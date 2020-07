Xe Trung Quốc mác Anh - MG từ 500 triệu tại Việt Nam?

Thương hiệu MG Motor sẽ tiến vào thị trường Việt Nam với 2 mẫu xe đầu tiên là MG ZS và MG HS. Theo kế hoạch, 2 mẫu xe này sẽ được ra mắt vào giữa tháng 7/2020 này. Đóng mác thương hiệu xe Anh Quốc nhưng MG Motor đã được hãng xe Trung Quốc Nanjing Automobile mua lại và được mang về Việt Nam bởi nhà phân phối Tan Chong. Theo đó, các tư vấn bán hàng đã bắt đầu chào khách đặt cọc cho bộ đôi này với mức giá khởi điểm xe MG từ 500 triệu đồng cho mẫu SUV đô thị cỡ B mang tên ZS. Trong khi đó, giá dự kiến của Crossover cỡ C MG HS theo một số nguồn tin trước đó sẽ khởi điểm từ 800 triệu đồng. Nếu so với các đối thủ cùng phân khúc, giá xe MG ZS mới sẽ thấp hơn dự kiến và được xem là tương đối hấp dẫn nhưng mức khởi điểm của MG HS lại không chênh lệch nhiều với các mẫu xe đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc trên thị trường Việt Nam hiện nay. Là các sản phẩm nhập khẩu về Việt Nam, bộ đôi MG ZS và MG HS sẽ có phần thua thiệt do các đa phần các đối thủ đều được lắp ráp trong nước và đều thuộc diện hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho đến hết năm nay theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP. Chính vì thế, các tư vấn bán hàng của MG ở thời điểm hiện tại đều chào khách đặt cọc với ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng 5 lần bảo dưỡng miễn phí toàn phần. Bên cạnh đó, theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, MG HS sẽ được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp sản sinh công suất tối đa 225 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 360Nm. Nội thất có một số trang bị hấp dẫn như màn hình giải trí dạng cảm ứng kích cỡ 10,1 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số kích cỡ 12,3 inch, đèn trang trí nội thất, ghế bọc da thiết kế thể thao, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hệ thống lọc không khí. Đồng thời, MG HS sẽ có khá nhiều trang bị an toàn, bao gồm: cân bằng điện tử VDC, chống trượt TCS, phanh ABS, phanh EBD, kiểm soát phanh góc cua CBC, khóa vi sai điện XDS, chống lật ARP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, hỗ trợ đổ đèo HDC... Các trang bị khác như; cảm biến áp suất lốp TPMS, chức năng làm khô phanh đĩa BDW, cảnh báo điểm mù BSD, cảnh báo mở cửa an toàn DOW, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hỗ trợ chuyển làn LCA và 6 túi khí. Còn với mẫu SUV cỡ B MG ZS, theo như thông tin trước đó xe sẽ được trang bị động cơ xăng dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Nội thất bên trong tương đối khỏe khoắn với logo 3 chấu vát đáy, màn hình giải trí 8 inch đặt liền vào táp-lô nhưng có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, ghế ngồi bọc da màu đen thêu chỉ đỏ và đương nhiên không thiếu cửa sổ trời toàn cảnh cùng bộ lọc không khí. Các trang bị an toàn gồm có cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, camera lùi và 6 túi khí an toàn. Mẫu xe MG ZS nằm ở phân khúc SUV đô thị cỡ B, cạnh tranh với Hyundai Kona, Ford EcoSport và Honda HR-V tại Việt Nam. Còn "người anh em" MG HS nằm ở phân khúc Crossover cỡ C, cạnh tranh với Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V tại Việt Nam. Video: MG HS, MG ZS sắp đổ bộ đe dọa CR-V, Kona?

