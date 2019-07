Rolls-Royce Cullinan độ "khủng" của tay chơi bóng bầu dục

Odell Beckham Jr. là cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ và là một trong những vận động viên được trang lương cao nhất trong thế giới thể thao. Do vậy, không ngạc nhiên khi cầu thủ nổi tiếng này sở hữu những chiếc xe đặc biệt, trong đó có 1 chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được cá nhân hoá. Odell đã gửi chiếc Cullinan của mình cho nhóm độ Dreamworks Motorsports để tinh chỉnh một số chi tiết và kết quả là chiếc xe trở nên rất đặc biệt. Đầu tiên, chiếc Rolls-Royce của Odell được dán lớp đề can màu cam giống với màu biểu tượng của đội bóng Cleveland Browns. Tiếp đó, xe được thay bộ la zăng đen bóng 26 inch, nhưng khi nhìn tổng thể thì lại không quá to lớn so với Cullinan. Ngoài ra, xe có một số tuỳ chỉnh bao gồm các chi tiết màu đen bóng như đèn hậu, cửa sổ và ngay cả lưới tản nhiệt cũng chuyển sang màu đen. Phía bên trong, Dreamworks trang bị hệ thống loa siêu trầm tuỳ chỉnh và lắp ở cốp sau đi kèm hệ thống đèn sao trời trên trần xe đặc biệt. Một trong chi tiết đặc biệt của Rolls-Royce là logo, logo Spirit of Ecstasy được thay bằng Spirit of Odell. Các nhà sản xuất xe hơi của Anh đã tạo ra một trong những logo đặc biệt nhất là Odell đang bắt 1 trái bóng.Logo Spirit of Odell được "thửa" riêng. Hiện tại, chưa rõ, Odell trả cho Rolls-Royce bao nhiêu để có được logo độc nhất này, nhưng đối với siêu sao kiếm được 15 triệu USD một năm, thì đây là số tiền không đáng kể. La zăng 26 inch trên Rolls-Royce Cullinan Bầu trời sao trên Rolls-Royce Cullinan Video: Xem Logo Spirit of Odell "thụt thò" trên Rolls-Royce Cullinan.

