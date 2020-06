Rộ tin MG HS, “đối thủ” Honda CR-V sắp cập bến Việt Nam

Theo một số nguồn tin rò rỉ, hãng xe có nguồn gốc từ Anh Quốc - MG sắp tới sẽ chính thức ra nhập làng xe Việt Nam với mẫu xe đầu tiên là mẫu crossover MG HS thế hệ mới. Mẫu xe này sẽ được đưa tới với người dùng trong nước dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và do Tập đoàn Tan Chong chịu trách nhiệm phân phối. Hãng xe hơi MG từng là một thương hiệu lâu đời của Anh Quốc. Tuy nhiên, hiện nay thương hiệu này đang thuộc sở hữu của Tập đoàn ôtô Thượng Hải (SAIC) Cũng theo nguồn tin, MG HS sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, bao gồm bản động cơ 1.5L tăng áp và bản động cơ 2.0L tăng áp. Giá xe MG HS 2020 sẽ dao động trong khoảng từ 800 - 1 tỷ đồng, tức ngang bằng so với các đối thủ nặng ký trong nước như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson. MG HS sở hữu nội thất với hai tông màu đỏ-đen, các hàng ghế ngồi bọc da đi kèm là các đường viền chỉ khâu xuất hiện trên thành và thân ghế. Ghế lái có điều chỉnh điện 6 hướng, ghế hánh khách phía trước điều chỉnh điện 4 hướng, hàng ghế sau có tỷ lệ gập 60:40 và có thêm bệ tỳ tay. Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, đóng/mở bằng điện, 4 sửa sổ được điều chỉnh bằng điện, hệ thống điều hoà vùng độc lập, khởi động bằng nút bấm, ổ cắm sạc 12V và 2 cổng USB cho hàng ghế sau, vô-lăng bọc da và gương chiếu hậu làm mờ. Hệ thống giải trí trên xe là một màn hình cảm ứng 10inch, đài AM/FM, hệ thống định vị GPS, kết nối không dây Bluetooth và hệ thống I-SMART. Trang bị an toàn trên MG HS bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử, hệ thống tăng cường phanh, hệ thống kiểm soát ổn định, hệ thống giám sát điểm mù, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngnag dốc, hệ thống thông báo chệch và giữ làn đường, hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt, giám sát áp suất lốp, camera toàn cảnh 360 độ và 6 túi khí. MG HS có thông số kích thước kỹ thuật chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.574 x 1.876 x 1.664 (mm), chiều dài cơ sở 2.720 mm. Xe có khoang hành lý 463 lít và tăng lên 1.287 lít khi gập hai hàng ghế sau.

Tuy là một cái tên mới tại Việt Nam nhưng thực tế, MG HS 2020 mới là mẫu crossover bán chạy hàng đầu ở Thái Lan. Mẫu crossover này được trang bị khá đầy đủ các công nghệ hỗ trợ người lái như đèn full-led có cảm biến bật/tắt, viền trang trí crome sáng màu, mâm xe 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, cốp đóng/mở điện... Vieo: Chi tiết xe Trung Anh Quốc MG HS chuẩn bị về Việt Nam.

Theo một số nguồn tin rò rỉ, hãng xe có nguồn gốc từ Anh Quốc - MG sắp tới sẽ chính thức ra nhập làng xe Việt Nam với mẫu xe đầu tiên là mẫu crossover MG HS thế hệ mới. Mẫu xe này sẽ được đưa tới với người dùng trong nước dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và do Tập đoàn Tan Chong chịu trách nhiệm phân phối. Hãng xe hơi MG từng là một thương hiệu lâu đời của Anh Quốc. Tuy nhiên, hiện nay thương hiệu này đang thuộc sở hữu của Tập đoàn ôtô Thượng Hải (SAIC) Cũng theo nguồn tin, MG HS sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, bao gồm bản động cơ 1.5L tăng áp và bản động cơ 2.0L tăng áp. Giá xe MG HS 2020 sẽ dao động trong khoảng từ 800 - 1 tỷ đồng, tức ngang bằng so với các đối thủ nặng ký trong nước như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson. MG HS sở hữu nội thất với hai tông màu đỏ-đen, các hàng ghế ngồi bọc da đi kèm là các đường viền chỉ khâu xuất hiện trên thành và thân ghế. Ghế lái có điều chỉnh điện 6 hướng, ghế hánh khách phía trước điều chỉnh điện 4 hướng, hàng ghế sau có tỷ lệ gập 60:40 và có thêm bệ tỳ tay. Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, đóng/mở bằng điện, 4 sửa sổ được điều chỉnh bằng điện, hệ thống điều hoà vùng độc lập, khởi động bằng nút bấm, ổ cắm sạc 12V và 2 cổng USB cho hàng ghế sau, vô-lăng bọc da và gương chiếu hậu làm mờ. Hệ thống giải trí trên xe là một màn hình cảm ứng 10inch, đài AM/FM, hệ thống định vị GPS, kết nối không dây Bluetooth và hệ thống I-SMART. Trang bị an toàn trên MG HS bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử, hệ thống tăng cường phanh, hệ thống kiểm soát ổn định, hệ thống giám sát điểm mù, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngnag dốc, hệ thống thông báo chệch và giữ làn đường, hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt, giám sát áp suất lốp, camera toàn cảnh 360 độ và 6 túi khí. MG HS có thông số kích thước kỹ thuật chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.574 x 1.876 x 1.664 (mm), chiều dài cơ sở 2.720 mm. Xe có khoang hành lý 463 lít và tăng lên 1.287 lít khi gập hai hàng ghế sau.

Tuy là một cái tên mới tại Việt Nam nhưng thực tế, MG HS 2020 mới là mẫu crossover bán chạy hàng đầu ở Thái Lan. Mẫu crossover này được trang bị khá đầy đủ các công nghệ hỗ trợ người lái như đèn full-led có cảm biến bật/tắt, viền trang trí crome sáng màu, mâm xe 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, cốp đóng/mở điện... Vieo: Chi tiết xe Trung Anh Quốc MG HS chuẩn bị về Việt Nam.