Cận cảnh siêu xe McLaren Speedtail hybrid đầu tiên tại Mỹ

Sau hơn một năm phát triển và hoàn thành sản phẩm, những chiếc siêu xe McLaren Speedtail đầu tiên đã được giao đến tay chủ nhân của chúng vào đầu quý II và trong số đó có chiếc Speedtail này, chiếc xe đầu tiên được bàn giao đến “xứ sở cờ hoa”. Theo công bố của hãng siêu xe McLaren, có đến gần một phần ba số lượng khách hàng mua Speedtail đang định cư tại Mỹ, tuy nhiên, chiếc hyper-GT này lại không thể di chuyển một cách hợp pháp trên đường phố nước này. Lý do chính khiến chiếc xe không hợp pháp là do vị trí chỗ ngồi của nó khi vị trí lái được đặt chính giữa cùng hai ghế ngồi hai bên. McLaren cho biết thiết kế này nhằm tối ưu hóa trọng tâm, giúp xe đạt được tốc độ cao nhất. Một lý do khác chính là vì gương chiếu hậu của xe là camera thay vì gương kính truyền thống. Tuy nhiên, khách hàng mua McLaren Speedtail tại thị trường rộng lớn này vẫn có thể nhập xe dưới hình thức “sự kiện và trưng bày”. Những chiếc xe nhập dưới điều kiện này sẽ sẽ có thể được sử dụng tổng cộng 4.000 km mỗi năm trên đường phố công cộng và vô hạn trên đường đua, nội khu. Quay lại với chiếc Speedtail này, đây là một trong số những chiếc Speedtail đầu tiên được McLaren xuất xưởng và được bàn giao đến đại lý McLaren San Francisco và chuẩn bị về tay khách hàng. Tuy là một trong những chiếc đầu tiên nhưng chiếc Speedtail này lại mang số thứ tự 94 trên tổng số 106 chiếc được sản xuất. Ở ngoại thất, xe sở hữu màu sơn xanh dương đậm, được McLaren gọi là Pacific Blue. McLaren sử dụng bộ mâm đa chấu được làm đúc bằng nhôm nhẹ, ở bánh trước được trang bị thêm phần ốp phẳng bằng sợi carbon nhằm tối ưu khí động học cho xe. Bộ mâm của chiếc Speedtail này được sơn bạc, đi cùng phần ốp che đồng màu thân xe. Không những vậy, “khí động học” là một tiêu chí được đặt lên hàng đầu khi McLaren thiết kế mẫu xe này nên phần gương chiếu hậu cũng đã bị lược bỏ, thay vào đó là hai camera được gắn trên cửa, có khả năng mở ra / đóng lại. Trên mẫu xe này McLaren sử dụng nhiều chi tiết được làm bằng sợi carbon như khuếch tán, cản trước và toàn bộ phần gầm xe. Thân xe được thiết kế nhằm giảm lực cản không khí tối đa, cùng với đó là phần đuôi xe kéo dài tích hợp cánh gió chủ động. Đặc biệt hơn, cánh gió chủ động này lại là một phần của thân xe carbon và có thể được uốn nhằm tùy theo điều kiện vận hành của xe. Khoang lái của McLaren Speedtail độc đáo với kiểu bố trí ba chỗ ngồi với ghế lái đặt giữa. Nội thất của xe được bọc da bò màu nâu, tôn lên vẻ “quý tộc” bên trong khoang lái của chiếc xe, kết hợp cùng da màu đen ở một số chi tiết khác nhằm tại nét tương phản. Sợi carbon cũng được sử dụng rộng rãi bên trong khoang lái, giống với bên ngoài cũng như khung xe. Một số khu vực khác như cốp trước, cốp sau cũng được bọc da tượng tự. McLaren sử dụng vật liệu sợi carbon – titan mới với tên gọi “Titanium Deposition Carbon Fiber” kết hợp cùng công nghệ sợi carbon Thin-Ply (TPT) để trang trí nội thất. Cụm điều khiển trung tâm của xe bao gồm nút khởi động, chỉnh kính, chế độ lái, hộp số,… được di chuyển lên nói xe, giống với Senna. Cửa xe cũng có thể mở từ xa tự động, điều khiển bởi nút bấm trên chìa khóa. McLaren sử dụng vật liệu sợi carbon – titan mới với tên gọi “Titanium Deposition Carbon Fiber” kết hợp cùng công nghệ sợi carbon Thin-Ply (TPT) để trang trí nội thất. Cụm điều khiển trung tâm của xe bao gồm nút khởi động, chỉnh kính, chế độ lái, hộp số,… được di chuyển lên nói xe, giống với Senna. Cửa xe cũng có thể mở từ xa tự động, điều khiển bởi nút bấm trên chìa khóa. McLaren Speedtail sử dụng hệ dẫn động hybrid với động cơ V8 tăng áp kép làm trọng tâm và được bổ sung năng lượng bằng hệ dẫn động hybrid, tạo công suất cực đại 1.036 mã lực và mô-men xoắn tối đa 1.150 Nm. Với sức mạnh này, McLaren Speedtail có thể tăng tốc lên 300 km/h trong chỉ 12,8 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 403 km/h, trở thành chiếc xe nhanh nhất của McLaren ở thời điểm này. Theo như công bố của McLaren, hệ dẫn động hybrid cùng viên pin công nghệ cao đã giúp ích rất nhiều để chiếc xe có thể đạt được khả năng vận hành đó. Động cơ điện của McLaren Speedtail sử dụng công nghệ từ xe đua Công thức E, tạo ra 308 mã lực (230 kW), cho phép chiếc xe có được cấu hình hiệu suất cao nhất (bao gồm cả việc tản nhiện và cách tích hợp) khi so với tất cả các động cơ điện hiện có trên những chiếc xe thương mại ở thời điểm này. Speedtail là một mẫu xe cực kì hiếm với số lượng sản xuất chỉ 106 chiếc. Giá xe McLaren Speedtail công bố khởi điểm ở mức 2,25 triệu USD, chưa bao gồm các tùy chọn. Video: Chi tiết siêu xe McLaren Speedtail hybrid thế hệ mới.

