Diễm My 9x và chồng doanh nhân kỷ niệm 1 năm cưới

Để kỷ niệm 1 năm ngày cưới, nữ diễn viên Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn đã đi ăn uống. Ảnh: FB Diễm My. “Ngày ấy và sau 1 năm chính thức về chung nhà, cả nhà có nhận ra điểm gì khác biệt không”, Diễm My viết. Ảnh: FB Diễm My. Sự thay đổi của Diễm My so với một năm trước là người đẹp đang mang bầu con đầu lòng. Ảnh: FB Diễm My. Nữ diễn viên thừa nhận mang thai vào tháng 11/2024 sau thời gian dài vướng nghi vấn bầu bí vì thường xuyên diện đồ rộng, lộ vòng hai lùm lùm. Ảnh: FB Diễm My. Vợ chồng Diễm My đã dự định có con trong năm 2024. Nữ diễn viên chia sẻ trên truyền thông, nếu 35 tuổi chưa có con tự nhiên, cô sẽ can thiệp. Ảnh: FB Diễm My. Từ sau hôn lễ, Diễm My tạm dừng đóng phim. Thi thoảng, cô mới tham gia sự kiện giải trí. Sự ưu tiên của người đẹp trong 1 năm qua là gia đình nhỏ. Ảnh: FB Diễm My. Diễm My dành nhiều thời gian đi du lịch cùng chồng, chăm vào bếp nấu ăn cho gia đình. Hiện tại, vợ chồng Diễm My sống trong căn biệt thự do bố mẹ chồng nữ diễn viên tặng vào dịp đám cưới của cặp đôi. Ảnh: FB Diễm My. Trước khi lập gia đình, Diễm My miệt mài hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Cô từng đóng các phim: Gái già lắm chiêu phần 1, Cô Ba Sài Gòn, Chạy đi rồi tính, Tình yêu và tham vọng… Ảnh: Khám Phá. Nhờ đắt show đóng phim, Diễm My có trong tay khối sản không phải dạng vừa. Ở tuổi 25, diễn viên Diễm My đã mua được nhà, xe. Người đẹp sinh năm 1990 còn sở hữu nhiều túi xách hàng hiệu. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Xem video: "Diễm My trổ tài làm bánh Trung thu". Nguồn FB Diễm My

