Honda City 2021 tại Việt Nam, cao nhất gần 600 triệu đồng

Honda City thế hệ thứ 5 chính thức được ra mắt khách hàng Việt Nam với thông điệp “Mạnh mẽ trải lối thành công”, đem lại một trải nghiệm hoàn toàn mới với mẫu xe này nhờ những giá trị nổi bật: “Thể thao cá tính – Tiện nghi hiện đại – Vận hành mạnh mẽ - An tâm cầm lái”. Honda City 2021 mới được lắp ráp, phân phối chính hãng tại Việt Nam với ba phiên bản: RS, L, G cùng 6 lựa chọn màu sắc (tùy phiên bản): Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Titan mạnh mẽ, Đỏ cá tính, Xanh đậm cá tính và Đen ánh độc tôn. Xe sẽ có mặt tại hệ thống Nhà Phân phối ôtô Honda trên toàn quốc từ tháng 01/2021. Đặc biệt, đây sẽ là lần đầu tiên Honda Việt Nam giới thiệu đến khách hàng phiên bản thể thao RS (Road Sailing) của Honda City. Là sự kết hợp của phong cách thể thao và sự tiện dụng hàng ngày của một mẫu xe gia đình, Honda City RS 2021 mới đại diện cho tinh thần thể thao, luôn hướng đến sự năng động, phóng khoáng trong sáng tạo nhưng vẫn theo đuổi đỉnh cao của sự hoàn mỹ, tinh tế. Honda City thế hệ mới sở hữu ngoại thất thể thao với trang bị lốp xe lớn, hạ thấp trọng tâm xa và thân xe kéo dài hơn. Cụ thể, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 mm x 1.748 mm x 1.467 mm, với chiều rộng và dài tăng lên lần lượt là 54 mm, 113 mm, đồng thời trọng tâm xe được hạ thấp 10 mm so với phiên bản trước đó. Như vậy, xe có phần dài và rộng hơn nhưng lại thấp hơn một chút so với Honda City cũ. Thế nhưng, chiều dài cơ sở của Honda City 2021 vẫn giữ nguyên ở mức 2.600 mm. Thiết kế ngoại thất của xe cũng có sự thay đổi khi sở hữu bộ vành hợp kim thiết kế mới, mặt ca-lăng đôi cánh được thiết kế cứng cáp vuông vắn hơn, đuôi gió phía sau, đèn hậu LED tái thiết kế mang dáng vẻ trẻ trung hơn. Khác biệt của phiên bản Honda City RS 2021 nằm ở mặt ca-lăng sơn đen cùng logo RS dập nổi, cụm đèn trước full LED hiện đại và cặp đèn sương mù LED. Khuôn hình tổng thể của xe đi theo kiểu tạo hình 3-box trên những mẫu sedan truyền thống. Tương ứng với phần ngoại thất, nội thất của Honda City 2021 cũng có sự thay đổi nhẹ về mặt thiết kế. Trên phiên bản RS cao nhất, xe được trang bị màn hình giải trí dạng cảm ứng kích cỡ 8 inch, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto tương tự như thị trường Thái Lan. Ngoài ra, để tăng thêm tính tiện nghi cho người dùng, trên phiên bản cao cấp RS của Honda City 2020 đã được bổ sung thêm tính năng khởi động từ xa để có thể bật trước điều hoà trong xe giúp làm ấm hoặc làm mát nội thất của xe trước khi bắt đầu cuộc hành trình. Đây sẽ là một tính năng hấp dẫn cho các khách hàng Việt Nam vào những ngày hè nóng bức. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda City 2020 tại Việt Nam vẫn là động cơ 1.5L i-VTEC nhưng được thay đổi từ SOHC (cam đơn) sang DOHC (cam kép) cải thiện nhẹ hiệu suất hoạt động. Cụ thể, động cơ này sẽ có công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động vô cấp CVT với chế độ S và lẫy gẩy số sau vô-lăng. Các trang bị an toàn của Honda City 2021 tại Việt Nam cũng không có gì khác biệt so với trước đây vì không được trang bị gói công nghệ Honda Sensing. Cụ thể, xe vẫn đi kèm hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, phanh khẩn cấp ESS, hệ thống cân bằng điện tử VSA, camera lùi và có tới 6 túi khí. Giá xe Honda City 2021 tương ứng với 3 phiên bản gồm G, L và RS với mức từ 529 triệu, 569 triệu và 599 triệu đồng. Ngoài ra, ở phiên bản L và RS, nếu chọn màu đỏ người dùng sẽ cần phải chi thêm 5 triệu đồng. Xe sẽ bắt đầu được giao từ đầu năm 2021 đồng nghĩa với việc người dùng quan tâm đến mẫu xe này sẽ bỏ lỡ ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Video: Ra mắt Honda City 2021 thế hệ mới tại Việt Nam.

