Hyundai giành giải "nhà sản xuất tốt nhất của năm 2021" từ Top Gear

Cách đây chưa đầy một thập kỷ, Hyundai là một trong những thương hiệu mà phần lớn khách hàng sẽ bỏ qua. Ngày nay, cùng với nhánh Genesis, thương hiệu xe Hàn Quốc đang dần lấy lại vị thế và sở hữu nhiều sản phẩm được đánh giá rất cao trên thị trường quốc tế. Minh chứng rõ ràng nhất cho sự vực dậy của hãng xe ôtô Hyundai là hai giải thưởng “Xe của năm” (Car of the Year) và “Nhà sản xuất tốt nhất của năm” (Best Manufacturer of the Year) vừa được Top Gear trao tặng.

Hyundai giành giải "nhà sản xuất tốt nhất của năm" từ Top Gear.

Quay trở lại hồi đầu tháng 11 vừa qua, trong tuần lễ Speedweek 2021 của Top Gear, Hyundai i20 N 2021 mới đã bất ngờ được đánh giá với số điểm cao hơn 26 mẫu xe thể thao nhanh, mạnh và đắt đỏ hơn gấp hàng chục lần như McLaren, Lamborghini, Porsche hay Ferrari. Tất nhiên nếu đánh giá về mặt công suất, hiệu năng vận hành hay tiện nghi thì i20 N không có “cửa” đấu lại 26 đối thủ trên. Tuy nhiên, đại diện ban giám khảo của Top Gear cho biết, Hyundai i20 N được đánh giá rất cao về trải nghiệm lái với ưu điểm tuyệt đối về “nhỏ, nhanh, rẻ”.

Chính thành tích này phần nào đưa Hyundai i20 N trở thành chủ nhân của giải thưởng “Xe của năm” do Top Gear tổ chức. Jack Rix, biên tập viên của tạp chí Top Gear đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú với chiếc hot hatch đến từ Hyundai. Anh cho rằng Hyundai i20 N hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng của năm nay vì “nó đã chứng minh được sự tuyệt vời, linh hoạt và xuất sắc toàn diện của mình ở mọi thử thách”.

Hyundai i20 N trở thành chủ nhân của giải thưởng “Xe của năm” do Top Gear tổ chức.

Till Wartenberg, Phó Chủ tịch Bộ phận Xe thể thao N Brand của Hyundai, cho biết dòng sản phẩm N-Series vẫn tiếp tục đi theo hướng đi đúng đắn đã được vạch ra sẵn và hứa hẹn sẽ giành được tình yêu của những người đam mê xe hơi trên toàn thế giới.