Mercedes-AMG G63 biển “tài lộc” bán gần 7,5 tỷ ở Sài Gòn

Trên thực tế, một mẫu xe SUV không dành cho số đông như Mercedes-AMG G63 đời 2016 thường rất hiếm có mặt lên sàn xe cũ, vì các chủ nhân của nó thường giữ lại để sưu tầm hoặc họ không tìm ra được lý do nào để bán nó. Có thể nói, số lượng xe sang Mercedes-AMG G63 đời cũ này hiện tại trên sàn xe cũ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính vì thế, chiếc Mercedes-AMG G63 đời 2016 hiện tại đã lăn bánh được 15.000 Miles (tương đương với 24.000 km) là một gợi ý dành cho người đam mê G63 đời cũ. Điểm độc đáo của nó là biển số đẹp 51F – 363.63 tạm dịch là “Có Lộc – Có Tài” mang ý nghĩa tốt đẹp đem lại sự may mắn phát đạt cho chủ sở hữu, ngoài ra nó còn mang ý nghĩa với cái tên “G63”. Tại Việt Nam, xe sang thường đi với biển được cho là điều “hiển nhiên”. Thế hệ G63 AMG này được Mercedes-Benz giới thiệu lần đầu năm 2012. Thế hệ cũ của G63 được Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) giới thiệu hồi đầu tháng 2/2014 với mức giá 7,074 tỷ đồng. Giá xe Mercedes-AMG G63 biển đẹp trong bài viết này đang được chào bán 7,499 tỷ đồng. Nếu như người Nhật có Toyota Land Cruiser, người Mỹ có Jeep, người Anh có Land Rover Defender, thì người Đức có Mercedes-Benz G-Class. Xuất thân là dòng xe dành cho quân sự, Mercedes-AMG G-Class là dòng xe lâu đời và mang tính biểu tượng cho dòng xe SUV của thương hiệu “Ngôi sao ba cánh”. Danh tiếng của G-Class được gầy dựng bởi sự linh hoạt và độ bền bỉ khi sử dụng. Từ năm 1979 cho đến nay, G-Class vẫn bảo thủ trong thiết kế khi duy trì ngoại thất mang hình dáng hộp, vuông vức từng góc cạnh, mà có thể nói vui rằng những điểm bo tròn tìm thấy trên G-Class chỉ có thể là logo “Mẹc”, cụm đèn pha hay 4 bánh xe. Ở thế hệ cũ, G63 sử dụng động cơ V8 dung tích 5.5L tăng áp kép cho công suất tối đa 544 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 760Nm đạt được tại dải vòng tua từ 2.000 – 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn cao đạt được ngay tại dải vòng tua máy thấp, rất sớm trong một khoảng vòng tua rất rộng, điều đảm bảo lực kéo tối đa một cách nhanh chóng và cần thiết cho chiếc SUV.



Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh toàn thời gian (4Matic) thông qua hộp số tự động 7 cấp - 7GTRONIC PLUS. G63 đi kèm với hệ thống lực kéo điện tử 4-ETS, khóa vi sai 03 chế độ (trước/sau/trung tâm). G63 AMG cũng được trang bị chức năng ECO Start/Stop tự động tắt máy khi dừng lâu nhằm giảm khí xả và tiêu hao nhiên liệu.



Video: Chi tiết Mercedes G63 AMG màu "độc" giá 7,6 tỷ tại Hà Nội.





