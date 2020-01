Hyundai SantaFe bản nâng cấp với nhiều thay đổi ngoạn mục

Mới đây, trang The Korean Car Blog của Hàn Quốc đã bất ngờ chia sẻ loạt ảnh về mẫu Hyundai SantaFe 2021 mới phiên bản nâng cấp dưới lớp áo nguỵ trang kín mít và cẩn thận. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì người xem vẫn có thể nhận ra khá nhiều điểm thay đổi trên phiên bản này so với phiên bản hiện tại, từ thiết kế ngoại thất cho tới nội thất. Thông qua hình ảnh chụp lại có thể nhận thấy, Hyundai SantaFe bản nâng cấp mới sẽ mang trong mình khá nhiều thay đổi, đặc biệt là về thiết kế. Ở phần ngoại thất, cụm đèn chiếu sáng chính phía trước dường như đã được tái thiết kế, vẫn giữ dưới dạng 2 tầng đèn riêng biệt nhưng các chi tiết bên trong choá đèn lại hoàn toàn khác biệt. Phần đèn pha-cos xuất hiện thêm hai dải LED chạy dọc và cắt xuyên đèn chính, mang tới vẻ dữ dằn hơn. Thêm vào đó, các nan trên mặt ca-lăng cũng được nhà sản xuất Hàn Quốc tinh chỉnh lại đôi chút. Thay đổi dễ dàng nhận ra theo là bộ mâm hình ngôi sao cùng lớp sơn 2 màu. Ngoài ra, nhiều khả năng thân xe cũng đã được kéo dài hơn so với phiên bản hiện tại. Đèn hậu của SantaFe mới cũng hứa hẹn mang tới sự khác biệt so với phiên bản hiện hành Theo một số nguồn tin, Hyundai sẽ cùng lúc ra mắt Hyundai SantaFe 2021 mới với nhiều phiên bản động cơ khác nhau, bao gồm cả động cơ xăng, động cơ dầu diesel, động cơ hybrid và cả động cơ plug-in hybrid, mang tới nhiều sự lựa chọn hơn cho người dùng và góp phần gia tăng sức cạnh tranh của Santa Fe trước các đối thủ truyền kiếp như Toyota Fortuner hay Ford Everest... Video: Xem Hyundai SantaFe bản nâng cấp 2021.

