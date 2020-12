Honda N-One rẻ hơn xe cỡ A tại Việt Nam, nhưng cực xịn sò

Mới đây, hãng Honda đã chính thức vén màn thế hệ thứ hai của mẫu xe kei car N-One tại thị trường Nhật Bản. Bên ngoài, Honda N-One 2021 mới không có gì thay đổi so với trước nhưng hãng Honda khẳng định là mẫu xe "hộp diêm" này đã trở nên thông minh hơn và an toàn hơn. So với thế hệ cũ, xe chỉ thay đổi nhẹ ở thiết kế đầu và đuôi xe. Theo đó, dải màu đen nằm giữa đèn pha trên đầu xe giờ đây được thiết kế dày dặn hơn trong khi hốc gió trung tâm trên cản trước mở rộng ra. Cụm đèn pha của mẫu xe kei car Honda N-One này vẫn được thiết kế tròn trịa, vừa cổ điển vừa dễ thương. Ngoài ra, cụm đèn pha còn đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày hình tròn, đóng vai trò như đèn báo rẽ. Đằng sau, Honda N-One 2021 chỉ được thay đổi thiết kế cản sau. Trên cản sau có thêm đèn phản quang nằm ngang màu đỏ mới. Trong khi đó, cụm đèn hậu LED hình chữ nhật của xe được cải tiến sao cho trông hiện đại hơn, đi kèm viền màu đỏ thanh mảnh bên ngoài. Trước đây, Honda N-One thường có thiết kế khác nhau ở các phiên bản. Tuy nhiên, ở thế hệ mới, sự khác biệt trong thiết kế của các phiên bản không còn nhiều như trước nữa. Thay vào đó, hãng Honda dùng chung thiết kế cản trước cho mọi phiên bản của mẫu xe "hộp diêm" này. Tuy nhiên, ở bản Premium và RS, Honda N-One thế hệ mới sẽ được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn. Bản Premium được trang bị lưới tản nhiệt với thiết kế dạng nan trong khi bản RS dùng mắt lưới hình tổ ong. Thêm vào đó là đèn sương mù LED phía trước, vỏ đèn hậu trong suốt và cánh gió mui. Riêng viền cửa sổ, tay nắm cửa và ốp trên cửa sẽ được mạ crôm sáng bóng ở bản Premium hoặc đen bóng trên bản RS. Không dừng ở đó, Honda N-One 2021 còn được trang bị bộ vành sơn phối 2 màu ở bản Premium và đen nhám ở bản RS. 2 bản Premium Tourer và RS đều dùng vành 15 inch có thiết kế chấu hình chữ Y. Tuy nhiên, sự thay đổi thực sự của Honda N-One 2021 nằm ở bên trong xe. Tại đây, mẫu xe "hộp diêm" này được bổ sung mặt táp-lô hoàn toàn mới với màn hình trung tâm nằm độc lập. Đặc biệt, cửa gió điều hòa của xe còn khác nhau với thiết kế tròn bên người lái và hình chữ nhật bên hành khách. Nằm bên dưới màn hình trung tâm là màn hình nhỏ dành riêng cho hệ thống điều hòa. Đằng sau vô lăng xuất hiện bảng đồng hồ mới với màn hình màu đa thông tin. Đằng sau vô lăng xuất hiện bảng đồng hồ mới với màn hình màu đa thông tin. Phanh đỗ xe điện tử, tính năng tạm giữ phanh tự động ... và ghế Ultra Seats đằng sau là những điểm nhấn không thể bỏ qua của mẫu xe "hộp diêm" này. Ghế Ultra Seats vừa thực dụng vừa có tính năng nhắc nhở vẫn còn hành khách ngồi trên xe để tài xế không bỏ quên. Đây là mẫu xe kei car đầu tiên tại Nhật Bản được trang bị tính năng này. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Honda N-One 2021 là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 658 cc theo quy định dành cho kei car tại Nhật Bản. Động cơ này trên bản tiêu chuẩn và Premium sẽ chỉ tạo ra công suất tối đa 58 mã lực tại tua máy 7.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 65 Nm tại tua máy 4.800 vòng/phút. Trong khi đó, bản Premium Tourer và RS dùng phiên bản tăng áp của động cơ này nên có công suất tối đa 64 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 104 Nm tại tua máy 2.600 vòng/phút. Cả hai phiên bản động cơ đều đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Lần đầu tiên, Honda N-One RS 2021 có thêm phiên bản số sàn và dẫn động cầu trước. Đây cũng là mẫu xe kei car đầu tiên tại Nhật Bản được trang bị như thế. Cuối cùng là những trang bị an toàn như đèn pha tự động và tránh đạp nhầm chân ga khi lùi. Tương tự những mẫu xe Honda khác, N-One thế hệ mới cũng có hệ thống Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Như vậy, N-One 2021 còn có nhiều trang bị an toàn hơn cả những mẫu xe Honda tại Việt Nam như Accord, Civic hay City. Ngoài ra, Honda N-One RS 2021 cũng là mẫu xe kei car đầu tiên tại Nhật Bản có hộp số sàn, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Honda N-One 2021 có mức dao động từ 1.599.400 - 1.999.800 Yên (tương đương khoảng 356 - 445 triệu đồng). Video: Chi tiết Honda N-One 2021 thế hệ mới.

