 10,1 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số kích cỡ 12,3 inch, đèn trang trí nội thất, ghế bọc da thiết kế thể thao, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hệ thống lọc không khí. Phiên bản MG HS Sport tiêu chuẩn được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L có công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến đến 250 Nm, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, phiên bản Trophy sở hữu động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L sản sinh 225 mã lực và 360 Nm, đi kèm với hệ dẫn động 2 cầu. Cả 2 phiên bản này đều được trang bị hộp số tự động ly hợp kém 7 cấp. MG HS được trang bị khá nhiều tính năng an toàn hấp dẫn như cân bằng điện tử VDC, chống trượt TCS, phanh ABS, phanh EBD, kiểm soát phanh góc cua CBC, khóa vi sai điện XDS, chống lật ARP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, hỗ trợ đổ đèo HDC, cảm biến áp suất lốp TPMS, chức năng làm khô phanh đĩa BDW, cảnh báo điểm mù BSD, cảnh báo mở cửa an toàn DOW, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hỗ trợ chuyển làn LCA và 6 túi khí. Tại thị trường Việt Nam, giá xe MG chính hãng được chào bán khá cạnh tranh chỉ từ 518 triệu đồng cho mẫu ZS và từ 788 triệu đồng cho mẫu HS. Phiên bản cao cấp nhất MG HS 2.0 Turbo AWD Trophy có giá cao nhất là 999 triệu đồng. Với lần ra mắt này, nhiều người dùng kỳ vọng MG sẽ xoá tan mác xe "Tàu" xuống mã nhanh và mất giá nhiều vốn tồn tại trên thị trường Việt từ bấy lâu nay. Video: Xe Trung Quôc mác Anh Quốc MG ra mắt Việt Nam.

