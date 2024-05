Cận cảnh Hyundai Stargazer X 2024 từ 489 triệu đồng đã về đại lý

Ra mắt thị trường ôtô Việt vào ngày 17/4/2024, đến nay những chiếc xe MPV Hyundai Stargazer X 2024 giá rẻ đầu tiên đã có mặt tại đại lý để chuẩn bị bàn giao đến tay khách hàng. Sau khi bổ sung thêm biên bản mới, bảng giá xe Hyundai Stargazer 2024 hiện có 3 lựa chọn gồm: Tiêu chuẩn, X và X Cao cấp. Trong đó, bản Tiêu chuẩn là phiên bản cũ, được giới thiệu với khách Việt vào năm 2023 và vẫn được duy trì trong đội hình sản phẩm của Hyundai cho đến ngày nay. Hai phiên bản X và X Cao cấp thuộc mẫu mới. Ngoài việc đưa thêm phiên bản mới, củng cố đội hình sản phẩm, hãng xe Hàn Quốc còn giảm giá niêm yết Hyundai Stargazer 2024 xuống còn 489 - 599 triệu đồng. Mức giá này giúp Hyundai Stargazer 2024 trở thành mẫu xe rẻ nhất phân khúc MPV tại Việt Nam. Hyundai Stargazer X giá rẻ có nhiều điểm nhấn nổi bật hơn hẳn bản Tiêu chuẩn. Thiết kế ngoại thất ấn tượng hơn, trang bị tiện nghi phong phú hơn. Ngoại hình xe đậm phong cách MPV lai SUV. So với bản Tiêu chuẩn, Hyundai Stargazer X tạo sự khác biệt ở lưới tản nhiệt, nắp ca-pô, cản trước, hốc bánh, vành la-zăng, cản sau và cánh gió mui. Kích thước của xe cũng gia tăng đáng kể khi dài hơn 35 mm. Khoảng sáng gầm xe cũng tăng lên 15 mm, đạt mốc tối đa 200 mm. Khoang nội thất rộng rãi. Ghế ngồi bọc da kết hợp với đường chỉ đỏ và sắp xếp thành 3 hàng ghế. Bảng đồng hồ kỹ thuật số có phần viền tinh chỉnh gọn gàng hơn, tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold mới và phanh tay điện tử. Xe tích hợp thêm phanh đĩa sau và cảm biến va chạm trước mới. Động cơ xe Hyundai Stargazer X vẫn là loại Smartstream G 4 xi-lanh, xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L cho công suất 115 mã lực tại tốc độ tua máy 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Đây là động cơ của bản cũ. Khối động cơ này kết hợp với hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Xe được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn cao cấp: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí. Stargazer X được nâng cấp ở hệ thống phanh với việc sử dụng phanh đĩa trên cả 4 bánh xe thay vì 2 như ở phiên bản trước. Hyundai Stargazer 2024 là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Khách mua xe Hyundai Stargazer 2024 có 7 lựa chọn về màu sắc ngoại thất gồm trắng, đỏ, đen, bạc, xám ánh kim, trắng mờ và vàng mờ. Trong đó màu trắng mờ và vàng mờ đắt hơn 3 triệu đồng so với bản khác. Video: Giới thiệu MPV giá rẻ Hyundai Stargazer X 2024.