Honda City thế hệ thứ 5 chính thức được ra mắt khách hàng Việt Nam với thông điệp “Mạnh mẽ trải lối thành công”, đem lại một trải nghiệm hoàn toàn mới với mẫu xe này nhờ những giá trị nổi bật: “Thể thao cá tính – Tiện nghi hiện đại – Vận hành mạnh mẽ - An tâm cầm lái”. Honda City 2021 mới được lắp ráp, phân phối chính hãng tại Việt Nam với ba phiên bản: RS, L, G cùng 6 lựa chọn màu sắc (tùy phiên bản): Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Titan mạnh mẽ, Đỏ cá tính, Xanh đậm cá tính và Đen ánh độc tôn. Xe sẽ có mặt tại hệ thống Nhà Phân phối ôtô Honda trên toàn quốc từ tháng 01/2021. Đặc biệt, đây sẽ là lần đầu tiên Honda Việt Nam giới thiệu đến khách hàng phiên bản thể thao RS (Road Sailing) của Honda City. Là sự kết hợp của phong cách thể thao và sự tiện dụng hàng ngày của một mẫu xe gia đình, Honda City RS 2021 mới đại diện cho tinh thần thể thao, luôn hướng đến sự năng động, phóng khoáng trong sáng tạo nhưng vẫn theo đuổi đỉnh cao của sự hoàn mỹ, tinh tế. Honda City thế hệ mới sở hữu ngoại thất thể thao với trang bị lốp xe lớn, hạ thấp trọng tâm xa và thân xe kéo dài hơn. Cụ thể, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 mm x 1.748 mm x 1.467 mm, với chiều rộng và dài tăng lên lần lượt là 54 mm, 113 mm, đồng thời trọng tâm xe được hạ thấp 10 mm so với phiên bản trước đó. Như vậy, xe có phần dài và rộng hơn nhưng lại thấp hơn một chút so với Honda City cũ. Thế nhưng, chiều dài cơ sở của Honda City 2021 vẫn giữ nguyên ở mức 2.600 mm. Thiết kế ngoại thất của xe cũng có sự thay đổi khi sở hữu bộ vành hợp kim thiết kế mới, mặt ca-lăng đôi cánh được thiết kế cứng cáp vuông vắn hơn, đuôi gió phía sau, đèn hậu LED tái thiết kế mang dáng vẻ trẻ trung hơn. Khác biệt của phiên bản Honda City RS 2021 nằm ở mặt ca-lăng sơn đen cùng logo RS dập nổi, cụm đèn trước full LED hiện đại và cặp đèn sương mù LED. Khuôn hình tổng thể của xe đi theo kiểu tạo hình 3-box trên những mẫu sedan truyền thống. Tương ứng với phần ngoại thất, nội thất của Honda City 2021 cũng có sự thay đổi nhẹ về mặt thiết kế. Trên phiên bản RS cao nhất, xe được trang bị màn hình giải trí dạng cảm ứng kích cỡ 8 inch, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto tương tự như thị trường Thái Lan. Ngoài ra, để tăng thêm tính tiện nghi cho người dùng, trên phiên bản cao cấp RS của Honda City 2020 đã được bổ sung thêm tính năng khởi động từ xa để có thể bật trước điều hoà trong xe giúp làm ấm hoặc làm mát nội thất của xe trước khi bắt đầu cuộc hành trình. Đây sẽ là một tính năng hấp dẫn cho các khách hàng Việt Nam vào những ngày hè nóng bức. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda City 2020 tại Việt Nam vẫn là động cơ 1.5L i-VTEC nhưng được thay đổi từ SOHC (cam đơn) sang DOHC (cam kép) cải thiện nhẹ hiệu suất hoạt động. Cụ thể, động cơ này sẽ có công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động vô cấp CVT với chế độ S và lẫy gẩy số sau vô-lăng. Các trang bị an toàn của Honda City 2021 tại Việt Nam cũng không có gì khác biệt so với trước đây vì không được trang bị gói công nghệ Honda Sensing. Cụ thể, xe vẫn đi kèm hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, phanh khẩn cấp ESS, hệ thống cân bằng điện tử VSA, camera lùi và có tới 6 túi khí. Giá xe Honda City 2021 tương ứng với 3 phiên bản gồm G, L và RS với mức từ 529 triệu, 569 triệu và 599 triệu đồng. Ngoài ra, ở phiên bản L và RS, nếu chọn màu đỏ người dùng sẽ cần phải chi thêm 5 triệu đồng. Xe sẽ bắt đầu được giao từ đầu năm 2021 đồng nghĩa với việc người dùng quan tâm đến mẫu xe này sẽ bỏ lỡ ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Video: Ra mắt Honda City 2021 thế hệ mới tại Việt Nam.