Mercedes G580 2025 sắp bán tại Việt Nam, dự kiến khoảng 9 tỷ đồng?

Ngay từ bây giờ, khách hàng có nhu cầu mua xe Mercedes G580 2025 mới có thể đặt cọc tại hệ thống đại lý Mercedes-Benz Việt Nam. Giá xe Mercedes G580 chạy điện vẫn chưa được hãng xe sang Đức tiết lộ. Tuy nhiên, một số đại lý đã đưa ra mức giá xe Mercedes G580 2025 dự kiến khoảng 9 tỷ đồng. Xe bán tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Những chiếc xe đầu tiên sẽ cập cảng trong quý III/2024. Theo bảng giá tại thị trường ô tô Đức, SUV điện Mercedes G580 có giá khởi điểm giá từ 152.800 USD. Mức giá này nằm giữa bản G500 và G63 chạy xăng. Trong khi đó, Mercedes AMG G63 có giá 11,75 tỷ đồng tại Việt Nam nên mức giá dự kiến mà đại lý đưa ra được cho là có cơ sở. Xét về phong cách thiết kế và tầm giá, dòng xe G-class chưa tìm được đối thủ xứng tầm tại Việt Nam. Hiện chỉ Range Rover giá từ 10,1 tỷ đồng được tạm coi là đối thủ của G-class nhưng lại mang đến phong cách thời trang, mượt mà, khác biệt hoàn toàn so với phong cách thể thao, đậm chất việt dã của G-class. Mẫu SUV thuần điện của Mercedes ra mắt khách Việt vào cuối tháng 4. Điều đặc biệt ở đây là, Mercedes G580 vận hành hoàn toàn nhờ vào động cơ điện nhưng Mercedes-Benz không gọi mẫu xe này theo cách đặt tên thông thường (EQG). Mercedes G 580 không có nhiều khác biệt so với phiên bản sử dụng động cơ xăng. Xe vẫn sở hữu nét vuông vức, nam tính. Tuy nhiên, nắp ca-pô đã được tinh chỉnh. Khách hàng có thể biến vị trí treo lốp dự phòng ở phía sau thành nơi để dây sạc. Không gian nội thất về cơ bản sẽ tương tự bản sử dụng động cơ xăng. Bên trong xe, bố trí táp-lô gần như giống hệt trên các xe G-Class thông thường. Hệ thống Mercedes-Benz User Experience (MBUX) đi cùng hai màn hình 12,3-inch (gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm), còn tùy chọn là hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với các màn hình cảm ứng 11,6 inch, hệ thống âm thanh Burmester... Xe có "nắp ca-pô trong suốt", với sự hỗ trợ của hệ thống camera để tài xế có thể quan sát mặt đường. G580 được trang bị rất nhiều hệ thống hỗ trợ lái, như giữ khoảng cách chủ động (Active Distance Assist Distronic), hỗ trợ đánh lái chủ động, hỗ trợ phanh chủ động, hỗ trợ dừng khẩn cấp chủ động, hỗ trợ giữ làn chủ động, hỗ trợ xóa điểm mù chủ động, hỗ trợ nhắc tài xế chú ý quan sát, hỗ trợ đỗ xe chủ động, camera 360 độ... G580 tích hợp 4 mô tơ điện ở 4 bánh, sản sinh công suất cực đại 579 mã lực, mô-men xoắn 1.164 Nm. Mỗi môtơ điện sẽ kết hợp với một hộp số 2 cấp có khả năng tùy chỉnh mô-men xoắn. Mercedes mang lên xe gói pin 116 kWh giống EQS sedan, có tầm hoạt động 469 km/lần sạc đầy. G580 có trọng lượng khoảng 3.085 kg, nặng hơn 600 kg so với phiên bản G500. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km trong thời gian 4,7 giây. Xe có thể xoay 360 độ tại chỗ bằng cách quay hai bánh cùng một bên ngược chiều với hai bánh còn lại. Khách mua xe Mercedes G580 sẽ có nhiều gói tùy chọn gia tăng tính cá nhân hóa tương tự bản chạy xăng. Video: Giới thiệu SUV điện Mercedes G580 2025 mới.

