KIA Rondo "đại hạ giá" tại Việt Nam, đại lý dọn kho đón Carens 2022?

Hiện tại, nhiều đại lý đang chào bán xe KIA Rondo tại Việt Nam với mức giảm quanh mức 29 - 34 triệu đồng. Tại Việt Nam, giá niêm yết KIA Rondo như sau: KIA Rondo GMT giá 559 triệu đồng, KIA Rondo GAT Luxury giá 655 triệu đồng.

Hiện tại nếu khách mua xe trực tiếp tại đại lý, KIA Rondo giảm giá chỉ còn từ 530 - 621 triệu đồng - đây là giá đã trừ ưu đãi mà đại lý đang áp dụng. Tùy theo mục tiêu kinh doanh, nhiều đại lý sẵn sàng giảm thêm cho khách hàng nếu biết thương lượng. Một số nơi đang bán xe KIA Rondo với giá 520 triệu đồng đối với bản GMT, 601 triệu đồng đối với bản GAT.

KIA Rondo ra mắt thị trường Việt từ năm 2014 và thường thu hút khách hàng bằng chương trình giảm giá sốc. Mua xe KIA Rondo ở thời điểm hiện tại, ngoài ưu đãi mà đại lý dành cho khách hàng, người mua còn được tặng kèm phụ kiện và được Chính phủ hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ do KIA Rondo là xe lắp ráp trong nước.

Kích thước tổng thể của xe là 4.525 mm chiều dài, 1.805 mm chiều rộng, 1.610 mm chiều cao và khoảng sáng gầm xe đạt 151 mm. So với Mitsubishi Xpander, KIA Rondo dài, rộng hơn nhưng thấp hơn. Phần gầm xe thấp (chỉ 151 mm) là điểm yếu của KIA Rondo , trong khi đa số khách hàng chọn xe MPV bởi tính linh hoạt.

Bên dưới nắp ca-pô của xe là khối động cơ xăng Nu 2.0L, sản sinh công suất cực đại 158 mã lực tại 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 194 Nm tại 4.800 vòng/phút. Khối động cơ trên được kết hợp với hệ dẫn động cầu trước cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Phiên bản cao cấp nhất được trang bị đèn pha halogen Projector, bật tắt tự động, gạt mưa tự động, đèn định vị ban ngày và gương chiếu hậu chỉnh/gập điện. Khoang nội thất của KIA Rondo thiết kế khá đơn giản với màn hình trung tâm 8 inch, kết hợp 6 loa âm thanh, vô-lăng có lẫy chuyển số, 3 chế độ lái, 2 dàn lạnh, lọc không khí. Toàn bộ ghế ngồi bọc da.

Những tính năng an toàn trên xe gồm: Phanh ABS, ga tự động, giới hạn tốc độ, EBD, camera lùi và 2 túi khí. So với đối thủ, mẫu xe của KIA vượt trội về trang bị nhưng lại kém duyên vì thiết kế quá nhàm chán do suốt thời gian dài không cải tiến. Ngoài ra, Rondo bị mất điểm do gầm thấp, không gian 3 hàng ghế hạn hẹp, cửa gió điều hòa gắn trần.

Rất có thể, đại lý giảm giá KIA Rondo để chờ đón Carens thế hệ mới, dự kiến về nước vào cuối năm nay.

Một số nguồn tin nội bộ cho thấy, KIA Rondo hoàn toàn mất hút trong cuộc đua doanh số từ tháng 8/2021 dù đại lý vẫn còn tồn xe sản xuất năm 2021-2022. Rất có thể, đại lý giảm giá KIA Rondo để chờ đón Carens thế hệ mới, dự kiến về nước vào cuối năm nay.