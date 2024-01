Lynk & Co 01 và 05 về Việt Nam, dự kiến không dưới 1 tỷ đồng

Lynk & Co là thương hiệu ôtô Trung Quốc thuộc tập đoàn Geely và đã ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 12/2023. Trong sự kiện ra mắt, Lynk & Co với 4 mẫu xe đến trưng bày, bao gồm 09, 01, 05 và 03+. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chỉ có mẫu SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 được công bố giá bán. Đến nay, đại lý Lynk & Co ở khu vực miền Nam mới hé lộ giá bán dự kiến của cặp đôi SUV cỡ nhỏ Lynk & Co 01 và 05. Theo đó, Lynk & Co 01 có giá bán dự kiến từ 1,0xx tỷ đồng trong khi con số tương ứng của 05 là 1,7xx tỷ đồng. Nếu những con số này là chính xác thì không có mẫu SUV nào của Lynk & Co ở Việt Nam có giá dưới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Lynk & Co 01 vẫn rẻ hơn nhiều so với Volvo XC40 (1,79 tỷ đồng). Hiện là mẫu xe rẻ nhất của thương hiệu Lynk & Co, 01 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Đây đồng thời cũng là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Lynk & Co. Dùng chung khung gầm với Volvo XC40 hiện cũng đang được bán tại Việt Nam, Lynk & Co 01 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.549 x 1.860 x 1.689 mm và chiều dài cơ sở 2.734 mm. 01 sở hữu thiết kế khá đặc trưng của thương hiệu Lynk & Co với hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe, bao gồm đèn pha LED hiệu suất cao nằm bên dưới, tách rời với đèn LED định vị ban ngày phía trên. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt Urban Matrix nằm ngang gọn gàng, vành hợp kim 19 inch, đèn hậu LED toàn phần có thiết kế dạng khối năng lượng, cửa cốp chỉnh điện và ống xả kép thể thao. Bên trong Lynk & Co 01 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với trang bị khá tiện nghi và đầy đủ. Có thể kể đến một số trang bị nội thất của mẫu xe này như vô lăng/ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch Hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống quản lý chất lượng không khí, phanh tay điện tử, giữ phanh tạm thời, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh và cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở ra. Trang bị an toàn của Lynk & Co 01 cũng phong phú không kém với 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện người đi bộ, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, camera 360 độ. Ngoài ra, xe còn có cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, cảnh báo áp suất lốp và hệ thống trợ lái khi tắc đường. Động cơ của Lynk & Co 01 là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 218 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 325 Nm tại tua máy 1.800 - 4.500 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước, tiêu thụ lượng xăng trung bình 7,4 lít/100 km. Nếu như 01 mang kiểu dáng xe gầm cao truyền thống thì Lynk & Co 05 lại thuộc phân khúc SUV lai Coupe. Có thể ví Lynk & Co 05 như phiên bản có thiết kế phong cách hơn của 01. Dùng chung khung gầm với Lynk & Co 01 và Volvo XC40, 05 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.592 x 1.879 x 1.628 mm cùng chiều dài cơ sở 2.734 mm. So với Lynk & Co 01, mẫu xe này dài hơn, rộng hơn và thấp hơn trong khi chiều dài cơ sở giống hệt. Tương tự 01, Lynk & Co 05 cũng có hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe và đèn hậu LED toàn phần với thiết kế khối năng lượng. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn pha thích ứng, tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp và chờ dẫn đường. Bên cạnh đó là kính cách âm dành cho hàng ghế trước, gương chiếu hậu gập điện/sấy mặt gương/nhớ vị trí/tự động gập khi xe đỗ lại/tích hợp đèn chào mừng và vành hợp kim 20 inch. Nội thất của Lynk & Co 05 được trang bị tốt hơn 01 khi có ghế/vô lăng bọc da Nappa, ghế lái chỉnh điện 12 hướng/sưởi ấm/làm mát, ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, hệ thống âm thanh Harman Infinity Audio 10 loa và sạc điện thoại không dây. Trang bị an toàn của Lynk & Co 05 cũng "xịn sò" hơn 01 khi có thêm hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc, cảnh báo va chạm khi mở cửa, kiểm soát đèn pha thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đỗ xe bán tự động, cảm biến hỗ trỡ đỗ xe phía trước và hỗ trợ xuống dốc. "Trái tim" của Lynk & Co 05 cũng là động cơ xăng tăng áp 2.0L nhưng có công suất tối đa 254 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại dải tua máy 1.800 - 4.800 vòng/phút. Động cơ đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình 7,8 lít/100 km. Video: Chi tiết Lynk & Co 05 của Trung Quốc tại Việt Nam.

