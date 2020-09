(Kiến Thức) - Hãy cùng so sánh Kia Sorento 2021 cùng với “người anh em” Hyundai SantaFe phiên bản máy dầu cao cấp nhất, để tìm ra chiếc xe phù hợp với sở thích khi có nhu cầu mua xe CUV 5+2.

Phân khúc CUV 5+2 chỗ là một trong những phân khúc xe sôi động nhất tại thị trường Việt. Trên thực tế, phần lớn người mua xe ở phân khúc này chủ yếu để phục vụ gia đình, trong đó đa số người mua chọn phiên bản cao cấp nhất.

Kia Sorento 2021 mới đắt hơn Hyundai SantaFe, có đáng mua?



Đáng chú ý, cặp đôi xe Hàn – Kia Sorento và Hyundai SantaFe là hai đại diện hiếm hoi trong phân khúc có động cơ dầu nổi tiếng ở độ bền bỉ, mạnh mẽ, tiết kiệm, đây cũng chính là lựa chọn động cơ của đa số người mua SantaFe và Sorento. Chính vì thế, hãy cùng so sánh Kia Sorento 2021 thế hệ mới và Hyundai SantaFe bản máy dầu cao cấp nhất.

Kia Sorento 2.2L Signature AWD và Hyundai SantaFe 2.2L AWD cao cấp:

Kia Sorento 2.2L Signature AWD

Kia Sorento 2021 sở hữu thiết kế ngoại thất nam tính góc cạnh hơn trước.

Bước sang thế hệ mới, Kia Sorento 2021 sở hữu thiết kế ngoại thất nam tính góc cạnh hơn trước. Bên cạnh đó, thế hệ mới cũng thay đổi về kích thước lớn hơn trước nhờ sử dụng nền tảng khung gầm mới. Kia Sorento 2021 có chiều dài tổng thể lên đến 4.810 mm và chiều dài cơ sở lên đến 2.815 mm, chiều rộng 1.900 mm. Kích thước của Sorento 2021 lớn so với các sản phẩm cùng phân khúc, thậm chí là cả người anh em Hyundai SantaFe.

Kia Sorento 2021 bản máy sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng 2.2L.

Kia Sorento 2021 phiên bản máy sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng 2.2L, tăng áp, cho công suất tối đa 198 mã lực từ 3.800 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 440Nm có được tại dải vòng tua 1.750 - 2.750 vòng/phút, đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp (8 DCT).

Xe có tổng cộng 4 chế độ lái bao gồm: Comfort/Eco/Sport/Smart (chế độ Smart sẽ tự động chuyển đổi giữa 3 chế độ còn lại để phù hợp với thói quen của người lái). Bên cạnh, 3 chế độ vận hành theo địa hình đường có tuyết, đương có cát và đường bùn lầy (Snow/Sand/Mud).

Kia Sorento 2021 là mẫu xe có thiết kế nội thất hấp dẫn trong phân khúc hiện tại. Các trang bị trên Sorento 2021 sẵn sàng làm hài lòng khách hàng Việt như: màn hình hỗ trợ lái 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,25 inch.

Đây là 2 màn hình lớn trong phân khúc! Nội thất của Sorento 2021 đã lượt bỏ nhiều nút bấm truyền thống, viền màng hình kéo dài từ cụm đồng hồ sau vô lăng ra giữa xe, tạo cảm giác vuông vắn và liền khối. Ghế bọc da đục lỗ cao cấp. Bên cạnh đó, xe Hàn không thiếu các “đồ chơi” như: cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử + AH...

Kia Sorento 2021 là mẫu xe có thiết kế nội thất hấp dẫn.

Kia Sorento 2021 sử dụng hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập – 3 chế độ gió với cửa gió cho phép điều chỉnh từng vị trí ghế, hệ thống đèn trang trí nội thất (Moodlight) với 7 màu tiêu chuẩn có 64 tùy chọn.

Đáng chú ý, Sorento 2021 có thêm các tính năng mới như: khởi động từ xa thông qua khóa điện tử thông minh, hệ thống sưởi và làm mát ghế thông minh trên có khả năng tự động bật làm mát ghế hoặc sưởi.

Kia Sorento 2021 sử dụng hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập.

Kia Sorento 2021 có 2 phiên bản là 7 chỗ tiêu chuẩn và 6 chỗ. Trong đó, phiên bản 6 chỗ của Kia Sorento 2021 có hàng ghế thứ hai là 2 ghế độc lập.

Kia Sorento thế hệ mới được trang bị nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái trong gói an toàn tiên tiến ADAS (Advanded Driver Assistant System) với các tính năng cảnh báo và hỗ trợ thông minh cho người lái như: hỗ trợ cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn và giữ làn đường, cảnh báo điểm mù hiển thị trên đồng hồ hỗ trợ lái, kiểm soát hành trình thích thông minh, camera 360 độ...



