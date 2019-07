Xe ôtô MINI Cooper SE chạy điện đầu tiên có gì hot?

Dù có thể không phải là một cuộc cách mạng như chiếc MINI đầu tiên từ cách đây 60 năm, nhưng mẫu xe điện MINI Cooper SE đã đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu xe Anh Quốc này sản xuất ôtô điện thương mại. Những thành quả thu được từ MINI E sau đó đã giúp tập đoàn BMW tạo ra chiếc i3, và vòng tuần hoàn đã chính thức khép lại với việc xe MINI Cooper SE mới đến tay các khách hàng trong tương lai gần. Không giống với những mẫu xe điện hoá khác, MINI Cooper SE vẫn có khoang hành lý với thể tích lớn như các phiên bản chaỵ động cơ đốt trong, đạt 211l. Nếu gập lưng ghế sau lại, con số này được đẩy lên thành 731l - một lần nữa không khác biệt so với những chiếc MINI 3 cửa bình thường. Để có được điều này, MINI đã gắn pin bên dưới sàn xe. Với pin ở duới gầm, hãng đã nâng khoảng sáng gầm thêm 18mm và ốp kín gầm bởi các tấm bảo vệ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe là một động cơ điện dẫn động cầu trước, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 270Nm. Nhờ mô-men xoắn đạt được gần như tức thì, Cooper SE chỉ mất 3,9 giây để tăng tốc từ 0-60km/h; 0-100km/h chỉ trong 7,3 giây và dễ dàng bắt kịp với những chiếc xe thể thao chạy xăng trong 60m đầu tiên. Nằm ở sàn xe là khối pin lithium-ion 32,6kWh, đem tới cho Cooper SE tầm hoạt động từ 235 tới 270km đo theo chuẩn WLTP toàn cầu, nhưng được chuyển đổi sang chuẩn NEDC của châu Âu để tiện cho việc so sánh. Cổng sạc điện cho xe nằm ở đúng vị trí nắp nhiên liệu như trên một chiếc MINI động cơ đốt trong bình thường. Với bộ sạc công suất 11kW, thời gian sạc từ 0-80% trên MINI Cooper SE là 2,5 giờ và 0-100% là 3,5 giờ. Nếu sử dụng trạm sạc nhanh 50kW, thời gian sạc 80% được rút ngắn chỉ còn 35 phút Dù mang sứ mệnh đặc biệt và sở hữu hệ động lực của tương lai, nhưng Cooper SE vẫn giữ lại thiết kế hoài cổ đã trở thành biểu tượng của những chiếc Cooper 3 cửa với động cơ đốt trong truyền thống. Trước đây, hãng xe ôtô MINI đã từng hé lộ về chiếc xe thông qua phiên bản Electric Concept tại triển lãm Frankfurt 2017 và so với mẫu xe ý tưởng này, Cooper SE chỉ còn giữ lại sự tương đồng ở các chi tiết như bộ mâm 4 cánh bất đối xứng hay "lưới tản nhiệt" đóng kín Do chạy điện nên chiếc xe cũng không còn ống xả ở phía sau. MINI đã trang bị thêm nhiều tiện nghi tiêu chuẩn: đèn pha LED, điều hoà không khí 2 vùng, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 6,5 inch kèm tính năng định vị và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Nếu thêm tiền, khách hàng sẽ có màn hình 8,8 inch, cabin bọc da cùng các lựa chọn cá nhân hoá phong phú cho màu sơn, màu cabin, mâm đúc...

