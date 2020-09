Honda N-One 2021 mới, xe kei đầy cá tính trình làng

Về kiểu dáng, Honda N-One 2021 mới là một sự cải tiến lớn đối với mẫu xe tiền nhiệm, trong khi tỷ lệ thân xe vẫn giữ nguyên như trước. Sự khác biệt rõ nhất trên N-One mới nằm ở lưới tản nhiệt sửa đổi, đèn pha full-LED tích hợp đèn ngày, đèn hậu LED mới và cản sau tinh chỉnh. Khách hàng có thể lựa chọn giữa ba cấp độ trang bị cho Honda N-One thế hệ mới như: Original, Premium, và RS, với các kiểu lưới tản nhiệt trang trí khác nhau, riêng bản Premium và RS sẽ có thêm đèn sương mù LED ở cản va. Nội thất của Honda N-One 2021 được áp dụng thiết kế tối giản hơn trước, các nút bấm vật lý cũng được lược bớt, thay vào đó các chức năng giờ đây sẽ tích hợp trong màn hình thông tin giải trí lớn hơn. Một thay đổi đáng chú ý khác là việc loại bỏ ghế băng phía trước để thay bằng các các ghế cá nhân, giúp việc hỗ trợ bên được cải thiện. N-One 2021 sử dụng nền tảng mới - lần đầu ra mắt trên mẫu N-Box thế hệ thứ hai vào năm 2017. Với các quy tắc nghiêm ngặt trong phân khúc xe kei, sức mạnh của N-One mới vẫn đến từ động cơ xăng tăng áp 0,66 lít 3 xi-lanh. Tuy nhiên, có một tin tốt, N-One 2021 sẽ được cung cấp với hộp số sàn 6 cấp, dù đây chỉ là tùy chọn dành cho những chiếc N-One RS hàng đầu. Trang bị tiêu chuẩn của Honda N-One 2021 vẫn là hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Hệ dẫn động AWD là tùy chọn dành cho biến thể Original và Premium. Thêm một điều đáng mừng nữa, tất cả Honda N-One 2021 đều được trang bị bộ an toàn Honda Sensing theo tiêu chuẩn, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng với Start/Stop và cảm biến đỗ xe phía sau. Hãng xe Nhật Bản sẽ công bố thêm thông tin chi tiết và giá xe Honda N-One 2021 khi gần tới thời điểm xe ra mắt thị trường Nhật Bản vào cuối mùa thu này. Video: Chi tiết xe cỡ nhỏ Honda N-One 2021 mới.