Lynk & Co là thương hiệu ôtô Trung Quốc thuộc tập đoàn Geely và đã ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 12/2023. Trong sự kiện ra mắt, Lynk & Co với 4 mẫu xe đến trưng bày, bao gồm 09, 01, 05 và 03+. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chỉ có mẫu SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 được công bố giá bán. Đến nay, đại lý Lynk & Co ở khu vực miền Nam mới hé lộ giá bán dự kiến của cặp đôi SUV cỡ nhỏ Lynk & Co 01 và 05. Theo đó, Lynk & Co 01 có giá bán dự kiến từ 1,0xx tỷ đồng trong khi con số tương ứng của 05 là 1,7xx tỷ đồng. Nếu những con số này là chính xác thì không có mẫu SUV nào của Lynk & Co ở Việt Nam có giá dưới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Lynk & Co 01 vẫn rẻ hơn nhiều so với Volvo XC40 (1,79 tỷ đồng). Hiện là mẫu xe rẻ nhất của thương hiệu Lynk & Co, 01 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Đây đồng thời cũng là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Lynk & Co. Dùng chung khung gầm với Volvo XC40 hiện cũng đang được bán tại Việt Nam, Lynk & Co 01 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.549 x 1.860 x 1.689 mm và chiều dài cơ sở 2.734 mm. 01 sở hữu thiết kế khá đặc trưng của thương hiệu Lynk & Co với hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe, bao gồm đèn pha LED hiệu suất cao nằm bên dưới, tách rời với đèn LED định vị ban ngày phía trên. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt Urban Matrix nằm ngang gọn gàng, vành hợp kim 19 inch, đèn hậu LED toàn phần có thiết kế dạng khối năng lượng, cửa cốp chỉnh điện và ống xả kép thể thao. Bên trong Lynk & Co 01 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với trang bị khá tiện nghi và đầy đủ. Có thể kể đến một số trang bị nội thất của mẫu xe này như vô lăng/ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch Hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống quản lý chất lượng không khí, phanh tay điện tử, giữ phanh tạm thời, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh và cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở ra. Trang bị an toàn của Lynk & Co 01 cũng phong phú không kém với 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện người đi bộ, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, camera 360 độ. Ngoài ra, xe còn có cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, cảnh báo áp suất lốp và hệ thống trợ lái khi tắc đường. Động cơ của Lynk & Co 01 là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 218 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 325 Nm tại tua máy 1.800 - 4.500 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước, tiêu thụ lượng xăng trung bình 7,4 lít/100 km. Nếu như 01 mang kiểu dáng xe gầm cao truyền thống thì Lynk & Co 05 lại thuộc phân khúc SUV lai Coupe. Có thể ví Lynk & Co 05 như phiên bản có thiết kế phong cách hơn của 01. Dùng chung khung gầm với Lynk & Co 01 và Volvo XC40 , 05 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.592 x 1.879 x 1.628 mm cùng chiều dài cơ sở 2.734 mm. So với Lynk & Co 01, mẫu xe này dài hơn, rộng hơn và thấp hơn trong khi chiều dài cơ sở giống hệt. Tương tự 01, Lynk & Co 05 cũng có hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe và đèn hậu LED toàn phần với thiết kế khối năng lượng. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn pha thích ứng, tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp và chờ dẫn đường. Bên cạnh đó là kính cách âm dành cho hàng ghế trước, gương chiếu hậu gập điện/sấy mặt gương/nhớ vị trí/tự động gập khi xe đỗ lại/tích hợp đèn chào mừng và vành hợp kim 20 inch. Nội thất của Lynk & Co 05 được trang bị tốt hơn 01 khi có ghế/vô lăng bọc da Nappa, ghế lái chỉnh điện 12 hướng/sưởi ấm/làm mát, ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, hệ thống âm thanh Harman Infinity Audio 10 loa và sạc điện thoại không dây. Trang bị an toàn của Lynk & Co 05 cũng "xịn sò" hơn 01 khi có thêm hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc, cảnh báo va chạm khi mở cửa, kiểm soát đèn pha thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đỗ xe bán tự động, cảm biến hỗ trỡ đỗ xe phía trước và hỗ trợ xuống dốc. "Trái tim" của Lynk & Co 05 cũng là động cơ xăng tăng áp 2.0L nhưng có công suất tối đa 254 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại dải tua máy 1.800 - 4.800 vòng/phút. Động cơ đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình 7,8 lít/100 km. Video: Chi tiết Lynk & Co 05 của Trung Quốc tại Việt Nam.