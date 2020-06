Mercedes-AMG G63 Edition 1 hơn 10 tỷ, màu độc ở Sài Gòn

Mới đây nhất chính là thế hệ Mercedes-AMG G63 Edition 1 mới được ra mắt cách đây không lâu. Đây chính là một mẫu SUV đầy hấp dẫn đối với những người chơi xe tại Việt Nam khi số lượng những chiếc G-Class được đưa về thị trường Việt Nam ngày một nhiều. SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class được biết đến vơi thiết kế vuông vức cổ điển nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và đẳng cấp của thương hiệu ngôi sao 3 cánh. Qua nhiều năm ra mắt cùng nhiều phiên bản, biến thể khác nhau, những chiếc Mercedes-Benz G-Class vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp cổ điển kết hợp với những chi tiết thiết kế hiện đại, tân tiến, đem lại sức hút không thể chối từ đối với những tín đồ mê xe. G63 AMG Edition 1 vẫn được phát triển trên khung gầm dạng thanh, nhưng bộ khung gầm đã được cải tiến bằng việc sử dụng thép cường độ cao, đi kèm với đó là thân xe được làm từ thép cường lực, nắp ca-pô, chắn bùn và cửa xe thì được làm từ nhôm. Tất cả những điều này kết hợp giúp cho thân xe giảm đi 170 Kg trọng lượng và tăng 55 % độ cứng cáp của thân xe so với thế hệ trước. Cụm đèn chiếu sáng được cải tiến mang cảm giác hiện đại hơn với hệ thống đèn LED toàn phần ( Full LED ) dạng tròn kết hợp với đèn xi-nhan nhô hẳn ra khỏi phần nắp động cơ, hệ thống đèn mới không chỉ mang lại vẻ đẹp tinh tế cho xe mà đồng thời còn giúp người lái vận hành G63 AMG Edition 1 an toàn hơn trong điều kiện thiếu sáng. Một số thay đổi đáng chú ý khác về mặt ngoại thất còn bao gồm lưới tản nhiệt lớn hơn kết hợp với các nan dọc Panamericana độc đáo, xe được bố trí với nhiều hốc gió cỡ lớn hơn, nhiều đường gân chạy dọc theo thân xe giúp tăng thêm phần nam tính cho G63 AMG Edition 1, gương chiếu hậu được thiết kế lại theo hình bầu dục tích hợp đèn xi-nhan, hộp đựng lốp dự phòng được từ thép không gỉ,… Đa số những chiếc G-Class thế hệ mới tại thị trường Việt Nam đều thuộc phiên bản giới hạn Edition 1 với nhiều chi tiết thể thao như phần mâm đa chấu cỡ lớn với viền đỏ thể thao, ốp gương được sơn đen với viền đỏ cũng như một số họa tiết trang trí trên thân xe. Tuy nhiên, để “đặc biệt hóa” cho chiếc xe của mình, những vị chủ nhân thường lựa chọn cách nâng cấp các bộ bodykit đầy hầm hố như Brabus hay TopCar, hoặc đơn giản hơn là trang trí chiếc xe của mình với lớp decal lạ mắt. Chiếc Mercedes-AMG G63 này mang màu gốc là màu trắng bóng nhưng đã được phối lại với phong cách hai tông màu quen thuộc trên những mẫu sedan sang trọng. Phần mui xe được dán decal màu đen bóng tương phản, kết hợp với đó chính là decal ba màu đỏ-trắng-xanh mang đậm dấu ấn của chủ sở hữu. Những đường màu này được phối trên các chi tiết như phần cản trước xe, hộp đựng bánh phụ phía sau hay cả họa tiết trên cánh cửa. Mercedes-AMG G63 Edition 1 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất cực đại 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. Chiếc SUV hầm hố này có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h chỉ trong 4,5 giây và có thể vận hành ổn định ở vận tốc lên đến 220 km/h Ngoài ra, xe cũng được trang bị những công nghệ hỗ trợ an toàn tiên tiến như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, phanh thích ứng, khởi hành ngang dốc, giữ phanh tự động Hold, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo mất tập trung và hệ thống 7 túi khí. Giá xe Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 hiện bán ra khoảng hơn 10 tỷ tại Việt Nam. Video: Chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 màu độc.

