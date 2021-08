Toyota Avanza từ 544 triệu đồng "biến mất" tại thị trường ôtô Việt?

Bước sang tháng 7/2021, tình hình bùng phát ngày càng nghiêm trọng của dịch Covid-19 tác động trực tiếp đến việc kinh doanh của thị trường xe Việt. Trong đó, doanh số của Xpander nói riêng và phân khúc MPV nói chung cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng tiêu cực đó - đang chú ý mẫu xe MPV Toyota Avanza không công bố doanh số. Đáng chú ý, đây là tháng thứ 2 liên tiếp Toyota không công bố doanh số của Toyota Avanza. Từ đầu năm đến nay, Avanza cũng không thể hiện được sự thu hút nên chỉ đạt tổng doanh số 32 xe, ngày càng dấy lên việc xe sẽ sớm biến mất khỏi thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt, việc phải đối mặt với các bóng quá lớn của đàn anh Rush vốn đang được Toyota triển khai ưu đãi, giảm giá bán trong thời gian gần đây… khiến Avanza thực sự gặp khó trong việc chinh phục những khách hàng muốn mua một chiếc MPV thương hiệu Toyota. Toyota Avanza được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bắt đầu từ cuối tháng 09/2018, góp mặt vào phân khúc MPV cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Kia Rondo,… Tại thị trường Việt nam, giá xe Toyota Avanza được bán ra chính hãng từ 544 triệu đồng cho bản 1.3MT và 612 triệu đồng cho bản 1.5AT. Đứng ở vị trí áp chót trong phân khúc MPV tháng 7 vừa qua là Kia Rondo, khi chỉ bán được 10 xe ra thị trường. Doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay của Rondo chỉ đạt 324 xe. Kia Rondo đang được bán ra với hai phiên bản có giá bán lần lượt là 585 triệu và 669 triệu. Dù nhận có mức ưu đãi cao nhất lên tới 70 triệu đồng trong tháng 7 vừa qua, nhưng doanh số Suzuki Ertiga lại khá khiêm tốn chỉ có 20 xe được giao đến tay khách hàng, giảm gần 100 xe so với tháng trước. Nguyên nhân, có thể do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến Ertiga không thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ cùng phân khúc do nguồn cung dán đoạn. Cộng dồn 7 tháng qua, mẫu xe này chỉ đạt 902 xe được bán ra giảm 45 % so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, Suzuki Ertiga được phân phối với 2 phiên bản Ertiga có mức giá lần lượt 499 và 555 triệu đồng. Từng là mẫu xe chủ lực của Toyota với quá khứ huy hoàng tại thị trường Việt Nam, Innova giờ đây như một kẻ thất thế, bị lu mờ hoàn toàn khi đứng cạnh hai đối thủ đồng hương. Kết thúc tháng 7, doanh số Toyota Innova chỉ vỏn vẹn 41 xe được bán ra, giảm 158 xe so với tháng trước. Tính chung từ đâu năm đến nay, Toyota Innova chỉ bán được 1.811 xe, giảm 35% so với cùng kì năm ngoái. Nguyên nhân khiến Innova bị khách hàng quay lưng là do giá cao, ít trang bị tiện nghi. Mặc dù cung cấp sự lựa chọn phong phú cho khách hàng nhưng mức giá 750-997 của mẫu xe này quá cao đối với những ai có ý định mua xe để chạy dịch vụ. Với 169 xe bán ra trong tháng 7, Toyota Rush tiếp tục đứng ở vị trí thứ ba. Đây cũng là một trong những mẫu xe được ưu ái với nhiều chiến dịch khuyến mại của Toyota. Tính từ đầu năm đến nay, Toyota Rush đã bán được 1.521 xe. Trong tháng 7, doanh số Suzuki XL7 chỉ đạt 181 xe, giảm 57% so với tháng trước. Trước đó, XL7 từng nhen nhóm cơ hội áp sát Xpander nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt, trong đó có nguyên nhân lượng xe về đại lý Suzuki không đều. Hơn nữa, Mitsubishi liên tục ra các chương trình ưu đãi cho khách mua Xpander như giảm 50% phí trước bạ khiến cho XL7 khó có cơ hội cạnh tranh với đối thủ. Mẫu MPV lai SUV đang được phân phối tại thị trường Việt dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá dao động từ 590-600 triệu đồng. XL7 là mẫu xe giữ vai trò chủ lực của Suzuki. Kết thúc tháng 7, Mitsubishi Xpander gây chú ý khi doanh số giảm sốc khi chỉ bán ra 433 xe, giảm 41% so với tháng trước. Dù vẫn dẫn đầu phân khúc MPV nhưng đây là tháng thứ 2 Xpander bị bật ra khỏi Top 10 xe bán chạy nhất thị trường sau thời gian dài thường xuyên lọt top 3, top 5 của bảng xếp hạng này. Sự sụt giảm này phần lớn do tác động của dịch bệnh khiến ngành kinh doanh xe dịch vụ tạm ngừng. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến tháng 7/2021, Xpander đạt 8.757 xe được giao đến tay khách hàng, tăng 17% so với cùng kì năm ngoái. Hiện, Mitsubishi Xpander được phân phối song song hai hình thức nhập khẩu và lắp ráp, giá từ 555-630 triệu đồng. Video: Vì sao xe MPV được nhiều người Việt lựa chọn?

