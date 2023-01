Toyota Camry Hybrid biển "tứ quý 8" bán hơn 2,5 tỷ tại Hà thành

Mới đây, một chiếc Toyota Camry phiên bản cao cấp nhất 2.5 HV đã được chào bán lại với mức giá 2,5 tỷ đồng và nhanh chóng tìm được chủ nhân trong thời gian ngắn. Điểm chú ý nhất chính là tấm biển số tứ quý 8 “30H-688.88”. Hiện Toyota Camry bản cao cấp nhất đang có giá 1,43 tỷ đồng tại đại lý chính hãng. Tình trạng của chiếc Toyota Camry Hybrid biển tứ quý 8 này mới đến mức ODO hiển thị trên đồng hồ dừng lại ở con số 70km, các chi tiết nilon bọc ghế vẫn còn giữ nguyên và chiếc xe này chỉ mới lấy biển số chưa hề được đăng kiểm. Ngoại thất của chiếc Camry 2.5HV sở hữu màu sơn trắng ngọc trai. Phần đầu xe có thiết kế mới với lưới tản nhiệt cỡ lớn, tách biệt rõ ràng hơn với cản trước. Đi kèm nan nằm ngang màu đen hoặc xám, kéo dài sang hai bên. Bao quanh lưới tản nhiệt là đường viền hình chữ C. Cụm đèn pha full LED thiết kế sắc sảo, vuốt ngược phía sau, dải đèn LED ban ngày với thiết kế xếp tầng quen thuộc. Nắp ca-pô có những đường gân nổi giúp đầu xe cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Camry 2.5HV có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.885 x 1.840 x 1.445 (mm). Bộ mâm đa chấu cao cấp nhất có kích thước 18 inch. Đuôi xe không có gì thay đổi, nổi bật nhất là cụm đèn hậu LED đồ hoạ mũi khoan hướng vào trung tâm. Bên trong khoang cabin là nội thất sang trọng với da, vật liệu vân gỗ và kim loại để tạo cảm giác cao cấp. Toyota Camry sử dụng vô lăng đa chức năng 3 chấu bọc da, có thể chỉnh điện 4 hướng kèm bộ nhớ 2 vị trí. Đi kèm còn có 2 lẫy chuyển số mang đến cảm giác lái thú vị hơn. Màn hình cảm ứng 9 inch với các nút bấm bố trí đều hai bên. Cần số trau chuốt hơn với nhiều nút chức năng như phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động và ba chế độ lái Eco, Normal, Sport. Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da, trong đó ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng kèm bộ nhớ 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4-8 hướng. Tất cả ghế ngồi đều như mới và chưa được bóc nilon bảo vệ. Trang bị trên Toyota Camry Hybrid mới như xe sang với bệ tỳ tay phía sau có màn hình cảm ứng chỗi nút điều khiển ghế, radio, âm lượng, rèm che nắng, điều hòa. Xe còn được trang bị HUD (hiển thị thông tin trên kính lái) cùng nhiều công nghệ an toàn khác. Hệ thống loa JBL 9 loa cao cấp. Công nghệ an toàn nổi bật nằm trong gói Toyota Safety Sense (TSS) gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường,... Động cơ của xe gồm một máy xăng 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 176 mã lực và 221 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là một mô-tơ điện sản sinh 88 mã lực và 202 Nm mô-men. Phiên bản Camry Hybrid được trang bị hộp số vô cấp CVT. Video: Đánh giá Toyota Camry thế hệ mới tại Việt Nam.

