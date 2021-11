Hyundai “nhá hàng” SUV chạy điện cỡ lớn mang tên SEVEN

Có thể nhận thấy bản concept SEVEN này đóng vai trò như một bản “xem trước” cho mẫu SUV Hyundai Ioniq 7 chạy điện. Theo thông báo trước đó từ phía hãng xe Hàn Quốc, phiên bản sản xuất Ioniq 7 dự kiến sẽ trình làng thị trường vào khoảng đầu năm 2024, cung cấp một trải nghiệm sử dụng tương tự như Hyundai Palisade, có sẵn với cấu hình 6 và 7 chỗ ngồi. Hiện hãng xe Hàn vẫn giữ kín những thông tin về mẫu concept Hyundai SEVEN 2022 mới này, ngoại trừ một số hình ảnh về thiết kế ngoại thất bao gồm cấu trúc đèn trước là sự kết hợp giữa Ioniq 5 và Staria, trong khi khoang nội thất sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Hyundai cho biết, concept SEVEN cho thấy một diện mạo khác biệt so với thiết kế vốn đã trở thành truyền thống của thời kỳ xe động cơ đốt trong. Hệ thống đèn chiếu sáng của SEVEN hình thành trên cấu trúc Parametric Pixel, kết hợp cùng ngôn ngữ thiết kế Ioniq đặc trưng mang đến những xúc cảm mang tính kỹ thuật số (Digital Emotions). Ngoài ra, nội thất của SUV điện Hyundai SEVEN mang đến một không gian cao cấp với tính cá nhân hóa cao, làm sâu sắc thêm sự đổi mới về khoang cabin mà Hyundai Motor đã từng thể hiện trên Ioniq 5. Việc sử dụng các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường còn đem đến những trải nghiệm sử dụng tinh tế, phản ánh lối sống xanh, hiện đại và văn minh. Mặc dù những thông tin về concept SEVEN còn rất hạn chế, nhưng Hyundai trước đó đã từng xác nhận rằng tất cả các mẫu Ioniq đều sẽ sử dụng nền tảng E-GMP cùng bộ pin SK Innovation công suất 100 kWh và 800 volt. Trang bị mới này cung cấp phạm vi hoạt động hơn 300 dặm (khoảng 483 km) cùng khả năng sạc nhanh từ 10 - 80% trong khoảng 18 phút. Ngoài ra, Hyundai cũng sẽ bổ sung thêm một phiên bản dẫn động 4 bánh với thiết lập mô-tơ điện kép cho tổng công suất 308 mã lực. Video: Concept SUV chạy điện cỡ lớn Hyundai SEVEN lộ diện.

Có thể nhận thấy bản concept SEVEN này đóng vai trò như một bản “xem trước” cho mẫu SUV Hyundai Ioniq 7 chạy điện. Theo thông báo trước đó từ phía hãng xe Hàn Quốc, phiên bản sản xuất Ioniq 7 dự kiến sẽ trình làng thị trường vào khoảng đầu năm 2024, cung cấp một trải nghiệm sử dụng tương tự như Hyundai Palisade, có sẵn với cấu hình 6 và 7 chỗ ngồi. Hiện hãng xe Hàn vẫn giữ kín những thông tin về mẫu concept Hyundai SEVEN 2022 mới này, ngoại trừ một số hình ảnh về thiết kế ngoại thất bao gồm cấu trúc đèn trước là sự kết hợp giữa Ioniq 5 và Staria, trong khi khoang nội thất sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Hyundai cho biết, concept SEVEN cho thấy một diện mạo khác biệt so với thiết kế vốn đã trở thành truyền thống của thời kỳ xe động cơ đốt trong. Hệ thống đèn chiếu sáng của SEVEN hình thành trên cấu trúc Parametric Pixel, kết hợp cùng ngôn ngữ thiết kế Ioniq đặc trưng mang đến những xúc cảm mang tính kỹ thuật số (Digital Emotions). Ngoài ra, nội thất của SUV điện Hyundai SEVEN mang đến một không gian cao cấp với tính cá nhân hóa cao, làm sâu sắc thêm sự đổi mới về khoang cabin mà Hyundai Motor đã từng thể hiện trên Ioniq 5. Việc sử dụng các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường còn đem đến những trải nghiệm sử dụng tinh tế, phản ánh lối sống xanh, hiện đại và văn minh. Mặc dù những thông tin về concept SEVEN còn rất hạn chế, nhưng Hyundai trước đó đã từng xác nhận rằng tất cả các mẫu Ioniq đều sẽ sử dụng nền tảng E-GMP cùng bộ pin SK Innovation công suất 100 kWh và 800 volt. Trang bị mới này cung cấp phạm vi hoạt động hơn 300 dặm (khoảng 483 km) cùng khả năng sạc nhanh từ 10 - 80% trong khoảng 18 phút. Ngoài ra, Hyundai cũng sẽ bổ sung thêm một phiên bản dẫn động 4 bánh với thiết lập mô-tơ điện kép cho tổng công suất 308 mã lực. Video: Concept SUV chạy điện cỡ lớn Hyundai SEVEN lộ diện.