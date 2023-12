Lynk & Co Việt Nam nhận đặt cọc 3 mẫu xe, chỉ từ 10 triệu đồng

Lynk & Co tại Việt Nam đã công bố chính sách ưu đãi cho khách hàng đặt cọc các mẫu xe: 01, 05 và 09. Theo đó, chương trình được áp dụng từ ngày 4/12/2023 đến 5/1/2024 với 2 mức đặt cọc. Đầu tiên là mức cọc 10 triệu đồng. Với mức cọc này khách hàng sẽ được miễn phí bảo dưỡng 5 năm và miễn phí gói đăng ký xe (không bao gồm lệ phí trước bạ). Thứ hai là mức cọc xe Lynk & Co tại Việt Nam cam kết 50 triệu đồng. Với mức cọc này khách hàng sẽ nhận được miễn phí bảo dưỡng 5 năm, miễn phí gói đăng ký xe (không bao gồm lệ phí trước bạ) và 2 năm bảo hiểm vật chất xe. Ngoài ra, 18 khách hàng tiên phong đặt cọc và nhận xe Lynk & Co 09 sẽ được tặng trọn gói chuyến tham quan nhà máy Lynk & Co. Như vậy, thương hiệu Lynk & Co của Trung Quốc sẽ mang tới thị trường Việt Nam 3 mẫu SUV gầm cao. Trong đó, Lynk & Co 01 sẽ là một cái tên khiến nhiều đối thủ trong phân khúc SUV/CUV hạng C phải dè chừng. Bởi, mẫu SUV này từng lập kỷ lục doanh số với hơn 6.000 chiếc bán ra chỉ trong vòng 2 phút 17 giây và trở thành mẫu xe Trung Quốc bán nhanh nhất thế giới. Lynk & Co 01 sử dụng chung cơ sở gầm bệ Compact Modular Architecture (CMA) với Volvo XC40, hệ thống điện, động cơ và các tính năng an toàn. Một số trang bị tiện ích nổi bật trên mẫu xe này có: màn hình giải trí kích thước lớn có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống đèn full LED,… Tại thị trường quốc tế, Lynk & Co 01 có 3 tùy chọn động cơ, bao gồm hệ truyền động hybrid và plug-in-hybrid (hybrid cắm sạc). Tiếp đến là Lynk & Co 05, mẫu xe này có nhiều điểm tương đồng với 01, nhất là phần đầu xe và khoang cabin. Tuy nhiên, phần trần xe được vuốt dốc về đuôi sau hơi hướng coupe, đem lại một vóc dáng thể thao hơn. Trang bị của 05 giống với 01, có: hệ thống đèn full LED, màn hình trung tâm lớn, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí, cửa sổ trời toàn cảnh, 12 cảm biến,… Động cơ của Lynk & Co 05 tại thị trường quốc tế là loại máy xăng 2.0L tăng áp kết hợp động cơ hybrid nhẹ (mild-hybrid), sinh công suất 254 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn. Kết nối với đó là hộp số tự động 8 cấp. Cuối cùng là Lynk & Co 09, mẫu SUV lớn nhất của thương hiệu Trung Quốc. Xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của Volvo XC90 với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5.042mm, 1.977mm và 1.780mm. Nội thất xe có ít nhất 6 màn hình kết nối với nhau, bao gồm màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, 2 màn hình thông tin giải trí 12 inch và 6 inch… Các trang bị tiện nghi đáng chú ý trên Lynk & Co 09 gồm: hệ thống khử mùi và khuếch tán hương thơm nội thất, hệ thống âm thanh vòm 14 loa Bose, hệ thống cách âm chủ động, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, hệ thống định vị thực tế ảo… Động cơ xe là cỗ máy tăng áp 2.0L và hộp số tự động 8 cấp. Bên cạnh đó là các biến thể động cơ mild-hybrid (MHEV) hoặc plug-in hybrid (PHEV) với công suất 247-427 mã lực. Hiện vẫn chưa rõ thông số và giá xe Lynk & Co tại Việt Nam. Video: Xem thực tế Lynk & Co 01 của Trung Quốc sắp về Việt Nam.

