Lynk & Co 09 vừa ra mắt Việt Nam có bản “ăn xăng” chỉ 1 lít/100 km

Mới đây, thương hiệu con của tập đoàn Geely đã chính thức đặt chân vào thị trường Việt Nam, khi làm lễ ra mắt 3 mẫu xe chủ lực bán ở nước ta, đó là 01, 05 và 09. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Lynk & Co 09 2024 mới, chiếc SUV cỡ lớn của hãng, cũng là xe duy nhất được công bố giá bán. Theo đó, khách hàng Việt cần phải bỏ ra 2,2 tỷ đồng để sở hữu Lynk & Co 09, 1 mức giá bán không quá bất ngờ với truyền thông nhưng nó lại làm cho người tiêu dùng băn khoăn, vì tầm tiền này, có rất nhiều sự lựa chọn cho 1 chiếc SUV cỡ lớn. Trong khi nhiều người Việt còn đang bàn tán về Lynk & Co 09, thương hiệu con cao cấp của Geely đã làm lễ ra mắt cũng như mở bán trước dòng xe này, nhưng là bản EM-P, hiểu đơn giản là tiết kiệm xăng hơn của xe Lynk & Co 09 tại Việt Nam. Nếu bạn cho rằng giá xe Lynk & Co 09 tại Việt Nam quá cao, thì ngay cả ở thị trường quê nhà, thương hiệu con của Geely cũng đã đưa ra giá bán không hề rẻ cho chiếc SUV cỡ lớn của mình. Cụ thể, Lynk & Co 09 EM-P đã chính thức bắt đầu mở bán trước với tổng cộng 4 mẫu xe mới, giá bán trước thấp nhất là 318.000 nhân dân tệ đến 358.000 nhân dân tệ, tương đương 1 tỷ đến 1,16 tỷ đồng. Trong thời gian bán trước, tất cả các dòng xe này có thể được hưởng khoản trừ tiền mặt 2.000 nhân dân tệ, tương đương 6,5 triệu đồng, cùng hàng chục ưu đãi khác. Lynk & Co 09 EM-P 2024 được định vị là một chiếc SUV plug-in hybrid cỡ lớn, chiếc xe facelift mới này sẽ có những nâng cấp và điều chỉnh về kiểu dáng cũng như cấu hình. Trước đó, Lu Xin, trợ lý tổng giám đốc của Lynk & Co Auto, cho biết tổng vốn đầu tư 300 triệu nhân dân tệ đã được đầu tư vào Lynk & Co 09 EM-P mới, trong đó hơn 60 triệu nhân dân tệ được đầu tư vào khoang kép hệ thống treo khí. Về ngoại hình, Lynk & Co 09 EM-P mới vẫn duy trì thiết kế của gia đình Lynk & Co, sử dụng bộ đèn pha chia đôi cổ điển, dải đèn LED chạy ban ngày phía trên và bộ đèn chiếu xa thấp phía dưới không thay đổi. Điểm khác so với xe Lynk & Co 09 mới ra mắt tại Việt Nam chủ yếu tối ưu hóa lưới tản nhiệt trung tâm, quay trở lại phong cách viền chrome truyền thống và cũng được sơn đen. Chưa hết, các hốc hút gió hai bên của xe mới mở bán trước tại Trung Quốc cũng được thay đổi thành trang trí hình chữ Y, thay vì dựng dọc như bản bán tại nước ta. Ngoài ra, Lynk & Co 09 EM-P 2024 còn được phối màu xanh rừng thông mới. Ở bên hông thân xe, thay đổi chính là việc bổ sung thêm chi tiết chrome ở khu vực trang trí cửa trước, giúp tổng thể hình dáng của Lynk & Co 09 EM-P dày dặn hơn. Vòm bánh trước và sau được chạm khắc đa năng, các đường nét xếp lớp, phù hợp với thiết kế hình lõm dưới cửa, mâm xe cỡ lớn với các nan dày đặc như trước. Phần đuôi xe về cơ bản vẫn tiếp tục thiết kế của mẫu xe hiện tại, đèn hậu của xe mới có hình dáng dài và hẹp, các module đèn LED bố trí theo chiều dọc và chiều ngang bên trong rất dễ nhận biết khi chiếu sáng. Ngoài ra, chiếc xe mới còn bố trí ống xả ẩn, không phải dạng đôi đối xứng như bản xăng, và bổ sung thêm bộ khuếch tán màu đen sáng, mang lại cảm giác êm ái nhưng vẫn thể thao. Về kích thước, các số đo thân xe của chiếc SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 EM-P 2024 mới mở bán tại Trung Quốc sẽ có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5042/1977/1780mm và chiều dài cơ sở là 2984mm. Về nội thất, Lynk & Co 09 EM-P 2024 có hai màu, màn hình điều khiển trung tâm 15,4 inch của xe được thay đổi sang thiết kế nổi, kích thước màn hình được tăng thêm lên độ phân giải cao 2,5K. Giao diện đã được tối ưu lại và trang bị hệ thống Lynk OSN, nguyên bản có nút điều hòa vật lý và có cửa gió điều hòa mới ở phía dưới màn hình. Thú vị hơn là việc chiếc SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 EM-P 2024 mới mở bán tại Trung Quốc