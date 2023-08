Honda Dream biển "tứ quý 8" rao bán 288 triệu có đến 2 chính chủ

Vừa qua, một tài khoản cá nhân tên N.H.Đ (Hà Tĩnh) đã đăng tải bài rao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển "tứ quý 8" mang số hiệu 38-F8 - 8888 với giá lên đến 288 triệu đồng. Theo bài đăng bán xe Honda Super Dream biển tứ quý 8 của anh D. "Tất cả đồ dọn lên xe đều là phụ tùng chính hãng Honda, đúng dòng Super Dream của đời 2003. Một số đồ còn là hàng nhập từ Thái về. Xe dọn kỳ công, cùng với đó tấm biển số tứ quý 8 không đụng hàng cũng là một trong những yếu tố chính quyết định giá trị của chiếc xe". Bài đăng rao bán của anh rất nhanh nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng vì chiếc biển số thuộc “hàng khủng” mà chiếc xe này đang mang. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin anh Đ rao bán chiếc Honda Super Dream biển tứ quý công khai trên mạng đã xuất hiện một cá nhân khác cũng nhận mình là chủ nhân biển số này. Người đó là anh N.X.T (làm việc tại TP. HCM). Anh T khẳng định, mình mới là chủ nhân của biển số 38. F8-8888 trên và chiếc xe máy của anh hiện vẫn đang được lưu giữ và sử dụng ở Hà Tĩnh bởi người thân. Theo chia sẻ của anh T, chiếc xe Honda Super Dream biển "tứ quý" 8 này là món quà anh được một người anh tại Hà Tĩnh tặng nhân dịp cưới vợ. Sau đó, do xe bị mất giấy tờ nên năm 2014, anh T đã làm thủ tục xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới tại cơ quan công an. Hiện anh T chưa làm thủ tục sang tên nên xe vẫn mang tên chính chủ cũ. Sau khi phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ này, anh N.X.T đã liên hệ với cơ quan CSGT TP Hà Tĩnh để phản ánh và đề nghị vào cuộc xác minh sự việc. Về phía anh N.H.Đ, anh cũng tỏ ra khá bất ngờ về việc “trùng hợp” này. Anh Đ. cho biết, chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 được anh mua qua mạng. Tuy nhiên, lúc mua xe, chỉ có giấy tờ mua bán chứ không có giấy đăng ký xe chính chủ cũ và thủ tục sang tên được phía bán lo. "Giờ tôi tìm lại liên lạc người bán xe trên mạng thì đã không còn dấu vết", anh D nói. Điều đáng nói là, các thông tin về số khung số máy của chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 cấp cho anh Đ cũng trùng khớp với số khung số máy của chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 do anh T đang lưu giữ. Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ. Tối 3/8, anh D. cho biết đã bị Công an TP Hà Tĩnh triệu tập để tường trình vụ việc. Hiện, toàn bộ hồ sơ và chiếc xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 của anh D. đang bị tạm giữ tại cơ quan công an. Hiện vụ việc vẫn đang được công an xác minh và điều tra. Video: Honda Super Dream có giá 1,8 tỷ đồng tại TP HCM.

