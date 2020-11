Cận cảnh "xế hộp" cỡ nhỏ Honda N-One 2021 từ 356 triệu đồng

Mẫu xe cỡ nhỏ Honda N-One 2021 mới có 4 phiên bản gồm Original, Premium, Premium Tourer và RS, giá bán Honda N-One 2021 dao động từ 15.390 đến 19.465 USD (khoảng từ 356 - 445 triệu đồng). Tất cả các phiên bản của Honda N-One thế hệ mới đều được trang bị hệ thống động cơ DOHC 660 cc. Riêng 2 bản Premium và RS được sử dụng thêm bộ tăng áp. Hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước là trang bị tiêu chuẩn của xe. Bên cạnh đó, các bản Original, Premium và Premium Tourer có thêm tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh. Đồng thời, người dùng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp - option dành riêng cho phiên bản RS. Về thiết kế, Honda N-One mới cải tiến đáng kể so với thế hệ đầu tiên ra mắt thị trường Nhật Bản cách đây 8 năm. Honda N-One mới có thiết kế hình hộp quen thuộc của dòng xe kei-car (xe cỡ nhỏ dành cho đô thị của Nhật Bản). Một số đường nét thiết kế quen thuộc vẫn hiện diện trên xe như cụm đèn pha bo tròn, đường bao mái cao và thẳng, cụm đèn hậu dọc gắn vào hai bên cửa cốp với logo Honda đặt giữa. Khoang lái có thiết kế tối giản với hệ thống thông tin giải trí, vô-lăng đa chức năng, điều hòa nhiệt độ, phanh tay điện tử, cổng sạc USB, khay đựng cốc và hộp giữ đồ. Mẫu xe Honda N-One tí hon mới cũng là mẫu ôtô đầu tiên trong phân khúc được trang bị hệ thống nhắc nhở cho hàng ghế sau, đề phòng trường hợp bỏ quên trẻ nhỏ hoặc thú cưng trong xe. Các tính năng an toàn gồm có tránh va chạm với người đi bộ, hệ thống cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, khởi hành ngang dốc, nhận biết biển báo giao thông, kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động. Video: Giới thiệu xe cỡ nhỏ Honda N-One 2021 mới.

