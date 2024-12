Doãn Hải My diện áo dài thăm quan Bảo tàng quân sự Việt Nam

Mới đây, Doãn Hải My đăng tải trên trang cá nhân đoạn video được thực hiện tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu đính kèm chú thích: “Tự hào là người Việt Nam, là con cháu Cụ Hồ. Mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12”. Trong video, Doãn Hải My diện áo dài đỏ - trang phục truyền thống của dân tộc. Người đẹp còn mang theo lá cờ đỏ sao vàng cầm tay. Theo bước chân nàng WAG sinh năm 2001, người xem được chiêm ngưỡng những góc trưng bày đặc biệt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, là chứng nhân lịch sử của một thời hào hùng. Bên cạnh thông điệp được truyền tải, người xem còn dành lời khen cho nhan sắc của Doãn Hải My. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vợ Đoàn Văn Hậu vẫn gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, ngũ quan thanh tú cùng sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Nàng WAG còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn sau khi sinh con đầu lòng. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu bắt đầu hẹn hò từ năm 2020, thời điểm người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến tháng 11/2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng đám cưới đình đám. Tháng 5/2024, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chào đón em bé đầu lòng. Sau khi có con, người đẹp Hà Thành dành thời gian cho em bé, chăm sóc gia đình nhỏ, ít khi xuất hiện trong các sự kiện hay trận đấu bóng đá.

Mới đây, Doãn Hải My đăng tải trên trang cá nhân đoạn video được thực hiện tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu đính kèm chú thích: “Tự hào là người Việt Nam, là con cháu Cụ Hồ. Mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12”. Trong video, Doãn Hải My diện áo dài đỏ - trang phục truyền thống của dân tộc. Người đẹp còn mang theo lá cờ đỏ sao vàng cầm tay. Theo bước chân nàng WAG sinh năm 2001, người xem được chiêm ngưỡng những góc trưng bày đặc biệt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, là chứng nhân lịch sử của một thời hào hùng. Bên cạnh thông điệp được truyền tải, người xem còn dành lời khen cho nhan sắc của Doãn Hải My. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vợ Đoàn Văn Hậu vẫn gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, ngũ quan thanh tú cùng sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Nàng WAG còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn sau khi sinh con đầu lòng. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu bắt đầu hẹn hò từ năm 2020, thời điểm người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến tháng 11/2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng đám cưới đình đám. Tháng 5/2024, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chào đón em bé đầu lòng. Sau khi có con, người đẹp Hà Thành dành thời gian cho em bé, chăm sóc gia đình nhỏ, ít khi xuất hiện trong các sự kiện hay trận đấu bóng đá.