Isuzu Mu-X tại Việt Nam giảm gần 200 triệu có thoát "ế"?

Khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước chính thức có hiệu lực, điều này đã vô tình tạo sức ép lên các doanh nghiệp kinh doanh xe nhập khẩu. Chính vì thế, nhiều hãng xe đã chủ động hỗ trợ lệ phí trước bạn để tạo thế cạnh tranh sòng phằng với các

Trong đó, mẫu xe Isuzu mu-X tại Việt Nam cũng tung ra chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ cho 3 phiên bản 4x2 MT; 4x2 AT ; 4x4 MT, khi khách hàng mua xe từ nay đến hết tháng 9/2020.

Nhằm cải thiện doanh số và cạnh tranh với xe lắp ráp, Isuzu mu-X đã giảm 50% phí trước bạ, đi kèm là các khuyến mãi riêng của các đại lý.

Isuzu Mu-X là đại diện của Isuzu "tham chiến" trong phân khúc SUV và là đối thủ cạnh tranh của Toyota Fortuner, Ford Everest hay Chevrolet Traiblazer trong phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ. Hiện tại, giá xe Isuzu mu-X được bán ra tại Việt Nam với 4 phiên bản 4x2 MT; 4x2 AT ; 4x4 MT và Limited 4x2 AT mới, với mức niêm yết từ 820 – 1,120 tỷ đồng.

Với chương trình khuyến mại giảm 50% phí trước bạ Isuzu mu-X là mẫu xe được ưu đãi trước bạ khá nhiều bởi giá bán cao. Theo chương trình ưu đãi các phiên bản mu-X 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT tại khu vực Hà Nội được hỗ trợ lần lượt là 49; 58 và 67 triệu đồng và tại khu vực TP HCM được hỗ trợ lần lượt là 41; 48 và 56 triệu đồng.

Ngoài ra theo khảo sát trong tháng 7/2020 này, Isuzu mu-X giảm giá tiền mặt từ 46 – 120 triệu triệu đồng tùy từng phiên bản ở các đại lý chính hãng, hiện tại phiên bản Limited tại các đại lý không còn hàng.

Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, phiên bản 4x2 MT được giảm giá tiền mặt 46 triệu đồng, 4x2 AT có mức giảm tiền mặt 72 triệu đồng và 4x4 AT hiện tại hết hàng. Trong khi đó, tại khu vực TP HCM bản 4x2 MT có mức giảm tiền mặt 85 triệu đồng, 4x2 AT có mức giảm tiền mặt 110 triệu đồng và 4x4 AT có mức giảm 120 triệu đồng tiền mặt.

Như vậy nếu kết hợp hai chương trình khuyến mại là giảm phí trước bạ và giảm giá tại các đại lý thì khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi kép khi mua xe trong thời điểm hiện tại. Tại khu vực Hà Nội có mức giảm từ 95 – 130 triệu đồng, còn tại khu vực TP HCM có mức giảm từ 126 – 176 triệu đồng.

Sau khi tính tổng các loại thuế, phí thì giá lăn bánh Isuzu mu-X tại khu vực Hà Nội là 861 triệu đối với phiên bản 4x2 MT và 984 triệu đồng đối với phiên bản 4x2 AT. Còn tại khu vực TP HCM giá lăn bánh lần lượt là 813 triệu bản 4x2 MT; 940 triệu đồng bản 4x2 AT và 1,098 tỷ đồng bản 4x4 AT.