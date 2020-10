Cận cảnh Honda City 2021 tại Việt Nam, từ 580 triệu đồng?

Sau khi mẫu SUV CR-V mới được ra mắt cuối tháng 7 vừa qua, Honda City 2021 mới hiện được xem là cái tên được nhiều tín đồ của hãng xe Nhật Bản chờ đợi. Mẫu xe này ra mắt thị trường toàn cầu lần đầu tiên tại Thái Lan hồi đầu năm nay với rất nhiều cải tiến hấp dẫn. Hiện một số đại lý, nhân viên kinh doanh xe Honda ôtô tại Việt Nam đã bắt đầu chào bán Honda City 2021 và nhận đặt cọc. Nhiều khả năng, Honda City 2021 sẽ được giới thiệu tại Việt Nam ngay trong tháng 10 và theo diện lắp ráp nhằm hỗ trợ mức thuế trước bạ 50% cho khách hàng. Bước sang thế hệ mới, Honda City đã được thay thế nền tảng khung gầm mới có kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.553 x 1.748 x 1.467 mm + chiều dài cơ sở 2.589 mm đi cùng với khoảng sáng gầm 135mm, thấp hơn 15mm so với thế hệ cũ. Dù có chiều dài cơ sở ngắn hơn bản cũ (2.600 mm) nhưng Honda City 2020 vẫn nhỉnh hơn so với nhiều đối thủ trong phân khúc sedan hạng B. Về ngoại hình, Honda City thế hệ mới đã được đổi mới thiết kế, phần đầu xe được trang bị mặt ca-lăng phong cách “Solid Wing Face” chung ngôn ngữ với các mẫu xe như: HR-V, CH-R, Civic hay Accord mới. Cụm đèn pha projector với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, đèn hậu LED, dải chrome sáng bóng phía trước, ăng-ten vây cá mập và thiết kế la-zăng hợp kim 15 inch mới. Trong khi đó, không gian nội thất được bố trí hợp lý, mang lại sự rộng rãi, thoải mái cho cả người lái và hành khách. Các trang bị đáng chú ý ở nội thất gồm màn hình cảm ứng tiên tiến 8 inch với Apple CarPlay và Siri Voice Control, vô-lăng đa chức năng với kết nối HFT, Bluetooth và hệ thống điều hoà tự động, màn hình hiển thị đa thông tin (MID). Lần đầu tiên Honda City hoàn toàn mới có bản RS, thể thao và cao cấp hơn. Bản RS có lưới tải nhiệt phía trước đen bóng với logo RS, cản trước thể thao, đèn pha LED với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù LED, gương chỉnh điện tích hợp xi-nhan, cánh gió sau đen bóng với logo RS, la-zăng thể thao hợp kim 16 inch. Khoang cabin cũng có sự khác biệt với ghế ngồi da lộn kèm đường chỉ đỏ và ngoại thất màu đỏ dành riêng cho bản RS. Xe sẽ sử dụng động cơ 1.0L DOHC 3 xy-lanh VTEC TURBO, cho công suất tối đa 122 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 173 Nm tại 2.000 đến 4.500 vòng/phút. Động cơ này không chỉ mạnh hơn bản 1.5 trước đó mà mức tiêu thụ nhiên liệu cũng rất ấn tượng 4,2 lít/100km. City 2020 cũng thân thiện môi trường hơn khi đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 5 và lượng khí thải CO2 chỉ 99g/km. Bên cạnh đó, lẫy chuyển số sau vô-lăng cũng góp phần mang lại cảm xúc cho người lái. City 2020 sở hữu những công nghệ an toàn tiên tiến gồm cấu trúc thân G-CON (G-Force Control), 6 túi khí, phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, ổn định thân xe VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và camera quan sát sau đa góc. Mức giá xe Honda City 2021 theo đại lý tiết lộ khoảng từ 580 triệu - 620 triệu đồng từ phiên bản thường đến RS. Video: Chi tiết Honda City 2021 thế hệ mới.