Bước sang tháng 7/2021, tình hình bùng phát ngày càng nghiêm trọng của dịch Covid-19 tác động trực tiếp đến việc kinh doanh của thị trường xe Việt. Trong đó, doanh số của Xpander nói riêng và phân khúc MPV nói chung cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng tiêu cực đó - đang chú ý mẫu xe MPV Toyota Avanza không công bố doanh số. Đáng chú ý, đây là tháng thứ 2 liên tiếp Toyota không công bố doanh số của Toyota Avanza. Từ đầu năm đến nay, Avanza cũng không thể hiện được sự thu hút nên chỉ đạt tổng doanh số 32 xe, ngày càng dấy lên việc xe sẽ sớm biến mất khỏi thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt, việc phải đối mặt với các bóng quá lớn của đàn anh Rush vốn đang được Toyota triển khai ưu đãi, giảm giá bán trong thời gian gần đây… khiến Avanza thực sự gặp khó trong việc chinh phục những khách hàng muốn mua một chiếc MPV thương hiệu Toyota . Toyota Avanza được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bắt đầu từ cuối tháng 09/2018, góp mặt vào phân khúc MPV cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Kia Rondo,… Tại thị trường Việt nam, giá xe Toyota Avanza được bán ra chính hãng từ 544 triệu đồng cho bản 1.3MT và 612 triệu đồng cho bản 1.5AT. Đứng ở vị trí áp chót trong phân khúc MPV tháng 7 vừa qua là Kia Rondo, khi chỉ bán được 10 xe ra thị trường. Doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay của Rondo chỉ đạt 324 xe. Kia Rondo đang được bán ra với hai phiên bản có giá bán lần lượt là 585 triệu và 669 triệu. Dù nhận có mức ưu đãi cao nhất lên tới 70 triệu đồng trong tháng 7 vừa qua, nhưng doanh số Suzuki Ertiga lại khá khiêm tốn chỉ có 20 xe được giao đến tay khách hàng, giảm gần 100 xe so với tháng trước. Nguyên nhân, có thể do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến Ertiga không thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ cùng phân khúc do nguồn cung dán đoạn. Cộng dồn 7 tháng qua, mẫu xe này chỉ đạt 902 xe được bán ra giảm 45 % so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, Suzuki Ertiga được phân phối với 2 phiên bản Ertiga có mức giá lần lượt 499 và 555 triệu đồng. Từng là mẫu xe chủ lực của Toyota với quá khứ huy hoàng tại thị trường Việt Nam, Innova giờ đây như một kẻ thất thế, bị lu mờ hoàn toàn khi đứng cạnh hai đối thủ đồng hương. Kết thúc tháng 7, doanh số Toyota Innova chỉ vỏn vẹn 41 xe được bán ra, giảm 158 xe so với tháng trước. Tính chung từ đâu năm đến nay, Toyota Innova chỉ bán được 1.811 xe, giảm 35% so với cùng kì năm ngoái. Nguyên nhân khiến Innova bị khách hàng quay lưng là do giá cao, ít trang bị tiện nghi. Mặc dù cung cấp sự lựa chọn phong phú cho khách hàng nhưng mức giá 750-997 của mẫu xe này quá cao đối với những ai có ý định mua xe để chạy dịch vụ. Với 169 xe bán ra trong tháng 7, Toyota Rush tiếp tục đứng ở vị trí thứ ba. Đây cũng là một trong những mẫu xe được ưu ái với nhiều chiến dịch khuyến mại của Toyota. Tính từ đầu năm đến nay, Toyota Rush đã bán được 1.521 xe. Trong tháng 7, doanh số Suzuki XL7 chỉ đạt 181 xe, giảm 57% so với tháng trước. Trước đó, XL7 từng nhen nhóm cơ hội áp sát Xpander nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt, trong đó có nguyên nhân lượng xe về đại lý Suzuki không đều. Hơn nữa, Mitsubishi liên tục ra các chương trình ưu đãi cho khách mua Xpander như giảm 50% phí trước bạ khiến cho XL7 khó có cơ hội cạnh tranh với đối thủ. Mẫu MPV lai SUV đang được phân phối tại thị trường Việt dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá dao động từ 590-600 triệu đồng. XL7 là mẫu xe giữ vai trò chủ lực của Suzuki. Kết thúc tháng 7, Mitsubishi Xpander gây chú ý khi doanh số giảm sốc khi chỉ bán ra 433 xe, giảm 41% so với tháng trước. Dù vẫn dẫn đầu phân khúc MPV nhưng đây là tháng thứ 2 Xpander bị bật ra khỏi Top 10 xe bán chạy nhất thị trường sau thời gian dài thường xuyên lọt top 3, top 5 của bảng xếp hạng này. Sự sụt giảm này phần lớn do tác động của dịch bệnh khiến ngành kinh doanh xe dịch vụ tạm ngừng. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến tháng 7/2021, Xpander đạt 8.757 xe được giao đến tay khách hàng, tăng 17% so với cùng kì năm ngoái. Hiện, Mitsubishi Xpander được phân phối song song hai hình thức nhập khẩu và lắp ráp, giá từ 555-630 triệu đồng. Video: Vì sao xe MPV được nhiều người Việt lựa chọn?