đã có một màn hình hiển thị được bổ sung trên tấm che nắng hành khách, có thể phát các nội dung giải trí phim ảnh, truyền hình, rất cao cấp. Về ghế ngồi, Lynk & Co 09 EM-P 2024 không còn sử dụng ghế liền mà chia thành ghế rời. Màu sắc trang trí phù hợp của cửa xe đã được tối ưu hóa để tạo cảm giác tổng thể mạnh mẽ hơn. Hàng ghế thứ 2 sẽ được trang bị chức năng sưởi, thông gió, massage, có thể “nằm phẳng hoàn toàn” và có nút điều chỉnh một chạm độc quyền, đồng thời, hàng ghế thứ 2 cũng có thể chỉnh ngang. Hàng ghế thứ 3 còn hỗ trợ chỉnh điện. Trên xe có nguồn điện 220V, có thể hỗ trợ nguồn điện của máy sấy tóc. Về sức mạnh, SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 EM-P 2024 mới mở bán tại Trung Quốc sẽ được trang bị hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ công suất cao Drive-E 2.0TD và ba động cơ điện, với công suất tổng hợp 555 mã lực và mô-men xoắn tổng hợp 844 Nm. Có thể thấy, mạnh hơn rất nhiều so với xe đang bán tại Việt Nam. Trong đó, động cơ xăng vẫn là 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, cho công suất tối đa 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh của hệ truyền động plug-in hybrid này sẽ kết hợp với hộp số hybrid 3 cấp đặc biệt, có thể cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 190 km trong điều kiện CLTC, phạm vi hoạt động xăng và điện là 1430km trong điều kiện CLTC và tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1 lít/100km. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 4,9 giây. Điều đáng nói là chiếc xe mới cũng sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng Feiyu do Lynk & Co và Kong Hui tùy chỉnh phát triển, với nhiều chế độ điều chỉnh độ cao thân xe, hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước bằng nhôm và đa liên kết phía sau. Hệ thống treo độc lập. Xe mới còn được trang bị chế độ dẫn động 4 bánh điện và có 7 chế độ lái năng động. Video: Chi tiết Lynk Co 09 EM-P 2023 tại Trung Quốc.

Mới đây, thương hiệu con của tập đoàn Geely đã chính thức đặt chân vào thị trường Việt Nam, khi làm lễ ra mắt 3 mẫu xe chủ lực bán ở nước ta, đó là 01, 05 và 09. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Lynk & Co 09 2024 mới, chiếc SUV cỡ lớn của hãng, cũng là xe duy nhất được công bố giá bán. Theo đó, khách hàng Việt cần phải bỏ ra 2,2 tỷ đồng để sở hữu Lynk & Co 09, 1 mức giá bán không quá bất ngờ với truyền thông nhưng nó lại làm cho người tiêu dùng băn khoăn, vì tầm tiền này, có rất nhiều sự lựa chọn cho 1 chiếc SUV cỡ lớn. Trong khi nhiều người Việt còn đang bàn tán về Lynk & Co 09, thương hiệu con cao cấp của Geely đã làm lễ ra mắt cũng như mở bán trước dòng xe này, nhưng là bản EM-P, hiểu đơn giản là tiết kiệm xăng hơn của xe Lynk & Co 09 tại Việt Nam. Nếu bạn cho rằng giá xe Lynk & Co 09 tại Việt Nam quá cao, thì ngay cả ở thị trường quê nhà, thương hiệu con của Geely cũng đã đưa ra giá bán không hề rẻ cho chiếc SUV cỡ lớn của mình. Cụ thể, Lynk & Co 09 EM-P đã chính thức bắt đầu mở bán trước với tổng cộng 4 mẫu xe mới, giá bán trước thấp nhất là 318.000 nhân dân tệ đến 358.000 nhân dân tệ, tương đương 1 tỷ đến 1,16 tỷ đồng. Trong thời gian bán trước, tất cả các dòng xe này có thể được hưởng khoản trừ tiền mặt 2.000 nhân dân tệ, tương đương 6,5 triệu đồng, cùng hàng chục ưu đãi khác. Lynk & Co 09 EM-P 2024 được định vị là một chiếc SUV plug-in hybrid cỡ lớn, chiếc xe facelift mới này sẽ có những nâng cấp và điều chỉnh về kiểu dáng cũng như cấu hình. Trước đó, Lu Xin, trợ lý tổng giám đốc của Lynk & Co Auto, cho biết tổng vốn đầu tư 300 triệu nhân dân tệ đã được đầu tư vào Lynk & Co 09 EM-P mới, trong đó hơn 60 triệu nhân dân tệ được đầu tư vào khoang kép hệ thống treo khí. Về ngoại hình, Lynk & Co 09 EM-P mới vẫn duy trì thiết kế của gia đình Lynk & Co, sử dụng bộ đèn pha chia đôi cổ điển, dải