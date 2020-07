Mercedes-AMG G63 Trail Package mới, hơn 11 tỷ tại Việt Nam

Dòng xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2020 mới đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của giới chơi xe Việt, ít nhất đã có hơn 35 chiếc Mercedes-AMG G63 thuộc các phiên bản như tiêu chuẩn, Mercedes-AMG G63 Edition One cho đến các biến thể độ của Brabus. Và mới đây nhất, một chiếc Mercedes-AMG G63 có gói tuỳ chọn off-road Trail Package đầu tiên đã về Việt Nam. Nhìn bên ngoài chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 đời mới có gói tuỳ chọn off-road Trail Package này chỉ có điểm nhấn khác biệt so với hàng chục xe về nước trước đó chính là bộ la-zăng thiết kế kiểu cách và rất sành điệu. Bộ vó này trên Mercedes-AMG G63 có gói tuỳ chọn off-road Trail Package đầu tiên về Việt Nam thiết kế 5 chấu kép sơn đen mờ và các chi tiết mẹ crôm cũng như bộ lốp địa hình mới. Bộ mâm này thực sự quá chất so với các thiết kế mâm đã được nhìn thấy trên Mercedes-AMG G63 tiêu chuẩn và Mercedes-AMG G63 Edition One. Ngoài bộ mâm độc đáo này ra, những chiếc Mercedes-AMG G63 có gói tuỳ chọn off-road Trail Package còn có thêm hệ thống treo mới một số thay đổi nhỏ ở chắn bùn bánh xe và cản va sau. Ở Đức, gói tuỳ chọn off-road Trail Package trên những chiếc Mercedes-AMG G63 có giá hơn 81 triệu đồng. Còn giá xe Mercedes-AMG G63 2020 đầu tiên Việt Nam mang gói tuỳ chọn off-road Trail Package có giá bán trên 11 tỷ đồng. Bên cạnh la-zăng đẹp mắt, chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 có gói tuỳ chọn off-road Trail Package đầu tiên ở Việt Nam sở hữu ngoại thất màu đen mờ đi kèm viền đỏ ở vỏ gương hay bộ tem 3 sọc bên hông xe rất giống với phiên bản Mercedes-AMG G63 Edition One. Bên trong khoang lái của xe có nội thất màu đỏ cùng nhiều chi tiết bọc sợi carbon rất khoẻ khoắn. Mercedes-AMG G63 đời 2020 này sở hữu khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới nhất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 585 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp. Nhờ đó, chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 đời mới có gói tuỳ chọn off-road Trail Package đầu tiên ở Việt Nam có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Video: Xem sức mạnh của vua địa hình Mercedes-AMG G63.

