Isuzu Mu-X 3.0L AT tồn kho chỉ 785 triệu tại Việt Nam

Mới đây, lô bao gồm 5 chiếc Isuzu Mu-X đời 2017 được cho là xe tồn kho của một đại lý tại Bình Dương, nên được hạ giá bán ‘’sales sập sàn’’ với mức giá 785 triệu đồng và cả 05 xe đều mang màu sơn Nâu Đồng. Làm so sánh, mức giá này còn rẻ hơn so với giá xe cũ cùng đời đã lăn bánh 50.000km đang rao bán với giá 820 triệu đồng. Được biết, đây là bài đăng chào hàng của một nhân viên tư vấn bán hàng. Ngay sau khi bài đăng bán xe Isuzu Mu-X đời 2017 này đưa lên mạng xã hội, nó nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ phía người dùng - đặc biệt là những người yêu thích Isuzu. Đây là xe mới 100%, bán tại một đại lý ở Bình Dương và thuộc biến thể 3.0L 4x2 AT. Tại thời điểm ra mắt vào tháng 08/2016, giá xe Isuzu Mu-X phiên bản 3.0L này được niêm yết ở mức 960 triệu đồng, cao hơn một chút so với phiên bản 2.5L số sàn có giá bán 899 triệu đồng. Lô xe thanh lý này đang có giá bán rất hợp lý, thích hợp với những khách hàng đang có nhu cầu mua SUV 7 chỗ để chạy dịch vụ hoặc phục vụ gia đình. Isuzu mu-X đời 2017 có kích thước tổng thể lần lượt là dài 4.825mm, rộng 1.860mm và cao 1.840mm. Chiều dài cơ sở 2.845mm, khoảng sáng gầm 230mm và bán kính vòng quay 5,8m. Bản mới không thay đổi nhiều về thiết kế, giúp cho kiểu dáng của bản 2017 vẫn chưa thực sự lỗi thời. Bên trong nội thất của Isuzu mu-X chung thiết kế với mẫu bán tải D-Max. Vô-lăng 3 chấu lớn và cụm điều khiển điều hòa hình tròn. Bảng đồng hồ có màu trắng trên nền đen, sử dụng kết hợp dạng analog và màn hình TFT. ISUZU mu-X có đến 19 hộc chứa đồ trong khoang nội thất. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da, chỉnh điện đối với ghế lái, ghế bên phụ chỉnh tay 4 hướng cùng hàng ghế 2 điều chỉnh độ ngả. Các trang bị khác bao gồm; cửa gió điều hòa có ở cả 3 hàng ghế. Không gian hành lý có chiều dài tối đa 1.858mm khi gập 2 hàng ghế sau. Hệ thống giải trí trên xe bao gồm màn hình trung tâm dạng cảm ứng 7 inch, tích hợp bản đồ VietMap, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình cho hàng ghế 2 kích thước 10,2 inch, ốp trên trần xe cùng dàn âm thanh 6 loa. Isuzu Mu-X 3.0L được trang bị động cơ dầu 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 3.0L tăng áp (VGS Turbo) cho công suất tối đa 163 mã lực tại vòng tua 3.200 vòng/phút và mô-men xoắn 380 Nm tại vòng tua 1.800-2.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (4x2; RWD) thông qua hộp số tự động 5 cấp (5 AT). Xe đi kèm với nhiều trang bị an toàn như: chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), kiểm soát lực kéo (TCS), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA). Hiện tại, dòng xe Isuzu Mu-X mới đã có phiên bản 2 cầu số tự động mới, thay vì chỉ có duy nhất một lựa chọn 1 cầu số tự động như trước. Video: Chi tiết Isuzu Mu-X đời 2017 tại Việt Nam.