đèn LED chạy ban ngày phía trên và bộ đèn chiếu xa thấp phía dưới không thay đổi. Điểm khác so với xe Lynk & Co 09 mới ra mắt tại Việt Nam chủ yếu tối ưu hóa lưới tản nhiệt trung tâm, quay trở lại phong cách viền chrome truyền thống và cũng được sơn đen. Chưa hết, các hốc hút gió hai bên của xe mới mở bán trước tại Trung Quốc cũng được thay đổi thành trang trí hình chữ Y, thay vì dựng dọc như bản bán tại nước ta. Ngoài ra, Lynk & Co 09 EM-P 2024 còn được phối màu xanh rừng thông mới. Ở bên hông thân xe, thay đổi chính là việc bổ sung thêm chi tiết chrome ở khu vực trang trí cửa trước, giúp tổng thể hình dáng của Lynk & Co 09 EM-P dày dặn hơn. Vòm bánh trước và sau được chạm khắc đa năng, các đường nét xếp lớp, phù hợp với thiết kế hình lõm dưới cửa, mâm xe cỡ lớn với các nan dày đặc như trước. Phần đuôi xe về cơ bản vẫn tiếp tục thiết kế của mẫu xe hiện tại, đèn hậu của xe mới có hình dáng dài và hẹp, các module đèn LED bố trí theo chiều dọc và chiều ngang bên trong rất dễ nhận biết khi chiếu sáng. Ngoài ra, chiếc xe mới còn bố trí ống xả ẩn, không phải dạng đôi đối xứng như bản xăng, và bổ sung thêm bộ khuếch tán màu đen sáng, mang lại cảm giác êm ái nhưng vẫn thể thao. Về kích thước, các số đo thân xe của chiếc SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 EM-P 2024 mới mở bán tại Trung Quốc sẽ có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5042/1977/1780mm và chiều dài cơ sở là 2984mm. Về nội thất, Lynk & Co 09 EM-P 2024 có hai màu, màn hình điều khiển trung tâm 15,4 inch của xe được thay đổi sang thiết kế nổi, kích thước màn hình được tăng thêm lên độ phân giải cao 2,5K. Giao diện đã được tối ưu lại và trang bị hệ thống Lynk OSN, nguyên bản có nút điều hòa vật lý và có cửa gió điều hòa mới ở phía dưới màn hình. Thú vị hơn là việc chiếc SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 EM-P 2024 mới mở bán tại Trung Quốc đã có một màn hình hiển thị được bổ sung trên tấm che nắng hành khách, có thể phát các nội dung giải trí phim ảnh, truyền hình, rất cao cấp. Về ghế ngồi, Lynk & Co 09 EM-P 2024 không còn sử dụng ghế liền mà chia thành ghế rời. Màu sắc trang trí phù hợp của cửa xe đã được tối ưu hóa để tạo cảm giác tổng thể mạnh mẽ hơn. Hàng ghế thứ 2 sẽ được trang bị chức năng sưởi, thông gió, massage, có thể “nằm phẳng hoàn toàn” và có nút điều chỉnh một chạm độc quyền, đồng thời, hàng ghế thứ 2 cũng có thể chỉnh ngang. Hàng ghế thứ 3 còn hỗ trợ chỉnh điện. Trên xe có nguồn điện 220V, có thể hỗ trợ nguồn điện của máy sấy tóc. Về sức mạnh, SUV cỡ lớn Lynk & Co 09 EM-P 2024 mới mở bán tại Trung Quốc sẽ được trang bị hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ công suất cao Drive-E 2.0TD và ba động cơ điện, với công suất tổng hợp 555 mã lực và mô-men xoắn tổng hợp 844 Nm. Có thể thấy, mạnh hơn rất nhiều so với xe đang bán tại Việt Nam. Trong đó, động cơ xăng vẫn là 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, cho công suất tối đa 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh của hệ truyền động plug-in hybrid này sẽ kết hợp với hộp số hybrid 3 cấp đặc biệt, có thể cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 190 km trong điều kiện CLTC, phạm vi hoạt động xăng và điện là 1430km trong điều kiện CLTC và tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1 lít/100km. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 4,9 giây. Điều đáng nói là chiếc xe mới cũng sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng Feiyu do Lynk & Co và Kong Hui tùy chỉnh phát triển, với nhiều chế độ điều chỉnh độ cao thân xe, hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước bằng nhôm và đa liên kết phía sau. Hệ thống treo độc lập. Xe mới còn được trang bị chế độ dẫn động 4 bánh điện và có 7 chế độ lái năng động. Video: Chi tiết Lynk Co 09 EM-P 2023 tại Trung Quốc.