Lamborghini Aventador SV Roadster gần 40 tỷ dạo phố đêm Sài Gòn

Khác với chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster màu vàng nhám hiện đang định cư tại Hà Nội, chiếc thứ hai thuộc sở hữu của một người chơi xe kín tiếng tại Sài Gòn và mang trên mình lớp sơn xanh Blue Lemans đẹp mắt. Được ra mắt tại sự kiện Pebble Beach Concours d’Elegance 2015 chỉ không lâu kể từ thời điểm chiếc Lamborghini Aventador SV LP750-4 xuất hiện, phiên bản mui trần Aventador SV Roadster đánh dấu lần đầu tiên hãng xe Ý gắn mác “SuperVeloce”. So với biến thể Coupe khi có 600 xe xuất xưởng, Aventador SV Roadster có số lượng ít hơn 100 xe khi chỉ có 500 chiếc được bàn giao đến tay khách hàng. Kể từ khi về nước, số lần ra đường của chiếc Aventador SV Roadster màu xanh Blue Lemans chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mới đây nhất, mẫu siêu xe sản xuất giới hạn này đã bị bắt gặp khi đi dạo phố đêm Sài Gòn. Ngoài ra, tại Sài Gòn còn có sự xuất hiện của một chiếc Lamborghini Aventador SV LP750-4 hiện đang được dán decal màu xanh dương khá tinh tế. Ngoại hình Aventador SV Roadster không có quá nhiều sự khác biệt so với biến thể Coupe, điểm nhấn chính là phần mui xếp hai mảnh có cấu tạo từ sợi carbon. Thông thường, những mẫu xe mui trần thường nặng hơn phiên bản Coupe do phải bổ sung thêm hệ thống đóng mở mui. Mặc dù gặp bất tiện khi phải đóng mở mui bằng tay nhưng bộ mui xếp bằng sợi carbon chỉ có khối lượng khoảng 5,8 kg, điều này giúp cho hiệu năng vận hành của xe sẽ không bị tụt giảm so với chiếc Aventador SV Coupe. Ở phần đầu xe, cản trước được trang bị hai hốc gió lớn vuốt nhọn về phía trước, chi tiết này giúp giảm thiểu tối đa sức cản gió và mang đến vẻ ngoài hầm hố cho “siêu bò” đắt giá. Bên cạnh đó, hốc gió bên trái của xe được trang trí thêm chữ “SV” cỡ nhỏ nhằm tạo sự khác biệt. Nắp ca-pô dập gân mạnh mẽ, hai khe thoát khí nhỏ trên nắp ca-pô ốp sợi carbon mờ thay vì ốp nhựa như chiếc Aventador LP700-4 tiêu chuẩn. Thân xe gây ấn tượng với thiết kế khí động học khi có sự xuất hiện của một hốc gió cỡ lớn, phần viền của hốc gió này cùng một khe gió đặt sau cửa sổ đều được ốp sợi carbon mờ ấn tượng. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen tương phản với lớp sơn ngoại thất nổi bật, bộ mâm có kích thước 20, 21 inch cho bánh trước và sau xe. Không chỉ có thiết kế đẹp mắt, bộ mâm này còn được Lamborghini bổ sung bộ khóa tâm bánh xe tương tự như những mẫu xe đua và chỉ có thể mở ra khi dùng thiết bị chuyên dụng. Ẩn sau bộ mâm là hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao với cùm phanh Lamborghini sơn đen và đĩa phanh carbon ceramic có khả năng chịu nhiệt tốt. Điểm nhấn trên thân xe là chữ “SV” màu đen cỡ lớn, đây là chữ viết tắt của “SuperVeloce”, trong tiếng Ý có nghĩa là siêu nhanh được đặt ở vòm bánh sau. Lamborghini Aventador SV Roadster LP750-4 có khối lượng chỉ ở mức 1.575 kg, nhẹ hơn "người anh em" Aventador Roadster LP700-4 đến 50 kg. Cuối cùng là một số sự thay đổi ở đuôi xe, sự xuất hiện của một cánh gió lớn bằng sợi carbon không chỉ mang lại tính khí động học cho “siêu bò” mà còn đem đến một diện mạo hiếu chiến hơn. Được biết, giá xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster khi mới về Việt Nam hồi năm 2019 được rao bán với mức giá 39 tỷ đồng khiến không ít giới chơi xe choáng váng. Video: Lamborghini Aventador SV LP750-4 đầu tiên tại Việt Nam