Ngay từ bây giờ, khách hàng có nhu cầu mua xe Mercedes G580 2025 mới có thể đặt cọc tại hệ thống đại lý Mercedes-Benz Việt Nam. Giá xe Mercedes G580 chạy điện vẫn chưa được hãng xe sang Đức tiết lộ. Tuy nhiên, một số đại lý đã đưa ra mức giá xe Mercedes G580 2025 dự kiến khoảng 9 tỷ đồng. Xe bán tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Những chiếc xe đầu tiên sẽ cập cảng trong quý III/2024. Theo bảng giá tại thị trường ô tô Đức, SUV điện Mercedes G580 có giá khởi điểm giá từ 152.800 USD. Mức giá này nằm giữa bản G500 và G63 chạy xăng. Trong khi đó, Mercedes AMG G63 có giá 11,75 tỷ đồng tại Việt Nam nên mức giá dự kiến mà đại lý đưa ra được cho là có cơ sở. Xét về phong cách thiết kế và tầm giá, dòng xe G-class chưa tìm được đối thủ xứng tầm tại Việt Nam. Hiện chỉ Range Rover giá từ 10,1 tỷ đồng được tạm coi là đối thủ của G-class nhưng lại mang đến phong cách thời trang, mượt mà, khác biệt hoàn toàn so với phong cách thể thao, đậm chất việt dã của G-class. Mẫu SUV thuần điện của Mercedes ra mắt khách Việt vào cuối tháng 4. Điều đặc biệt ở đây là, Mercedes G580 vận hành hoàn toàn nhờ vào động cơ điện nhưng Mercedes-Benz không gọi mẫu xe này theo cách đặt tên thông thường (EQG). Mercedes G 580 không có nhiều khác biệt so với phiên bản sử dụng động cơ xăng. Xe vẫn sở hữu nét vuông vức, nam tính. Tuy nhiên, nắp ca-pô đã được tinh chỉnh. Khách hàng có thể biến vị trí treo lốp dự phòng ở phía sau thành nơi để dây sạc. Không gian nội thất về cơ bản sẽ tương tự bản sử dụng động cơ xăng. Bên trong xe, bố trí táp-lô gần như giống hệt trên các xe G-Class thông thường. Hệ thống Mercedes-Benz User Experience (MBUX) đi cùng hai màn hình 12,3-inch (gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm), còn tùy chọn là hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với các màn hình cảm ứng 11,6 inch, hệ thống âm thanh Burmester... Xe có "nắp ca-pô trong suốt", với sự hỗ trợ của hệ thống camera để tài xế có thể quan sát mặt đường. G580 được trang bị rất nhiều hệ thống hỗ trợ lái, như giữ khoảng cách chủ động (Active Distance Assist Distronic), hỗ trợ đánh lái chủ động, hỗ trợ phanh chủ động, hỗ trợ dừng khẩn cấp chủ động, hỗ trợ giữ làn chủ động, hỗ trợ xóa điểm mù chủ động, hỗ trợ nhắc tài xế chú ý quan sát, hỗ trợ đỗ xe chủ động, camera 360 độ... G580 tích hợp 4 mô tơ điện ở 4 bánh, sản sinh công suất cực đại 579 mã lực, mô-men xoắn 1.164 Nm. Mỗi môtơ điện sẽ kết hợp với một hộp số 2 cấp có khả năng tùy chỉnh mô-men xoắn. Mercedes mang lên xe gói pin 116 kWh giống EQS sedan, có tầm hoạt động 469 km/lần sạc đầy. G580 có trọng lượng khoảng 3.085 kg, nặng hơn 600 kg so với phiên bản G500. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km trong thời gian 4,7 giây. Xe có thể xoay 360 độ tại chỗ bằng cách quay hai bánh cùng một bên ngược chiều với hai bánh còn lại. Khách mua xe Mercedes G580 sẽ có nhiều gói tùy chọn gia tăng tính cá nhân hóa tương tự bản chạy xăng. Video: Giới thiệu SUV điện Mercedes G580 2025 mới.