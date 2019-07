Siêu môtô Yamaha R1 2020 từ 402 triệu đồng tại Mỹ

Vào năm 2014 , hãng xe máy Yamaha đã thực hiện một cuộc "lột xác" toàn diện cho YZF-R1. Không chỉ sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua MotoGP M1, Yamaha R1 thế hệ mới còn là mẫu superbike Nhật Bản đầu tiên bắt kịp với các đối thủ châu Âu về hiệu năng cũng như công nghệ. Tại chặng đua Laguna Seca - Mỹ trong khuôn khổ mùa giải WSBK 2019 vừa qua, siêu môtô Yamaha R1 2020 đã chính thức được ra mắt với 2 phiên bản quen thuộc là R1 thường và R1M. Về thiết kế, R1 2020 đã có phần đầu được tái thiết kế lại với ngoại hình gần hơn với chiếc xe đua MotoGP YZR-M1. Theo hãng xe máy Yamaha, thay đổi này giúp chiếc xe đạt hiệu quả khí động học cao hơn 5,3% so với đời cũ và đạt tính công thái phù hợp với nhiều "tay nài" hơn. Với phiên bản mới nhất, R1 vẫn tiếp tục trung thành với động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 999cc với trục khuỷu crossplane, cho công suất giữ nguyên là 200 mã lực. Tuy nhiên ở dàn quy-lát, cò mỏ ngón tay đã được Yamaha thiết kế lại, cam thấp hơn và lò xo nhẹ hơn để giảm ma sát. Để kiểm soát sức mạnh này một cách hiệu quả hơn, hãng đã kết hợp cảm biến vị trí tăng tốc mới với tay ga (Accelerator Position Sensor with Grip - APSG) với hệ thống bướm ga điện tử (YCC-T) để loại bỏ dây cáp được sử dụng trên thế hệ trước. Thay đổi này giúp giảm trọng lượng và bướm ga hoạt động mượt mà hơn. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ "đề pa" (Launch Control) được cập nhật, kích hoạt ở tốc độ 9000 vòng / phút, ở mức mở bướm ga 41 độ để cho nước đề nhanh hơn. Hệ thống ABS do hãng Bosch sản xuất cũng nhẹ hơn và gọn hơn. Về công nghệ, siêu môtô Yamaha R1 2020 cũng đã được trang bị hệ thống kiểm soát phanh mới (Brake Control – BC) cung cấp hai chế độ can thiệp: BC1 dành cho phanh thẳng hoặc BC2 dành cho phanh trong cua. Hệ thống Quản lý phanh động cơ (EBM) mới có ba cấp lực phanh động cơ, cho phép phanh ít hơn hoặc nhiều hơn để phù hợp với đường phố hoặc đường đua. Việc điều chỉnh cả BC và EBM có thể được thực hiện qua menu Yamaha Ride Control trên bảng đồng hồ hoặc ứng dụng Y-TRAC trên thiết bị chạy hệ điều hành Android. Giống như trước đây, phiên bản hiệu năng cao R1M vẫn được sản xuất với số lượng giới hạn 500 chiếc/năm. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở hai phiên bản R1 và R1M (ngoài động cơ) là dàn vỏ. Thay vì sử dụng hệ thống treo Kayaba như bản thường, R1M được trang bị phuộc điện tử Öhlins Electronic Racing Suspension (ERS) với công nghệ NPX chống tạo bong bóng nhằm giảm áp suất khi nảy hồi. Cuối cùng, chiếc xe còn có các chi tiết bên trong động cơ được làm bằng titan, vỏ máy bằng magie và bu-lông làm bằng nhôm để giảm trọng lượng. Tại Mỹ, giá xe Yamaha R1 2020 là 17.300 USD, trong khi R1M là 26.099 USD (tương đương 402 và 606,4 triệu đồng). Video: Chi tiết siêu môtô Yamaha R1 và R1M 2020.