Hyundai SantaFe 2.2L AWD cao cấp:



Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 4 là một mẫu xe CUV 5+2 chỗ bán chạy trong phân khúc.

Ra mắt lần đầu tiên vào đầu năm ngoái, Hyundai SantaFe thế hệ thứ 4 là một mẫu xe CUV 5+2 chỗ bán chạy trong phân khúc. Santa Fe được ưa chuộng bởi ở thiết kế cá tính trẻ trung đầy phong cách. Đa dạng nhiều phiên bản và lựa chọn động cơ.

Thiết kế ngoại thất thì SantaFe mang nhiều đường cong hơn so với người anh em Sorento 2021. Dòng SantaFe sử dụng đèn pha được đẩy xuống phía dưới cả trước, phần đèn chiếu sáng ban ngày mỏng dẹt và nằm ở vị trí thường hay bố trí đèn pha. Đèn pha sử dụng công nghệ đèn pha full-LED với 4 thấu kính hội tụ Projector cho cả chế độ pha-cos. Phần đuôi xe nổi bật với công nghệ đèn LED 3D, trông hiện đại và có chiều sâu, đặt biệt là khi nhìn vào ban đêm

Thiết kế ngoại thất thì SantaFe mang nhiều đường cong hơn so với người anh em Sorento 2021.

Ở phiên bản này, Hyundai SantaFe sử dụng động cơ dầu 2.2L CRDi cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 441 Nm tại 1.750 - 2.750 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8AT).

Hyundai SantaFe sử dụng động cơ dầu 2.2L CRDi cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 441 Nm tại 1.750 - 2.750 vòng/phút.

Nội thất SantaFe sử dụng màn hình trung tâm kích thước 8” với thiết kế nổi trên bảng táp lô giúp dễ quan sát hơn. Màn hình này hỗ trợ Apple CarPlay, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Phiên bản SantaFe cao cấp này có hệ thống âm thanh được tích hợp bộ xử lý Arkamys Premium Sound với DAC SAF775X giải mã kỹ thuật số chuẩn 24bit/192 kHz, cùng với 6 loa được bố trí xung quanh xe.

Nội thất Santa Fe sử dụng màn hình trung tâm kích thước 8” với thiết kế nổi trên bảng táp lô giúp dễ quan sát hơn.

So với Sorento 2021, SantaFe sử dụng bảng đồng hồ trung tâm là màn hình LCD với kích thước 7 inch nhỏ hơn (Sorento 2021 dùng 12,3 inch). Tuỳ theo chế độ lái mà nó có thể hiển thị theo các màu sắc khác nhau. Ngoài ra còn có thể tuỳ biến hiển thị 2 định dạng Analog hoặc Digital tuỳ thuộc vào sở thích của người lái. Ở phiên bản hàng đầu, SantaFe còn được tích hợp sẵn màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD (Head-up Display), hiển thị tốc độ, nhiên liệu, cảnh báo, định vị,…

Hệ thống điều hoà trên SantaFe 2019 là dạng độc lập 2 vùng tích hợp khử ion. Các trang bị “đồ chơi” khác gồm: cửa số trời toàn cảnh Panorama, sạc không dây chuẩn Qi, ghế chỉnh điện và nhớ vị trí, sấy vô-lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lẫy chuyển số sau vô lăng, đèn chiếu sáng tự động, gạt mưa tự động, kính trước chống mù, cổng sạt tốc độ cao trên các hàng ghế, phanh tay điện tử, Auto Hold,…

Hệ thống điều hoà trên SantaFe dạng độc lập 2 vùng tích hợp khử ion.

Toàn bộ nội thất được bọc da mềm, các phần ốp nhựa được hoàn thiện theo kiểu giả da nên nhìn sang hơn. Hàng ghế 2 có thể gập và trượt chỉ bằng một nút bấm, cho phép hành khách ra vào hàng ghế 3 dễ dàng hơn. Khi đi 4-5 người thì có thể gập phẳng hàng ghế 3 xuống để tăng không gian chở đồ. Đặc biệt hàng ghế 3 cũng có cửa gió điều hoà.



Bên cạnh các trang bị an toàn và hỗ trợ lái quen thuộc và 6 túi khí, phiên bản cao cấp của SantaFe đi kèm nhiều trang bị hiện đại trong phân khúc như: Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang (RCCA) và hệ thống hỗ trợ đỗ xe (PDW)... Tuy nhiên, SantaFe đang bán tại Việt Nam là một sản phẩm đã ra mắt vài năm, nên trang bị công nghệ an toàn và hỗ trợ lái khiêm tốn hơn so với Kia Sorento 2021.