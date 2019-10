"Đả nữ" Ngô Thanh Vân là đại sứ thương hiệu ôtô Vinfast

Theo thỏa thuận hợp tác, Ngô Thanh Vân sẽ chính thức trở thành đại sứ thương hiệu các dòng xe ôtô của VinFast, đồng hành trong các hoạt động quảng bá nhằm nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu ôtô VinFast trên thị trường trong nước lẫn quốc tế. Cùng với đại sứ thương hiệu Ngô Thanh Vân và các dòng sản phẩm đẳng cấp, chất lượng cao, dịch vụ uy tín, VinFast tin tưởng sẽ làm hài lòng người tiêu dùng trong nước và từng bước tiến ra thế giới, thuyết phục các khách hàng quốc tế về một thương hiệu ôtô Việt Nam. Tài năng, nỗ lực, sẵn sàng đón nhận và mạnh mẽ vượt qua thử thách là những phẩm chất đáng quý mà VinFast nhận ra ở Ngô Thanh Vân. Ngoài ra, phong cách cá nhân năng động, thời thượng, cá tính và tinh thần tiến ra thế giới, hướng tới hình mẫu một nghệ sĩ, công dân toàn cầu cũng là những đặc tính phù hợp với thương hiệu ôtô VinFast. Đó là những lý do VinFast quyết định lựa chọn Ngô Thanh Vân làm đại sứ thương hiệu cho các dòng sản phẩm ôtô của mình. Theo đại diện Vifast cho hay, "“Chúng tôi nhận thấy Ngô Thanh Vân là một hình mẫu, mang đầy đủ tinh thần, tính cách đặc trưng của VinFast. Đó là sự mãnh liệt, quyết tâm không ngừng nghỉ nhằm chinh phục những mục tiêu lớn lao, với khát vọng đưa tên tuổi Việt Nam rạng danh trên trường quốc tế." "Ngô Thanh Vân cũng chính là hình ảnh đại diện cho các khách hàng của VinFast - những con người năng động, hiểu biết và luôn bắt kịp xu hướng. VinFast hy vọng thông qua những dự án hợp tác sắp tới, đại sứ thương hiệu Ngô Thanh Vân sẽ giúp lan tỏa tinh thần VinFast tới đông đảo người tiêu dùng trong nước, đồng thời cùng thương hiệu ôtô Việt Nam tiến ra chinh phục thị trường thế giới”, bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty VinFast cho biết. Phát biểu tại lễ ký kết và công bố đại sứ thương hiệu VinFast, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Được đồng hành cùng thương hiệu ôtô quốc dân, niềm tự hào của gần 100 triệu người Việt Nam là vinh dự lớn của Vân. Vân sẽ nỗ lực hết mình trong thời gian tới để cùng VinFast lan tỏa tinh thần Việt Nam mãnh liệt tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Chúng tôi sẽ cùng hướng tới một mục tiêu chung là làm cho thế giới biết đến một Việt Nam trí tuệ, đẳng cấp.” Ngô Thanh Vân là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng trong nước và quốc tế. Sau khi định hình phong cách và gây dựng tên tuổi cá nhân trong vai trò của một người mẫu, ca sĩ cá tính, Ngô Thanh Vân chuyển hướng sang điện ảnh và nhanh chóng gặt hái những thành công vang dội. Ngô Thanh Vân đã giành hàng loạt giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế với vai nữ chính trong bộ phim hành động Dòng máu anh hùng (2007) và có những bước tiến sâu hơn vào kinh đô điện ảnh Hollywood khi tham gia diễn xuất trong các bộ phim bom tấn như Ngọa hổ tàng long 2, Star Wars: The Last Jedi… Trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim, Ngô Thanh Vân cũng có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trên thị trường và đạt được nhiều giải thưởng quốc tế như Ngày nảy ngày nay, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song lang, Hai Phượng… Trong khi đó, VinFast là “ngôi sao mới” của ngành công nghiệp sản xuất ô tô thế giới. Năm 2018, VinFast đã khiến cả thế giới phải trầm trồ nhắc tên Việt Nam khi có màn ra mắt ấn tượng tại triển lãm Paris Motor Show và được ghi nhận bằng giải thưởng danh giá “A star is born”. Trong vòng một năm qua, VinFast đã hoàn thành việc khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện (tháng 11/2018) và bán ra dòng xe máy điện đầu tiên, khánh thành nhà máy sản xuất ôtô (tháng 6/2019), hoàn thiện sản xuất và bán ra thị trường 3 dòng ôtô đầu tiên gồm Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0. Sắp tới, VinFast và Ngô Thanh Vân sẽ sớm có những hoạt động cụ thể nhằm đưa những dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu của người Việt. Video: Phóng nhanh, phanh gấp VinFast Lux A2.0

