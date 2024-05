Maybach S450 hơn 8 tỷ đeo "siêu biển" 51G-111.11 của Toyota Innova

Mới đây, cư dân mạng đã khá xôn xao với việc 1 đại gia ở TP HCM tậu chiếc Mercedes-Maybach S450 4Matic siêu sang mới tinh, và thú vị ở chỗ, xe được gắn biển số 51G-111.11, trong khi đầu số xe hiện nay đã là 51L. Không có gì quá khó hiểu, bởi siêu biển lục quý 1 của đầu số 51G thực chất là màn định danh biển số. Kể từ ngày 15/8/2023, người dân đã có quyền sở hữu biển đẹp bằng hình thức mua theo đấu giá, hoặc định danh biển số theo mình, nếu trước đó, có sở hữu biển VIP nào. Tìm hiểu được biết, chiếc biển số 51G-111.11 trên , Mercedes-Maybach S450 từng được cấp cho 1 chiếc xe Toyota Innova đời 2017 khi 1 khách hàng mua xe mới, may mắn bấm trúng biển này. Ngay sau khi chi 8,2 tỷ đồng để mua chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic đời mới, vị đại gia đã nhanh chóng làm các thủ tục định danh biển số 51G-111.11 từ chiếc xe Toyota Innova sang, mẫu xe siêu sang cực VIP của mình, giờ đây, có thể nói, biển lục quý 1 này đã tìm thấy đúng chủ nhân xứng tầm. Chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic đeo siêu biển 51G-111.11 có ngoại thất màu trắng, và nửa thân trên phối màu xám, nhưng chưa rõ được dán hay là sơn. Chưa hết, xe còn có các điểm nhấn được mạ crôm, lưới tản nhiệt, logo M trên cột C, mâm, cản trước/sau hay logo Maybach đuôi xe là những khác biệt so với xe thường. Nội thất của Mercedes-Maybach S450 4Matic có khoang lái bọc da Nappa, khách hàng có thể chọn giữa các màu như đen, nâu Sienna, kem Macchiato hay xám Silver, tiếp đến là trần xe được sử dụng vật liệu vi sợi Dinamica, ghế được bọc da Maybach Exclusive Nappa với thiết kế hoạ tiết hình kim cương và các đường chỉ thêu nổi được làm thủ công. Hàng ghế sau kiểu thương gia với ghế ngồi có khả năng ngả đến 43,5 độ, tích hợp bệ đỡ chân, sưởi ấm cổ và vai, cùng nhiều chế độ massage bổ sung. Gói trang bị Chauffeur package với ghế hành khách phía trước có thể điều chỉnh tiến sát về trước, tạo không gian rộng rãi cho hành khách ghế sau và còn được trang bị bàn làm việc kiểu gấp gọn. Giải trí trên xe có hệ thống âm thanh vòm cao cấp Burmester 15 loa, hệ điều hành MBUX thế hệ mới nhất, tích hợp trên màn hình giải trí OLED 12,8 inch cho phép chủ nhân điều khiển bằng giọng nói, cử chỉ hoặc cảm ứng trên màn hình giải trí trung tâm bất cứ khi nào. “Hey Mercedes” là câu lệnh đơn giản và quen thuộc giúp người dùng kích hoạt trợ lý ảo thông minh và điều khiển mọi hoạt động trên xe theo mong muốn. Về sức mạnh, Mercedes-Maybach S450 4Matic được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 3.0 lít thế hệ mới với công nghệ EQ Boost tạo ra công suất tối đa 367 mã lực. Video: Đánh giá Mercedes-Maybach S450 4Matic tại Việt Nam.

