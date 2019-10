Hyundai Việt Nam tiếp tục bùng nổ doanh số trong tháng 9/2019

Sau một tháng sụt giảm do tác động từ tháng Ngâu, tổng doanh số bán hàng các loại xe Hyundai tại Việt Nam đã tăng trưởng trở lại, ở mức 43% so với tháng trước đó, đạt 7.681 chiếc và cũng cao hơn 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, TC Motor thông báo số lượng xe bán ra trong 9 tháng đầu năm nay đã lên tới con số 55.473 chiếc, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Mặt khác, doanh số xe du lịch của Hyundai cũng lên tới 6.414 chiếc, đạt mức tăng trưởng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chúng đều thuộc các mẫu ôtô lắp ráp trong nước như: Grand i10, Accent, Elantra, KONA, Tucson, SantaFe.

Doanh số xe ôtô Hyundai bán ra tăng gần gấp rưỡi (43%) so với tháng 8.

Trong số này, Hyundai Accent tiếp tục là “ông vua doanh số” của hãng xe Hàn Quốc tại thị trường ôtô Việt Nam , với 1.927 chiếc được bán ra trong tháng 9, tăng 53.9% so với tháng trước, và cũng cao hơn 47,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng xe cộng dồn từ đầu năm 2019 đến giờ cũng đã đạt tới con số 13.587 chiếc, cao nhất trong các sản phẩm của Hyundai.

Tiếp theo, mẫu xe đứng thứ hai là Hyundai Grand i10 với doanh số 1.668 chiếc, tăng 35% so với tháng trước và 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Hyundai Tucson lại là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất nếu so với tháng 8, lên tới 62%, và đã đạt doanh số 816 chiếc trong tháng vừa qua.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 09/2019.

Mẫu SUV Hyundai Santa Fe cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá cao so với tháng trước đó với doanh số 722 xe bán ra trong tháng 9/2019. So với trước đó, mẫu xe này tăng 106 chiếc (tháng 8/2019 là 616 chiếc). Ngoài Hyundai, tháng 9 dự kiến sẽ cho thấy sự đột phá về doanh số tất cả các hãng xe tại Việt Nam, do vừa qua tháng Ngâu và đang dần bước đến những tháng cuối năm khi nhu cầu của khách hàng tăng cao.