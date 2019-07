Giải đua Asia Cross Country Rally sắp diễn ra tại Việt Nam?

Với sự bùng nổ của các phương tiện cơ giới trong những năm gần đây, nền văn hóa thể thao tốc độ cũng ngày càng được chú ý ở Việt Nam, nổi bật với các sân chơi lớn như VOC (Vietnam Offroad Cup) hay KOK (Knock Out the King). Đó cũng là lý do giải đua xe công thức 1 (Formula One) – giải đua xe chuyên nghiệp nổi tiếng nhất thế giới lựa chọn Việt Nam làm quốc gia đăng cai tổ chức một chặng đua trong mùa giải 2020 sắp tới.

Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, motorsport Việt Nam tiếp tục đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ khi ông Tadayuki Sasa – Giám đốc và nhà sáng lập giải đua xe thể thao việt dã Asia Cross Country Rally (AXCR) mong muốn tổ chức một chặng đua ở Việt Nam vào năm 2021.

Ông Tadayuki Sasa (bìa trái) – Giám đốc và nhà sáng lập giải đua xe Asia Cross Country Rally tại buổi gặp mặt ở Hà Nội.

AXCR là giải đua xe việt dã (Rally) xuyên quốc gia của khu vực Châu Á. Đây cũng là giải nằm trong hệ thống các giải đua xe của Liên đoàn ô tô Quốc tế (FIA). Giải đua này được tổ chức hàng năm vào tháng 8 với chặng mở đầu từ Thái Lan và đến với các quốc gia khác.

Tuyến đường là khu vực núi, rừng rậm, bờ biển, đồn điền và nhiều điều kiện đường khắc nghiệt khác nhau, chưa kể đến yếu tố thời tiết khó khăn của Châu Á. Giải đua này đã bắt đầu từ năm 1996 và được tổ chức tại các quốc gia như: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Myanmar. Trong năm 2019, AXCR đã chính thức được vào chuẩn mực thi đấu của Liên đoàn ôtô Quốc tế (FIA) giống như Dakar Rally – giải đua khốc liệt nhất hành tinh.

Đến với giải đua AXCR, mỗi đội đua sẽ được cung cấp một quyển sách chỉ dẫn vào ngày trước thi đấu. Với những ký hiệu cùng thông số về quãng đường, góc cua, đoạn thẳng hay đoạn rẽ, lái phụ sẽ cần phải nắm rõ để thông báo cho tài xế chính, từ đó có thể nhanh chóng cũng như chuẩn xác năm rõ được đường đi. Đây cũng là một trong những điểm hấp dẫn của các giải đua xe việt dã Rally khi khuyết thiếu bảng chỉ dẫn và yếu tố định hướng được đặt lên hàng đầu.

Theo ông Tadayuki Sasa cho hay hiện AXCR vẫn đang làm việc các cơ quan quản lý chuyên môn của chính quyền Việt Nam để thảo luận về các khâu tổ chức. Bởi với thể thức giải đua Rally, một chặng đua có thể sẽ kéo dài từ 300 – 400 km, nhưng hiện tại việc sắp xếp đường chạy ở Việt Nam còn chưa đáp ứng được, đây vẫn sẽ là vấn đề còn phải thảo luận nhiều bên cạnh các khâu đảm bảo an toàn cả cho vận động viên lẫn khán giả xem thi đấu. Dẫu vậy, ông Tadayuki vẫn bật mí, nếu AXCR được tổ chức một chặng tại Việt Nam vào năm 2021, địa điểm được lựa chọn sẽ là TP HCM bởi dù sao, giải đầu cũng bắt đầu từ Thái Lan.

Cũng trong buổi họp báo chiều nay, ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng BTC giải đua xe địa hình đối kháng Knock Out the King cũng cho hay, để có thể chuẩn bị cho việc Việt Nam tham gia vào AXCR 2021, sẽ có một giải việt dã thử nghiệm tổ chức vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay với quãng đường chỉ khoảng 30 – 50 km, chia làm 3 vòng và ước tính có 10 – 12 đội tham gia thi đấu. Tuy nhiên, ông cũng cho hay yếu tố tạo ra nhiều hạn chế cho việc tham gia thi đấu Rally ở Việt Nam đó chính là các chi phí tốn kém như đội ngũ hậu cần, mảng kỹ thuật xe gồm có khung bảo vệ hay hệ thống giảm xóc phải đạt chuẩn kỹ thuật của FIA.